Проезд в транспорте в Беларуси дорожает: его стоимость в Минске и регионах подрастет на 5 копеек

В декабре талончики на проезд во всех областях стали дороже на 5 копеек. В Брестской области проезд подорожал еще 11 декабря, в Минской, Гродненской и Гомельской областях - 15 декабря. А вот в Минске, Могилевской и Витебской областях с датой пока не определились. Вероятнее всего, решение примут до конца декабря, так что есть смысл купить проездной заранее.

Талончик на автобус, троллейбус и трамвай в Минске подорожает на 5 копеек и будет стоить 65 копеек (в областях – 60 копеек), жетон в метро - 70 копеек. Провоз ручной клади будет стоить как талончик. Что же касается проездных, цены на них пока неизвестны. Сейчас безлимитный проездной на месяц на один вид транспорта в Минске стоит 45,10 рублей, на 2 вида – от 51 до 52,5 рублей, на 3 вида – от 54,93 до 56,12, на 4 вида – от 58,76 до 59,77, на 5 видов транспорта – 63,90 рублей. Когда цены на проезд поднимали в столице последний раз, проездные подорожали на 12-13% - так что самый дорогой проездной в Минске на неделе может стать дороже на 8 рублей.

Последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте Минска поднимали два года назад - 1 ноября 2017 года. Тогда подорожание составило 5 копеек, талончик стал стоить 60 копеек. При этом в регионах стоимость проезда поднимали в ноябре прошлого года. Талончик подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя - до 60 копеек.

Напомним, в 2018 году общественный транспорт в Беларуси примерно на 30% дотировался из госбюджета, остальные 70% оплачивали пассажиры. Но цифры отличаются по областям. Ожидается, что в 2020 году белорусы будут возмещать не менее 80% стоимости проезда, в областях страны - не менее 90%, а в Минске - не менее 70%.

А КАК У НИХ?

В Варшаве и в Вильнюсе талон стоит 1,8 - 2,8 рубля (в зависимости от зоны и времени действия билета), в Киеве – от 63 до 81 копейки, в Москве с февраля 2020 года будет стоить 1,91 рубля.