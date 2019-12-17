Какая еда омолаживает кожу лица и замедляет старение?

Стать настоящими «молочными экспертами» предложила белорусам компания «Савушкин продукт». Весь 2019 год на предприятии проходили встречи потребителей со специалистами в сфере здоровья и правильного питания, в которых приняли участие более 200 человек. Проект завершился встречей, посвященной здоровью кожи и тому, как питание влияет на внешность человека.

На встречах «Клуба экспертов молока» потребители могли получить разнообразную информацию о правильном питании и задать вопросы специалистам.

О том, что нужно есть, чтобы кожа была здоровой и отражение в зеркале радовало, гостям клуба рассказал эксперт в области дерматовенерологии Виктор Андреюк:

- Питание человека напрямую влияет на состояние его кожи. В зависимости от работы желудочно-кишечного тракта, его микрофлоры и уровня всасываемости компонентов, необходимых для организма, она может выглядеть ухоженной и красивой либо уставшей, дряблой и морщинистой. Для поддержания кожи в хорошем состоянии необходимо придерживаться принципов здорового питания: исключить вредные для организма продукты (фастфуд, полуфабрикаты, концентраты, сладости, сладкие газировки, продукты с усилителями вкуса), ограничить употребление быстрых углеводов, отдавать предпочтение медленным: крупам, цельнозерновому хлебу, макаронам твердых сортов. Не забывать включать в рацион достаточное количество молочных продуктов, мяса, а также сезонные свежие овощи и фрукты. Важно пить воду: в сутки организму необходимо не меньше 30 - 35 мл жидкости на 1 кг веса, причем чай, кофе и соки воду не заменят.

В межсезонье о состоянии кожи следует заботиться особенно: кроме правильного питания с достаточным количеством витаминов пристальное внимание стоит уделить уходу - правильно подобранные косметические средства защитят ее от обветривания и иссушивания. Чтобы не истощалась водно-липидная мантия кожи, для умывания желательно использовать средства, которые не содержат лаурил- и лауретсульфатные соединения.

УВИДЕТЬ И ПОПРОБОВАТЬ

Шеф-повар популярного брестского кафе Times Café Леонид Стёпкин предложил гостям «Рождественский торт» - легкий японский хлопковый чизкейк на основе сливочного творожного сыра «Савушкин» с клубничным конфитюром. Этот рецепт был создан на основе десерта, получившего в свое время звезду Мишлен. Во время дегустации гости встречи не только восхищались необычным вкусом чизкейка, но и задавали множество вопросов о нюансах приготовления блюда.

Леонид Степкин.

Ни одна встреча «Клуба экспертов молока» не обходилась без экскурсии по производственным цехам молочного гиганта. Гости раз за разом наблюдают за сложным процессом создания любимых продуктов, убеждаются в безупречной стерильности, атакуют вопросами главного технолога предприятия.

Немало восторга вызывает тщательная экипировка каждого: все украшения снять, волосы собрать и спрятать под шапочкой, наверх - специальный халат, на ноги - бахилы. Перед тем как пройти через турникет на производство, все гости проходят санитарную обработку. На производстве строгий санитарный контроль, правила нельзя нарушать даже почетным гостям.

После экскурсии участники встречи поделились впечатлениями о мероприятии.

Елена Дубровная.

Елена Дубровная специально приехала из Гомеля, узнав о проекте из официальной странички «Савушкин продукт» в Instagram:

- Я - мама, двое детей, интересуюсь здоровым питанием, поэтому приехала узнать что-то новое для себя, - рассказывает Елена. - Мне было очень интересно получить важную информацию из первых уст и увидеть работу такого большого предприятия. То, насколько автоматизирован процесс производства и минимизирован человеческий труд, стало для меня большим открытием.

Максим Кондратюк.

- Увидеть полностью весь процесс производства - это очень увлекательно, - сказал Максим Кондратюк. - Меня особенно удивила чистота производственных помещений. Я, конечно, понимал, что будет чисто, но чтобы настолько! Это вызывает особое доверие к продукции. Вообще, я стараюсь заботиться о правильном питании: когда правильно питаешься, то ощущение легкости непередаваемое, намного больше энергии и сил, и это сказывается и на продуктивности, и на эмоциональном заряде как тебя самого, так и твоего окружения.

Анастасия Захарова.

«КЛУБ ЭКСПЕРТОВ МОЛОКА» В ЦИФРАХ

- «Клуб экспертов молока» - часть республиканской социальной инициативы «Савушкин» - за здоровье нации», - рассказала специалист по связям с общественностью ОАО "Савушкин продукт" Анастасия Захарова. - Проект длился целый год, за это время мы провели 9 увлекательных встреч, которые посетило около 200 участников. Мы постарались охватить максимально широкую аудиторию: к нам приходили люди от 16 до 75 лет, причем не только брестчане - гости приезжали из Минска, Гомеля, Гродно. Программа каждой встречи была очень насыщенной: в Клубе выступали эксперты в сфере здоровья медицинского центра «ЛОДЭ», шеф-повар брестского кафе Times проводил мастер-классы, главный технолог нашей компании- экскурсии по производству. Все это для того, чтобы рассказать как можно большему числу людей, как важно следовать принципам правильного питания, а также регулярно употреблять молочные продукты. Мы надеемся, что наши «молочные эксперты» дальше понесут информацию о пользе молока и вместе со своими близкими будут следовать здоровому образу жизни..

СОВЕТЫ ОТ ШЕФ-ПОВАРА ЛЕОНИДА СТЁПКИНА

КАК СОГРЕТЬСЯ ЗИМОЙ?

В мороз или слякоть хорошо согревают горячие напитки с молоком. Добавьте молоко в чай, выпейте горячего молока с медом или приготовьте напиток, похожий на глинтвейн, но на основе молока. В холодное молоко надо положить специи (розмарин, палочку корицы), довести до кипения и в конце добавить мед. Получившийся напиток можно процеживать, но не обязательно. Согревает великолепно!

КАК СОЧЕТАТЬ НОВОГОДНИЙ СТОЛ И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ?

Меню для новогоднего стола будет более легким и здоровым, если использовать в качестве соусов и маринадов йогурт TEOS. Йогурт 2% идеален для заправки салатов, а в 5%-ном хорошо замаринуется мясо.

Для приготовления маринада надо смешать соевый соус и 5%-ный TEOS и натереть этой смесью курицу перед запеканием. И традиционный салат оливье становится еще более вкусным, если заменить жирный майонез на более полезный вариант соуса. Возьмите петрушку, укроп, французскую горчицу, добавьте 2%-ный TEOS, измельчите блендером и заправляйте салат - будет вкусно. В нашем кафе я почти во всех блюдах заменил майонез на йогурт, и обновленные блюда нашим гостям очень нравятся.

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА ДЛЯ СИМВОЛА ГОДА

Многие верят, что на новогоднем столе обязательно должно быть любимое блюдо символа наступающего года, поэтому встречать 2020 год Крысы будут с сыром. Да и сама по себе сырная тарелка — нарезка из нескольких видов сыра — великолепный десерт для праздничного стола. Ее подают во второй половине трапезы после горячего. Сыр отлично подойдет и к вину, и к горячим напиткам. Для сырной тарелки достаточно 3-4 видов сыра. Как красиво их нарезать и оформить – подскажет фантазия.

Сырную тарелку можно приготовить за несколько часов до подачи. Чтобы сыр не обветрился – накройте его пленкой или фольгой и поставьте в холодильник.

ФОТО: Надежда ПАВЛЮЧИК.