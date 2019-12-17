2019-12-17T17:16:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Минску и не снилось! Смотрите, как богатые предприятия украсили свой райцентр к Новому году

Город Береза Брестской области перед праздниками превращается в местный Лас-Вегас [фото+видео]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Новогодняя иллюминация в Березе радует глаз!Новогодняя иллюминация в Березе радует глаз!Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Накануне Нового года и Рождества небольшой райцентр Береза, что в Брестской области, переливается яркими огнями: уже который год город украшают так красочно, что приезжие минчане начинают завидовать.

За праздничным настроением можно смело ехать в Березу! Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

За праздничным настроением можно смело ехать в Березу!Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

По сложившейся традиции ведущие предприятия - а их в городе несколько - подходят к с креативом к новогодней иллюминации.

Сказочная машина "припарковалась" в самом центре Березы. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Сказочная машина "припарковалась" в самом центре Березы.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В выходные 14 и 15 декабря почувствовать праздничное настроение можно было возле местного сыродельного комбината, предприятия, где выпускают плитку, здания ЖКХ и в центре города.

Накануне Нового года сказочная иллюминация появляется и возле здания Березовского ЖКХ. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Накануне Нового года сказочная иллюминация появляется и возле здания Березовского ЖКХ.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В этом году возле ЖКХ "приземлился" воздушный шар! Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В этом году возле ЖКХ "приземлился" воздушный шар!Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Украшают в райцентре и больницу, и музыкальную школу, и даже фонари. Гирлянд никто не жалеет!

Красиво украшен и отдел культуры Березовского райисполкома. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Красиво украшен и отдел культуры Березовского райисполкома.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Такой иллюминации не увидишь даже в Минске! На фото - сыродельный комбинат. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Такой иллюминации не увидишь даже в Минске! На фото - сыродельный комбинат.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Как украсили Березу под Новый год.Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

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