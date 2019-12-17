Радио МИР устроит бесплатный концерт и радиомарафон в центре Минска!

С часа дня и до вечера весь эфир радио МИР - утреннее шоу «Подъёмная сила», дневной эфир «Ивлиева live», «Клёновой вечер», «Высоцкой weekend» и «Стоп! Спето!» - будет идти из выездной студии, расположенной в ТРЦ Palazzo. Причем, прямое вещание будет вестись на всю Беларусь! Чтобы осуществить такой проект, перед техническим специалистам радио Мир стоит непростая задача - «клонировать» все эфирное оборудование.

«Этим летом мы уже переносили нашу студию прямо на центральную площадь микрорайона «Новая Боровая». По реакции зрителей мы поняли, что люди с удовольствием пользуются возможностью заглянуть за кулисы радио и познакомиться с теми, чьи голоса они слышат каждый день. Мы решили усложнить себе задачу и сделать еще более эмоциональное мероприятие. 25 декабря каждый час из нашей выездной студии в ТРЦ Palazzo будет звучать живая музыка в исполнении популярных белорусских артистов. А все посетители этого торгового центра, можно сказать, побывают на очень крутом концерте. Для этого не нужно покупать билеты – шоу бесплатное для всех посетителей. Такой вот новогодний подарок от радио МИР», - говорит главный редактор радио МИР Алексей Адашкин.

Слушатели и зрители радиомарафона услышат новогодние истории от звездных участников выездной студии и «живые» выступления артистов. Специальные гости – группы NaviBand, Nizkiz, Parade of Planets, Без Билета, Лера Яскевич и участник группы ЛСП Пётр Клюев, Alen HIT и Дядя Ваня!

Непосредственным участником необычного проекта станет любой человек, находящийся рядом – эфирное оборудование устанавливается прямо в атриуме. Зрители шоу смогут сами в прямом эфире передать приветы или поздравления из выездной студии.

Приходите 25 декабря в торгово-развлекательный центр PALAZZO: Минск, улица Тимирязева, 74 А и станьте частью праздничного эфира радио МИР!

ПОЛЕЗНЫЕ ЧАСТОТЫ

Радио «Мир» звучит в 12 городах Беларуси: • Минск 107.1 FM • Брест 106.6 FM • Витебск 101.8 FM • Гродно 104.2 FM • Гомель 101.7 FM • Могилёв 107.8 FM • Бобруйск 103.6 FM • Барановичи 98.4 FM • Солигорск 104.3 FM • Пинск 103.2 FM • Геранены 98.7 FM • Орша 90.6 FM