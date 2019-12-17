Руководитель компании «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик: наши подрядчики точно не скажут, что я мягкая!

Награждать приятно, особенно если в народном конкурсе «Лучший строитель - 2019», в котором голосуют наши читатели, столь убедительная победа. В четырех из пяти номинаций читатели назвали «А-100 Девелопмент». Это «Лучший застройщик жилья», «Лучший застройщик загородного жилья», «Лучший жилой комплекс во всех классах», «Лучшая компания по благоустройству».

Новая Боровая.

Мы вручали дипломы в комнате для переговоров и заметили, что на полках уже тесно от всевозможных призов.

- Конечно, такое признание радует, - говорит Светлана Шевлик. - Но мне совершенно не близок путь, когда всего достиг и стоишь и любуешься собой перед зеркалом. Сейчас такое время, все меняется очень быстро. И глазом не успеешь моргнуть, как пришли новые технологии, веяния, и то, что восхищало вчера, сегодня уже устарело. Так что со следующего года будем освобождать полочки с дипломами и продолжать с новыми силами взбираться в гору.

Награждение победителя конкурса «Лучший строитель - 2019».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Новая Боровая действительно настолько отличается от наших спальных районов, что люди порой перестают чувствовать реальность и предъявляют к вам требования на порядок выше, чем к другим застройщикам…

- Да, это случается - но мы никогда не отвечаем: подождите, мы и так делаем больше, чем все остальные! Критику воспринимаем как импульс для дальнейшего развития и понимания того, куда нам развиваться. С другой стороны, несоизмеримо больше людей, которым нравится то, что мы делаем. С каждым годом все больше людей переезжают в наши районы Зеленый Бор, Новая Боровая и «Пирс» - и это тоже показатель признания.

- Белорусы вообще очень требовательные клиенты?

- Я часто бываю в России и могу сказать, что там клиенты еще более требовательные. А в Европе, где люди знают, каким должен быть стандарт жизни, на меньшее в принципе не согласны. Так что белорусы еще достаточно лояльны. В советские времена в наших людях культивировался принцип «за нас все решат сначала родители, потом государство». Сейчас эта схема уже не работает. Даже если мы построим классный комплекс, а его жильцы не будут уметь управлять им, взаимодействовать между собой, то уже через несколько лет он будет выглядеть не так идеально. Кому высказывать претензии? Только себе.

«Пирс».

- Эти принципы самоуправления вы закладывали интуитивно или подсмотрели в других странах?

- Конечно, мы много ездили и смотрели, как это работает в других странах. Много экспериментировали в Зеленом Бору - это наш первый микрорайон. Смотрели, что работает эффективно, а что не очень. И к Новой Боровой мы уже пришли с пониманием, как все должно быть. Эта модель трансформируется каждый день, мы все больше вовлекаем в самоуправление жильцов. Где-то направляем, где-то, наоборот, предоставляем полную свободу. Если раньше мы сами организовывали мероприятия для жильцов, то сейчас просто предлагаем: было бы круто, если бы вы сделали вот так. И они уже организуются сами. У нас постоянно проходят субботники. При этом мы по-прежнему на 100% вовлечены во все процессы, для обслуживания района и эксплуатации создана компания «А100 комфорт». Если на улице лежит бумажка, у нас есть человек, который ее поднимет. И на стенах у нас тоже пусть крайне редко, но рисуют - вопрос в том, как быстро все возвращается в первоначальное состояние, не давая развиться этому как вирусу. В этом плане я очень люблю приводить в пример теорию разбитых окон - если оставить разбитым одно, скоро разобьют и другие.

- Эх, почему в моем доме это не работает? На все доводы уборщица отвечает: «Да у вас подъезд чище, чем у меня квартира».

- Будем откровенны, у тех, кто работает в Новой Боровой, зарплата выше, чем по городу, и это тоже мотивация. Хочешь тут работать - нужно соответствовать стандарту. Сервис - это прежде всего человек, поэтому мы много занимаемся воспитанием и обучением персонала. Чтобы поддерживать чистоту и порядок во всех кварталах.

- Не пробовали подбирать жильцов определенного дома по общим интересам?

- В Лондоне есть дома клубного типа, где жильцов подбирают по возрасту и роду занятий, чтобы им было вместе интересно и комфортно жить. У нас такой проект сейчас - практически невозможная задача. Мы используем другой принцип: не важно, чем ты занимаешься, но если хочешь вести активный образ жизни, заниматься спортом, взаимодействовать с людьми, развиваться, ходить на мастер-классы - то Новая Боровая для тебя. Это не просто слова - люди так и живут. Они знакомятся между собой, начинают дружить, ходить вместе на пикники, для этого есть все возможности.

Новая Боровая.

- Новая Боровая и «Пирс» рассчитаны на разную целевую аудиторию?

- Если оценивать эти районы в плане комфортности, дизайна, архитектуры, отделки, инженерных сетей - то больших отличий вы не найдете. Но образ жизни будет существенно отличаться - жители «Пирса» выбирают более спокойную размеренную жизнь. Жители Новой Боровой хотят динамики. А наш новый жилой комплекс «Зеленая гавань», который мы строим в лесу, рядом с полями для гольфа - для людей, которые вечером просто хотят релакса после активной работы днем.

