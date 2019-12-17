Гороскопы и прогнозы белорусов 150 лет назад: на Коляды рождались счастливчики, а на убывающей луне - пессимисты

О том, что в белорусской традиционной культуре можно считать аналогом астрологии, беседуем с кандидатами исторических наук, старшими научными сотрудниками Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Татьяной Кухаронак и Сергеем Грунтовым.

«МАЛАДЗІК» СОХРАНИТ МОЛОДОСТЬ?

- Наши предки обращались к звездам, магии и тайным силам, когда не могли рационально объяснить перемены в жизни. Причем белорусы видели мир одушевленным - это сохранилось поныне в поверьях, обычаях, приметах. Последние предсказывали чаще всего изменение погоды, они легко запоминались и дошлифовывались новыми наблюдениями: «Калі сонца заходзіць цьмянае - будзе вецер», «Месяц красен – к дажджу», «Узімку мала снегу - улетку мала даждоў», «Калі зімою сукі на дрэве ад інею і снегу гнуцца - жыта будзе ядранае і будзе гнуцца».

Предки предсказывали будущее не по гороскопам, а по месяцу рождения ребенка и дню недели, когда он появился на свет. Фото: https://biel-interjer.livejournal.com / Книга "Беларусь праз фотааб'ектыў нямецкага салдата. 1915-1918 гг."

- А что было связано со звездами?

- Например, затмение солнца и звезд воспринималось как предвестье эпидемий, голода, войн. По скорости падения метеоритов, «лятаючых» («спадаючых») звезд, предсказывали, как пройдут роды у близкой родственницы. Если полет долгий – ребенок будет появляться на свет тяжело, а если стремительный – все пройдет легко и быстро. Так прогнозировали и погоду: звезда летит – ждать ветра, а если моргает – к теплому дню. Ну, а россыпь звезд на Коляды – верная примета, что летом будет богатый урожай грибов, ягод и приплод скотины. Кстати, по колядным звездам девушки определяли и перемены в личной жизни: в какую сторону звезда летит, оттуда и появится жених. Больше всего значение придавали приметам, связанным с Луной.

- Выходит, предки, как и сегодня дачники, руководствовались лунным календарем?

- Да, параллель вполне уместная. Хотя хозяйственный год белоруса и сопровождающие его приметы и верования прежде всего по временной приуроченности связывались с праздниками христианского календаря, многие из которых имели подвижную дату, отсчитываемую от Пасхи, однако в народе считали, что вместе с каждым лунным циклом, например, оживала жидкость во всех формах - приливы и отливы, сок в растениях, жидкости в организме. В народе даже говорят: «Маладзік павінен абмыцца».

Больше всего наблюдений, магических и ритуально-обрядовых действий у белорусов и вообще у славян связано с первой четвертью Луны. Например, увидев впервые в этом цикле ее серп, советовали «трымацца за грошы», пересчитать их или позвенеть монетками в кармане. Чтобы в колодце было много чистой прозрачной воды, копать или чистить его советовали «на маладзіку». Ему же кланялись и просили о здоровье. Чтобы ребенок не стал плаксой и научился самостоятельно есть, его не отнимали от груди «на маладзік». Жила и вера, что человек, рожденный в эту четверть, всю жизнь будет бодрым, моложавым. А вот тот, кто появился на свет на сходе лунного цикла, - пессимист, который быстро стареет.

В эти дни советовали садить все, что растет вверх и плодоносит под землей – от овощей и фруктов до цветов и кустов. А лучше всего сохранится и будет хрустеть квашенная капуста, поставленная в мужской день (вторник или четверг) первой четверти лунного цикла. Тогда же упорядочивали дела с ульями. А если не подгадать с молодым месяцем на «біццё кабанчыка», то сало скоро сгниет. А вот собранные на нарастающий месяц травы могли даже навредить здоровью. А самые целебные травы – собранные на Купалье, в ночь самой большой силы Солнца. В другие месяцы – те, что собрали в последнюю фазу Луны с 23-го дня.

Самая известная купальская ворожба - на венках. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

ТЕМ, КТО РОДИЛСЯ В МАРТЕ, ПРЕДСКАЗЫВАЛИ МНОГО ПРОБЛЕМ

- А что насчет прогнозов вроде нынешних гороскопов для людей, рожденных в тот или иной период?

