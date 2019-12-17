2019-12-17T15:14:27+03:00
Минск
КП Беларусь

Проезд в транспорте в Беларуси дорожает: его стоимость в Минске и регионах подрастет на 5 копеек

В четырех областях его уже подняли, остались еще две и столица
Таисия ЧЕРНУХО
Поделиться:
Последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте Минска поднимали два года назадПоследний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте Минска поднимали два года назадФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В декабре талончики на проезд во всех областях стали дороже на 5 копеек. В Брестской области проезд подорожал еще 11 декабря, в Минской, Гродненской и Гомельской областях - 15 декабря. А вот в Минске, Могилевской и Витебской областях с датой пока не определились. Вероятнее всего, решение примут до конца декабря, так что есть смысл купить проездной заранее.

Талончик на автобус, троллейбус и трамвай в Минске подорожает на 5 копеек и будет стоить 65 копеек (в областях – 60 копеек), жетон в метро - 70 копеек. Провоз ручной клади будет стоить как талончик. Что же касается проездных, цены на них пока неизвестны. Сейчас безлимитный проездной на месяц на один вид транспорта в Минске стоит 45,10 рублей, на 2 вида – от 51 до 52,5 рублей, на 3 вида – от 54,93 до 56,12, на 4 вида – от 58,76 до 59,77, на 5 видов транспорта – 63,90 рублей. Когда цены на проезд поднимали в столице последний раз, проездные подорожали на 12-13% - так что самый дорогой проездной в Минске на неделе может стать дороже на 8 рублей.

Последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте Минска поднимали два года назад - 1 ноября 2017 года. Тогда подорожание составило 5 копеек, талончик стал стоить 60 копеек. При этом в регионах стоимость проезда поднимали в ноябре прошлого года. Талончик подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя - до 60 копеек.

Напомним, в 2018 году общественный транспорт в Беларуси примерно на 30% дотировался из госбюджета, остальные 70% оплачивали пассажиры. Но цифры отличаются по областям. Ожидается, что в 2020 году белорусы будут возмещать не менее 80% стоимости проезда, в областях страны - не менее 90%, а в Минске - не менее 70%.

А КАК У НИХ?

В Варшаве и в Вильнюсе талон стоит 1,8 - 2,8 рубля (в зависимости от зоны и времени действия билета), в Киеве – от 63 до 81 копейки, в Москве с февраля 2020 года будет стоить 1,91 рубля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Сидней Люкс»: жилье чемпионского уровня!
Предновогодние дни – время чудес и приятных сюрпризов. Компания «Дана Холдингз» приготовила подарки для своих покупателей – только до конца года в рамках рождественской акции можно приобрести квартиры в рассрочку до 10 лет в комплексе «Минск Мир»!
Новости 24
В Минске на улице Космонавтов убита женщина: милиция по фото ищет возможного причастного
Под Гомелем задержали автоледи с 2 промилле и годовалым ребенком на переднем сиденье
«Проехал остановку и шел по путям обратно»: В Шумилинском районе погиб 27-летний мужчина
«Хотел заплатить рассрочку за телефон». Арестованный за наркотики лицеист записал видеообращение
Ученые выяснили, от каких алкогольных напитков быстрее всего пьянеешь
В МВД рассказали, когда подешевеет шенген для белорусов
«Ушло больше $8000». В Слониме продавец торговал запчастями «мимо кассы», а деньги тратил на игровые автоматы
Оранжевый уровень опасности объявлен на большей части Беларуси 17 и 18 декабря
Сегодня в Минске разыграют крупные суммы
Перепись, Европейские игры и убийство учительницы в Столбцах: самые популярные поисковые запросы белорусов в 2019 году
«Так и не начали работать или работают очень слабо». Лукашенко высказался о предприятиях, которым нужна господдержка
Федерация хоккея расформировала молодежную сборную Беларуси
Из-за пожара на минском заводе эвакуировали 25 человек
Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни
Лукашенко потребовал обеспечить занятость и достойную зарплату
Биометрические паспорта в Беларуси могут ввести в 2021 году
«Взятки и лоббирование интересов». Какие факты коррупции нашла генпрокуратура в «Белнефтехиме»?
В Минске с 2020 года будут убирать подъезды каждый день
На пожаре в Минске погибли два человека
Мужчину засыпало землей во время строительных работ в Белыничах
Петиция за запрет движения на Немиге собрала почти тысячу подписей
В Гродно пьяная троица избила пассажирок такси - просто перепутали
«Разбили окно в сарае и залезли за поросятами»: кража живности в Витебском районе
Минчанин перевел $20 тысяч брокерам-мошенникам c поддельного инвестиционного сайта
Под Минском пьяная мамаша привезла ребенка на машине в сад и попала в ДТП
Молодечненец поехал в Польшу на заработки и пропал без следа
Гомельские продавцы перевели телефонным мошенникам крупные суммы: «Думали, что директор требует»
Взрыв на предприятии Бобруйска: пострадали двое мужчин