- Наверное, в Новой Боровой преступность практически на нуле. Это один из самых безопасных районов города?

- Как такового криминала нет ни в одном из наших жилых комплексов. Это обеспечивается в том числе техническими средствами: практически все дворы закрыты от посторонних, работают видеокамеры. Но есть и психологические причины - у нас жильцы больше времени проводят на улице, поскольку там хватает развлечений. Что бы ни произошло - наверняка будет немало очевидцев. Мы это задумывали еще на этапе проектирования дворов - в жилых комплексах нет слепых зон не только для видеокамер, но и для людей. Опять же, мы продумали досконально освещение районов - по дороге от остановки транспорта до подъезда нет никаких предпосылок для криминала. Все это в комплексе очень эффективно работает. Конечно, можно был бы поставить охранников на каждом углу, но от этого психологического комфорта жильцам не прибавилось бы.

- Вам льстит, когда говорят: видел такой же район в Германии или Польше?

- Ну а что тут может задевать - значит, мы соответствуем европейскому уровню. Да мы и сами знаем все лучшие жилые комплексы в Европе, видели, как они работают.

- Интересно, в Новую Боровую тоже приезжают иностранцы для обмена опытом?

- Да, и часто. Из России и Казахстана в этом году к нам вообще паломничество. Приезжали итальянцы, шведы и очень позитивно оценивали нашу работу. Экскурсии по району проводим постоянно и для белорусских архитекторов, строителей, да и для обычных людей - запросов очень много. Все это абсолютно бесплатно - нужно просто записаться на очередную экскурсию в нашем отделе продаж. Мы даем возможность посмотреть, как все устроено, что называется, изнутри.

«Пирс».

- Чему удивляются иностранцы?

- Тем же мойкам для лап собак в подъездах. Удивляются, что мы высаживаем взрослые деревья. Да, они тоже могут засохнуть, но у нас есть люди, которые посадят новые. У них это уровень бизнес-класса, а у нас в Новой Боровой живут самые разные люди, не обязательно богатые.

- Но когда смотришь ваши рекламные ролики, создается впечатление, что живут в Новой Боровой сплошь известные персоны.

- И ведь не поспоришь - у нас действительно живет много публичных людей. Просто непубличные сниматься в видеороликах не всегда соглашаются. Да и профессионалы делают это лучше. Конечно, я знаю лично всю звездную часть жильцов и в целом очень многих из тех, кто у нас живет. Со многими общаюсь в Инстаграме и лично, когда встречаюсь. Ну а меня уже все знают - иногда даже в аэропорту подходят и говорят: здравствуйте, а мы живем в Новой Боровой! А еще огромное количество наших сотрудников сами выбрали для строительства квартир Новую Боровую.

- Сколько человек живет в Новой Боровой?

- Хороший вопрос! В декабре мы передаем жильцам еще более 800 квартир. Если вместе с ними - то будет уже 15 тысяч человек. А когда мы завершим строительство Новой Боровой через несколько лет, будет уже 35 тысяч человек!

- Минчан очень интересует, когда уже начнется строительство на месте старого трамвайного депо на площади Победы?

- Со следующего года начнутся продажи будущих квартир, интерес к ним большой, и это понятно - самый центр города, одна из лучших локаций, которые только можно придумать. Но на первом этапе, конечно, снос зданий старого депо.

- Какие у вас еще планы?

- В следующем году планируем закончить «Пирс», больше строительство там вестись не будет. Еще «Зеленая гавань», в которой мы будем строить жилье нового формата, - город с развитой архитектурой, и все это на природе, в окружении леса.

Руководитель компании «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

- А сколько сотрудников работает в «А100 Девелопмент»?

- Сейчас больше 300, а будет к концу года 450 - 500 человек, и это не считая «А100 комфорт».

- Чтобы управлять таким большим коллективом, сколько времени нужно посвящать работе?

- Всю жизнь! Даже в отпуске. У меня есть возможность, не находясь на месте, видеть, что происходит в жилых комплексах, так что я всегда в курсе происходящего.

- Светлана, скажу честно, у меня есть диссонанс между образом симпатичной блондинки и, судя по всему, с довольно мягким характером и стереотипом о том, как выглядит руководитель большого строительного бизнеса…

- Поверьте, наши подрядчики не скажут, что я мягкая (смеется – авт.). Мой образ не исключает определенную жесткость в работе, требовательность и любовь к дисциплине. Все люди, с которыми работаю, знают, насколько для меня важны ответственность и обязательность. У меня нет диктатуры, я достаточно открыта для общения с коллегами любого уровня. Каждый из них может написать запрос мне лично и обсудить какой-то вопрос. Я за прозрачность отношений в коллективе. И стараюсь создавать такую атмосферу, в которой люди в команде тоже смогут строить открытые отношения и работать еще круче и эффективнее.