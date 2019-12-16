«Это клевета и провокация!»: главный режиссер Оперного театра отрицает, что подделал больничный

13 декабря стало известно, что Михаил Панджавидзе, который десять лет был главным режиссером в Большом театре оперы и балета Беларуси, уволен. По словам генерального директора Александра Петровича, Панджавидзе отстранили от должности из-за прогулов.

- В первый день моего назначения на должность (вступил в должность 5 ноября 2019-го. - Ред.) Михаил Александрович пришел со словами: «Я болею». Ну, что я скажу человеку: «Не болейте!» Позже мы связались по телефону, и я говорю: «Вы долго отсутствуете - предоставьте документы». Сначала он предоставил один больничный лист, затем второй. Именно второй больничный вызвал у отдела кадров подозрение - он очень отличался от того образца, который выдают медучреждения Беларуси. Мы связались с этим медучреждением, и, как оказалось, они ничего Панджавидзе не выдавали. Получается, он предоставил липовый больничный и нарушил закон. Мы обратились в Центральное РОВД г. Минска, туда же обратилось и медучреждение. Пусть милиция дает правовую оценку действий. Я уже подписал приказ об увольнении, и это решение не изменится, хотя дата пока не вписана, потому что главный режиссер пока еще на больничном, - рассказал «Комсомолке» Александр Петрович.

Мы связались с Михаилом Панджавидзе:

- У меня с генеральным директором театра была устная договоренность, что буду работать из дома и что в любой момент меня можно вызвать на работу в театр. В последнее время работал всего над одним спектаклем «Набукко», также дома у меня намного мощнее компьютер. Но тут мне звонят из театра и говорят: «Вы где?» Я был удивлен такому вопросу. Затем меня попросили представить документ, по какой причине отсутствую на работе. Меня удивила такая постановка вопроса. На эти даты у меня нет подтверждения, потому что мы договаривались, что я работаю из дома.

- Сейчас вас обвиняют в том, что вы предъявили поддельный больничный лист…

- Я ничего пока не предъявлял! Это клевета и провокация. Да, у меня нет оправдательных документов на те дни, что мы договаривались устно. Но у меня на руках два больничных: один уже закрыт, один действующий. У меня контракт заканчивается в мае 2020 года, и я говорил, что не буду его продлевать. Потому что у меня нет ни любви, ни уважения к действующему художественному руководителю (Валентину Елизарьеву - народному артисту СССР), поэтому нам не по пути.