«Без них не было бы Беларуси». В Минске нашли дома основателей БНР братьев Луцкевичей

Во время реконструкции Купаловского парка в центре Минска нашли местоположение домов, в которых жили братья Антон и Иван Луцкевичи. Именно они стояли у истоков Белорусской Народной Республики и основали первую белорусскую газету «Наша Ніва». В парке уже есть памятный камень, установленный в честь Луцкевичей, но нынешняя находка указывает на более точное расположение домов.

Павел Королев показывает копию старого плана городаФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

На прошлой неделе во время строительства колодца для стока воды строители обнаружили фундамент из извести. Материал позволил предположить, что здание было построено до начала ХХ века. Вероятнее всего, это конец фундамента бани, в которую ходил сам Янка Купала. Другую часть фундамента этой бани обнаружили недавно - в середине ноября. Свежая находка плюс старые планы города позволили понять, где именно располагались дома Луцкевичей.

- Ёсць план 1948 года, на якім можна пабачыць два дамы. Гэта дамы Луцкевічаў. Яны былі вельмі блізка да лазняў. Мы зараз бачым, дзе заканчвалась лазня, і таму можам зразумець, дзе знаходзіліся дамы. Прыгадаю такі факт, что ў 30-м годзе мама Янкі Куплы бегла ў адзін з гэтых дамоў сюды, бо Купала зрабіў спробу самагубства, а трэці брат Луцкевічаў Стэфан быў доктар. І Стэфан пабег да дому Купалы аказваць дапамогу, - объясняет ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы Павел Королев.

Сопоставив место расположения бани и старые планы города, можно точно сказать, где находились дома основателей БНРФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

По его словам, есть и еще один ориентир, который помогает в точном определении места домов - это “Дзюнікава таполя”. Она указана на другом плане, где также четко определены дома.

- У яе цікавая гісторыя. Яе вылавіў з ракі Эдуард Шабуня, яго называлі Дзюнік. Ён паказаў таполю бабулі Міле. Яна сказала, што гэта яблыня, і гэтую яблыню пасадзілі ў садзе. А вырасла велізарная таполя, якую назвалі “Дзюнікавай”, - рассказывает собеседник.

По его словам, данные из обоих планов о месте нахождения домов совпадают, что позволяет убедиться в точности выводов. Согласно этим планам, один из фундаментов домов пока находится под землей, а второй уже почти скрылся под широкой прогулочной дорожкой, часть которой построили за последний месяц.

- Калі будавалі дарожку, яны знімалі зямлю, і было бачна, што эскаватар прайшоўся па цэгле. Я разумею, што яны зачапілі зверху гэты будынак. Ім не было патрэбы капаць углыб, яны зрабілі падсыпку і пачалі будаваць дарожку, - рассказывает научный сотрудник.

Фундамент одного из домов оказался под недавно проложенной тропинкойФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

Судьба второго фундамента может оказаться еще печальнее, ведь на его месте, по плану реконструкции, может пройти траншея для колодца. И если план не изменят, то фундамент может быть вовсе разрушен.

- Мне, як музейшчыку, хочацца, каб будынак быў захаваны, бо гэта самая вялікая каштоўнасць парка. Гэта як падмуркі дома Касцюшкі. Музей у Мерачоўшчыне таксама будаваўся не адразу. Таму зараз пішу заяўку на ўнясенне гэтага месца ў Спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Але заўжды вельмі праблемна ўнесці ў спіс месца, дзе ідуць працы, - рассуждает собеседник.

Он уверен, что фундаменты домов могут стать частью экскурсии музея и рассказать не только о жизни Купалы, но и об истории Минска того времени, стать иллюстрацией довоенной жизни центра столицы. А в отдаленной перспективе дома можно сделать музейной частью, ведь сохранились воспоминания о том, как они выглядели изнутри.

Кроме фундаментов на месте проведения реконструкции нашли множество других будущих экспонатов музеяФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

- Па-нармальнаму перад працай на такіх месцах, дзе жылі вядомыя людзі, якім ставяць помнікі, мусяць быць раскопкі. І тады праектыроўшчыкі будуць працаваць не ўсляпую, а будуць ведаць, што дзе ёсць. Але щ нас нармальных даследаванняў праводзяць мала, таму што гэта патрабуе вялікіх грошай. Таму ў нас ёсць адно археалагічны нагляд - археолаг толькі прысутнічае на месцы працы, ідзе за эскаватарам і ацэньвае тое, што знайшлі ў час працы. І гэта ў лепшым выпадку, - рассуждает специалист. - У Нясвіжы, напрыклад, iшлi працы ў касцёле Божага Цела. Будаўнiкi знайшлi 12 ці 13 чалавечых чарапоў, крыж, нейкія ўпрыгожанні. Археолагам ніхто нічога не паведаміў. Будаўнікі не сталі гэтага рабіць, таму што ў іх тэрмiны і, калі праца спыніцца, яны не паспеюць здаць праект. І толькі ксёндз падумаў: “А мо гэта крымінал?” - і паведаміў пра знаходку археолагам. І гэта Нясвіж, помнік ЮНЕСКА!

Павел Королев вспоминает и недавнюю историю про Гольшаны, где захоронения XIII - XIV веков пустили под благоустройство: на его месте сделали дорожки и парковку.

- Але я разумею, што раскопкі - гэта вялікія грошы, таму ў нас гэтага не робяць, - рассуждает он.

Археолог Николай Плавинский подтверждает этот факт: по его словам, раскопки на месте Купаловского парка стоили бы значительно больше, чем сама его реконструкция, поэтому в наших реалиях пока такой подход к охране памятников - это фантастика. Но он рассказывает, что другие страны все же находят деньги на такие цели.

- Можна пераехаць любую мяжу, і ў самым апошнім Смаленску так было б зроблена, - говорит археолог.

Что будет дальше с фундаментами?

Сейчас их судьба зависит от результатов научных изысканий, которыми занимается лицензированный научный сотрудник. Их результаты будут готовы в течение недели. По итогам будет принято окончательное решение по проекту.

- Какая-то фиксация фрагментов будет. Вероятность того, что они сохранятся, есть. Но все зависит от результатов научного изыскания, - сказала “Комсомолке” Анна Аксенова, главный архитектор “Минскпроект”, организации, которая занимается проектированием реконструкции парка.

По ее словам, случаи, когда во время стройки обнаруживаются какие-то исторические объекты, бывают достаточно часто. По каждому отдельному решение принимают индивидуально, и прецеденты, когда историческая ценность заставляет менять план проекта, тоже есть. Например, во время строительства мемориала в Тростенце нашли останки более 40 человек, которые в итоге перезахоронили, а также остатки руин фундаментов лагерей смерти, их тоже в итоге оставили для сохранения исторической достоверности.

ДОСЬЕ “КП”

Кто такие братья Луцкевичи?

Братья Иван и Антон Луцкевичи фактически являются основателями белорусской государственности. Ведь вопрос независимости во многом был поставлен благодаря им, именно они убедили правительство БНР объявить независимость.

- І па факце ССРБ зразумела, што трэба засноўваць дзяржаву замест БНР. Не было б БНР, магло б не быць БССР, а пасля і Беларусі. Таму гэта заснавальнікі беларускай дзяржаўнасці. Гэта вядомыя музейшчыкі. Многія калекцыі Луцкевічаў раскінуты паміж музеямі Беларусі і Літвы. Тыя самыя слуцкія паясы, наш брэнд, вядомы таму, што Багдановіч дзівіўся на слуцкія паясы з калекцыі Луцкевічаў, - рассказал Павел Королев.