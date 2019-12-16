Нашли по окуркам через 18 лет!

В августе 2000 года райцентр Докшицы потрясло зверское убийство. Когда Светлана Падрез вернулась домой, там орудовали грабители. Несколько мужчин напали на женщину, связали ее скотчем и телефонным проводом. Ее били, требуя, чтобы Светлана рассказала, где хранятся деньги. Налетчики угрожали женщине ножом, трясли перед ее лицом включенным в сеть проводом с оголенными жилами. Сколько времени длился этот ужас, точно неизвестно. «В период с 8.50 до 20.50», - говорится в материалах следствия.

На теле Светланы Падрез насчитали не менее 19 травмирующих воздействий. Женщину били руками, ногами в обуви, ножом и неустановленными предметами, предположительно деревянными, установили эксперты.

Из дома налетчики унесли два охотничьих ружья, пару десятков патронов, бинокль, видеомагнитофон, два обручальных кольца - мужское и женское, золотое колечко с камешком, цепочку с кулоном, чемодан, покрывало, две тысячи долларов. Опустошили бар - взяли литровую бутылку виски, семь бутылок сухого вина, десяток маленьких сувенирных бутылочек коньяка, кагор, портвейн, водку. Прихватили икру и кольцо копченой колбасы. Хотели уехать на хозяйской машине, но не вышло - автомобиль не завелся.

Напали они на жену тогдашнего председателя Докшицкого райисполкома Иосифа Падреза. Ей было 46 лет. Тогда, в двухтысячном, преступников не нашли. Ниточка появилась через 18 лет - некто Дмитрий Солдатенко попался в другом райцентре, в Чашниках, на краже. Когда мужчину проверили по базе учета ДНК, оказалось, что его биологический материал совпал с тем, что был найден на окурках там, где пытали и убили Светлану Падрез. Вышли следователи и на предполагаемых соучастников Солдатенко - Сергея Василевского и Виталия П.

Василевского и Солдатенко (сейчас им уже за сорок) 22 августа 2019 года суд посчитал виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем. Сами они признавались только в том, что забрались в дом Падрезов через окно и обокрали его - то говорили, что председатель исполкома был должен их знакомому крупную сумму, и они собирались обокрасть его якобы в счет долга, то - что им просто подсказали, где живет «богатый мужик». Обоим предстоит провести в заключении 17 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

16 декабря в Витебске областной суд начал рассматривать дело предполагаемого соучастника Солдатенко и Василевского - Виталия П. Мужчина долгое время жил в России, там его и задержали. В России у Виталия осталась гражданская супруга и семилетняя дочь. Под стражей он уже десять месяцев.

Виновным мужчина себя не признает и показания давать отказывается. Говорит, что хотел бы выслушать вначале, что скажут потерпевший и свидетели - мол, тогда он сможет понять, почему Солдатенко и Василевский, с которыми он когда-то учился в параллельных классах, оговорили именно его.

- Это было 20 лет назад, может, у нас и были юношеские конфликты, из-за девушек например, но я уже этого не помню, - говорит П.

- По заключению экспертов следы на окурках, найденных на месте происшествия, могут происходить от вас, - напоминает государственный обвинитель.

- Не знаю, почему, - пожимает плечами Виталий. - Я и курить-то начал в 2003 году.

Иосиф Иванович Падрез, муж убитой женщины, приехать на заседание суда не смог - он плохо себя чувствует. Его показания суд решил заслушать дистанционно.