Минску и не снилось! Смотрите, как богатые предприятия украсили свой райцентр к Новому году
Накануне Нового года и Рождества небольшой райцентр Береза, что в Брестской области, переливается яркими огнями: уже который год город украшают так красочно, что приезжие минчане начинают завидовать.
За праздничным настроением можно смело ехать в Березу!Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
По сложившейся традиции ведущие предприятия - а их в городе несколько - подходят к с креативом к новогодней иллюминации.
Сказочная машина "припарковалась" в самом центре Березы.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
В выходные 14 и 15 декабря почувствовать праздничное настроение можно было возле местного сыродельного комбината, предприятия, где выпускают плитку, здания ЖКХ и в центре города.
Накануне Нового года сказочная иллюминация появляется и возле здания Березовского ЖКХ.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
В этом году возле ЖКХ "приземлился" воздушный шар!Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Украшают в райцентре и больницу, и музыкальную школу, и даже фонари. Гирлянд никто не жалеет!
Красиво украшен и отдел культуры Березовского райисполкома.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Такой иллюминации не увидишь даже в Минске! На фото - сыродельный комбинат.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Как украсили Березу под Новый год.Дарья ЛОМОНОВСКАЯ