2 и 11 января отдыхаем! А вот 4-го придется поработать. Почему?

Дождались! 2 января сделают выходным без отработки, как и обещали в правительстве. Но 4 января (а это суббота) все равно в 2020 году рабочий день. Как такое возможно?

О решении, которого ждали многие белорусы сообщил телеграмм-канал «Пул Первого».

- Нам подсказали, вопрос решен! Отдыхаем! – говорится в телеграмм-канале о выходном 2 января.

- Если эта информация подтверждается, тогда меняется график переноса наших выходных. Получается, что за 6 января мы будем работать 4-го января. И 11-ого января у нас обычный выходной, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе правительства. При этом официальный документ в пресс-службе пока не видели.

Напомним, премьер-министр Сергей Румас говорил о том, что правительство не поддерживает идею сделать выходным 31 декабря. Мол, многие хотят поздравить с праздником своих коллег. А вот со вторым января ситуация другая. В этот день мы все равно отдыхаем, но потом нам приходится этот день отработать. И по его словам, правительство внесло в Администрацию президента проект указа по этому вопросу.