- Да, предки верили в счастливое и несчастливое время для рождения. В понедельник, считали в народе, рождались неумехи, у которых все падало из рук - «ім ступень па пень». Таких людей ждала бедная жизнь. Рожденный во вторник, говорили, проживет долго и счастливо, ему будет везти в делах. Судьба рожденных в среду – неопределенная. Такой человек мог и разбогатеть, но потом растратить богатство. Те, кто рождается в четверг, - трудолюбивы. Эти дети рано начинают ходить, говорить, проявлять находчивость и умения. Пятница – день, когда, по мнению белорусов, рождались лодыри, бандиты и горькие пьяницы. Субботние дети – успешные. А уж в воскресенье появлялись на свет настоящие счастливчики, кого во всех делах ждала удача.

Если ребенок родился весной и летом, ему предсказывали беззаботную жизнь. При этом считалось: люди, которые родились в марте, проживут недолго, у них будет много проблем. Такое поверье, кстати, описано в поэме Франтишка Богушевича «Кепска будзе!». Осенние дети – с суровым молчаливым характером. При этом, если они появились на свет, когда всего много в гумне и в огороде, обещалась богатая жизнь. Ну, а зимним характерны холодность и недоброе отношение к людям.

Еще предки ориентировались на праздники. Рожденных на Коляды, Пасху, Троицу, Богача (языческий праздник урожая, который выпадал на день осеннего равноденствия. – Ред.) считали потенциально счастливыми. Кто родился на Воздвижение, считалось, всю жизнь будет страдать, а на Ивана Головосека – разбойничать. Если человек появился на свет на Дзяды – говорили, он скоро умрет, а на Спас – станет монахом. Смотрели и на время суток. Детям, рожденным после полудня, обещали недолгую жизнь. И снова же влияли четверти месяца: «на маладзіку» появлялись долгожители, «на поўні» - люди рассудительные, с большой семьей, а вот в третью и четвертую «квадры» якобы появлялись слабые и болезненные люди.

- А на чем еще могли строиться предсказания?

- Например, белорусы считали, что в момент рождения человек получал свою долю, а на небе появлялась его звезда. С ней новорожденный получает своего ангела-хранителя за правым плечом, «каторы дзержыць кнігу, дзе напісана твая судзьба, і ты яе змяніць ніяк не можаш» (так считали на Ошмянщине). Счастливым знаком была так называемая детская сорочка – перепонка на голове, с которой родился ребенок – это как раз то, о чем говорили «родился в рубашке». Такое везение связывали и с самим человеком, и с его семьей – после первого купания сорочку снимали и сохраняли. Также счастливым считался ребенок, в чей день рождения дома появлялась прибыль. А еще когда новорожденный мальчик был похож на маму, а девочка - на папу. Недолгую судьбу обещали ребенку, в день рождения которого в деревне кто-то умер, - так же считали в том случае, если дитя с малых лет росло очень умным.

Чтобы спрогнозировать, сможет ли женщина зачать ребенка, кое-где в сельских общинах у них проверяли ступни. Фото: Книга «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава»

ВОРОЖБА БЕЛОРУСОВ: «ГОЛАМУ ЗАБЕГЧЫ, ДЗЕ ПАДАРОЖНІК РАСЬЦЕ, І ЗУБАМІ АТАРВАЦЬ ЛIСТОК»

- На чем основывалась система примет?

- Мировоззрение белорусских крестьян XIX века во многом основано на представлении, что все в мире взаимосвязано и повторяется, имеет значение. По сути, крестьяне пользовались донаучным знанием. Там были зачатки ветеринарии и агрономии, но хватало беспочвенных суеверий. Да, с одной стороны, мы сегодня признаем, что, скажем, ласточки действительно низко летают перед дождем. Есть рациональное зерно и в том, что наличие снега зимой влияет на увлажнение почвы весной и жизнеспособность озимых. С другой стороны, интерпретация вытья собаки как предвестника смерти или пожара - чистое суеверие, которое могло вести к жестокому обращению с животным. Наблюдали даже за людьми. Например, этнограф Александр Сержпутовский в начале ХХ века зафиксировал полесское поверье, по которому из положения стоп у стоящей девушки делали вывод, сможет ли она зачать детей - подобная «выбраковка» могла испортить кому-то всю жизнь…

- Приметы воспринимали всерьез?

