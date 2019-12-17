Один день в белорусском санатории по коммерческой цене обойдется в 57 рублей

За 2019 год 1 млн 300 тыс. человек поправили здоровье в белорусских санаториях. Из них более 790 тыс. человек за госсчет - по льготным ценам. И около 580 тыс. путевок за этот год реализовано в свободной продаже по коммерческой стоимости. Какая разница в цене?

Средняя коммерческая стоимость путевки для одного человека в стандартный двухместный номер за один день - 57,6 рубля, а 36 рублей заплатит тот, чья путевка приобретена с господдержкой.

- Республиканскому центру на оздоровление и санаторно-курортное лечение в нынешнем году было выделено более 200 млн руб. на покупку путевок, - сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. - В приоритете остается оздоровление и лечение детей. Именно для них закуплено 720 тыс. путевок и истрачено примерно 80% выделенных на оздоровление жителей Беларуси средств (родители детей, у которых есть медицинские показания для лечения в санатории, за такие путевки не платят. - Ред.)

Около 70 тыс. путевок за госсчет реализуется в Беларуси среди взрослых людей.

- 12 лет назад очередь на путевку в санаторий для пенсионеров достигала 10 лет, сейчас ее удалось снизить до 3 - 4 лет. Инвалиды I и II групп бесплатно получают путевки один раз в два года. Для неработающих жителей страны предусмотрено около 25 тыс. путевок в год. 5% мест в санаториях закладывается для людей с ограниченными возможностями.

Пенсионеры, которые отдыхают по льготным ценам, оплачивают 20 - 30% стоимости путевки.

- Примерно 25 тыс. путевок закупаем и для работающих граждан, - продолжает Болбатовский. - Это количество путевок удовлетворяет потребность по заявительному принципу всех комиссий по оздоровлению (такие комиссии есть на всех крупных предприятиях и в организациях. - Ред.). Для работающих 30 - 40% от цены такой путевки придется заплатить из своего кармана, чем больше зарабатываете - тем дороже обойдется путевка. С уверенностью могу сказать, что работающий человек, обратившись в комиссию, в течение года получит путевку в санаторий в соответствии с профилем заболевания.

60% путевок, отданных в свободную реализацию, выкупили жители Беларуси и около 40% - иностранцы.

- Для россиян и белорусов цены на путевки одинаковы, - подчеркнул Геннадий Болбатовский. - Разница может быть незначительной из-за колебаний российского и белорусского рубля. Что же касается граждан других зарубежных стран, то в единичных санаториях цена для них выше, но я считаю это атавизмом и думаю, что мы избавимся от него уже в предстоящем году.