- Нередко их расценивали как предупреждения. Здесь работал - и нередко продолжает работать сейчас - так называемый ретроспективный принцип восприятия. То есть человек традиционной культуры окружен множеством мелких событий, которые он понимает как приметы. При этом обращается он к ним задней мыслью - если что-то произошло: случилась какая-то неприятность, и человек, перебрав в памяти предыдущие события, непременно найдет что-то, что указывало бы на такое происшествие. Но если все хорошо, то очередную черную кошку, перебежавшую дорогу, никто и вспоминать не станет.

Многие приметы человек мог только констатировать, в отношении других можно было предпринять определенные магические действия. Например, считалось, что если курица в доме запоет по-петушиному, это предвещает смерть одного из жильцов. Чтобы предотвратить беду, хватали курицу за голову и лапы и начинали мерять длину дома от красного угла до порога, переворачивая ее как метр то головой, то лапами вперед. При хорошем раскладе голова курицы при последнем переворачивании должна была оказаться на пороге. Если так получалось, голову птице отрубали на том же месте - беда считалась отведена.

Если курица начинала петь, как петух, ее ждала незавидная судьба. Фото: Picabu

- С помощью гадания и ворожбы тоже заглядывали в будущее?

- Да, и пика эти практики достигали во время Коляд и на Купалье - в переломные моменты календарного года. В ворожбе на суженого часто использовали разные предметы, животных, растения. Вот что говорили на Червенщине о подорожнике: «На Купальле мама нас вучыла: трэба разьдзецца голым-голым у дзьянаццаць часоў ночы, і туда голаму забегчы, дзе падарожнік расьце па дарожачцы, атарваць і назад прыбегчы. Нагнуцца, не прыпірацца рукамі і зубамі атарваць лісток той. Прынесьці, палажыць пад падушку і сказаць: «Рожнічак-падарожнічак, ты на дарозе стаіш, усіх бачыш сьвятых – як старога, так і малога, ці не бачыў ты майго мілога?». І ні с кім не гаварыць, заснуць - і сасніш ужо таго жаніха…» Кстати, во многих местах люди говорили, что ворожба давала результат. Конечно, пользовались услугами цыганок - чаще всего во время приезда на ярмарку в местечко или город. Кстати, церковь к этому относилась и относится отрицательно, но ее влияние на народные традиции и повседневную жизнь всегда было ограниченным, что позволило им успешно сохраниться поныне.

- Как вы считаете, кого можно назвать белорусскими астрологами?

- Представления предков о человеке, который мог знать что-то о будущем, отличались от устоявшегося образа астролога с колпаком на голове, который высчитывает судьбу человека в зависимости от движения планет. Люди верили: что-то могли знать о грядущем шептухи, волшебники, знахари, а особенно ведьмы. То есть те, кто владел сакральными знаниями и умениями. Даже у нынешних этнологов немало записей о людях, живших в ХХ веке, которые, якобы, могли управлять тучами, посылать вихри. Неудивительно, что в деревенском сообществе таких людей уважали, старались не вступать с ними в конфликты, их проклятий остерегались и обязательно советовались с ними перед началом важных дел.

КСТАТИ

«Если в доме много мышей, будет хороший урожай, но они могут выжить кого-то из семьи»

Крыса (или мышь) – символ будущего года по восточному календарю. Правда, этнографы говорят: белорусы не знали таких систем, как гороскопы или годы тех или иных существ. Но образы мышей и крыс присутствовали в традиционной культуре, и эти образы у славян, как и образы многих других животных, неоднозначны. Мыши издавна символизируют в древних индоевропейских культурах душу (особенно предка или нерожденного младенца), потусторонний мир, судьбу человека.

Вдобавок с грызунами связан целый комплекс примет. В народе считали: если мыши пищат - это к голоду, а если бегут из дома – значит, стоять жилищу недолго, скажем, из-за пожара. У многих народов есть и такая примета: массовые переселения мышей и крыс – к войне. Предки также говорили: если зимой много мышей, летом жди хороший урожай. Не секрет, что именно эти грызуны отлично предчувствуют будущий климат и в соответствии с этим размножаются. Правда, если в доме заводится много мышей, говорили предки, то они кого-то выживают – люди ждали смерти или отъезда члена семьи.

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