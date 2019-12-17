«Не смог устоять перед возможностью получить деньги для лечения супруги»: в суде по делу медиков выступают адвокаты
Громкий процесс по масштабному делу о коррупции длится уже без малого 4 месяца - суд начался 19 августа. В деле 21 обвиняемый - бизнесмены и чиновники системы здравоохранения. Это самый крупный процесс по громкому «делу медиков». Фигурантов обвиняют в даче и получении взятки.
Напомним, 11 декабря прокуроры запросили для обвиняемых от штрафа до 7 лет лишения свободы. В суде продолжаются прения сторон: во вторник, 17 декабря, успели высказать свою позицию два адвоката.
"Лекарства, которые она не успела использовать, Гаврилов бесплатно отдал другим больным"
Первым выступает защитник Михаила Гаврилова, бывшего директора «Академфарм». Гаврилова обвиняют по двум статьям: дача взятки (ч. 1 ст. 431 УК) и получение взятки (ч. 2 ст. 430 УК). Гособвинитель просил приговорить его к 5 годам лишения свободы.
- «Академфарм» было детищем Гаврилова, этим объясняется его трепетное отношение к предприятию. Чтобы оно хорошо развивалось, требовалось сырье, - говорит адвокат.
В 2017 году с сырьем возникли проблемы - предприятию пришлось искать нового поставщика. Проблема требовала срочного решения, работа предприятия оказалась под угрозой - Гаврилов сам стал искать поставщика. Спасти положение на предприятии он попросил руководителя компании «Либертон» Виталия Мусихина. Он согласился - компания «Либертон» поставила на «Академфарм» в 2017 - 2018 годах фармацевтическую субстанцию.
- Мусихин пошел навстречу Гаврилову, зная его как честного человека, он доверял Гаврилову, - продолжает адвокат. Напомним, для Виталия Мусихина прокурор запросил 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Обвинение считает, что Гаврилов получил от Мусихина взятку в два этапа - около 19 тысяч рублей за «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Но защита уверена, что никаких обязательств в обмен на деньги Гаврилов на себя не брал, а свидетели в суде поясняли, что Гаврилов не влиял на вопросы оплаты поставщикам и никогда не лоббировал интересы конкретной фирмы.
- По мнению защиты, достоверно установлено, что Гаврилов обратился к Мусихину за помощью в покупке дорогостоящих препаратов для курса химиотерапии - жена Михаила Гаврилова на тот момент была больна онкологией. Он не смог устоять перед возможностью получить деньги для лечения своей супруги.
В суде продолжаются прения сторон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
10 тысяч долларов, полученные от Мусихина, Гаврилов действительно потратил на лекарства: купил 5 ампул с препаратом для жены, продолжает адвокат. Позже супруга Михаила Гаврилова скончалась, и лекарства, которые она не успела использовать, Гаврилов бесплатно отдал другим больным людям.
- Мой подзащитный - отличник здравоохранения, почетный работник промышленности, достиг пенсионного возраста (в сентябре ему исполнилось 65 лет), - говорит защитник. - Надеемся, что приговор не перечеркнет жизнь человека, который помогал тысячам и тысячам других людей.
«Других освободили от уголовной ответственности при написании явок с повинной, а Томчина - нет»
Адвокат председателя совета директоров частной аптечной сети «Аптека групп» Леонида Томчина начал свое выступление словами президента:
- Судьям нужно не бояться мнения прокурора, не зависеть от мнения властей, а руководствоваться только законом.
Защитник считает, что предъявленное Томчину обвинение в своей большей части является необъективным и незаконным, а приговор не может быть основан на предположениях.
Леонида Томчина обвиняют в том, что он передал директору Брестского торгово-производственного предприятия «Фармация» Вячеславу Гнитию в течение семи лет 17 тысяч долларов. При этом только 2 тысячи долларов он передал лично, остальные 15 - через исполнительного директора холдинга Романа Альтшулера.
Деньги для взяток Томчин брал из собственного кармана - обычно «благодарности» приурочивались к праздникам и командировкам. Свою вину Томчин признал.
Адвокат рассказывает, что к 2013 году аптеки холдинга были открыты во всех регионах Беларуси, кроме брестского. Томчин был заинтересован в том, чтобы открыть аптеки и там, но считал, что без поддержки Гнития это сделать не получится. 7 июля 2013 года они встретились в кафе, говорили о работе, но вопрос открытия аптек Томчин не затрагивал - боялся сразу получить отказ. А в конце встречи Томчин поздравил собеседника с Днем медицинского работника и передал ему конверт, где лежали 2 тысячи долларов. Так Томчин хотел заручиться поддержкой Гнития. Сам Вячеслав Гнитий во время следствия говорил, что не знал, за что в тот день ему передали деньги.
После того как выступят все адвокаты, суд заслушает последнее слово обвиняемых.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
По словам адвоката, взятки никогда заранее не планировались, а Гнитий никогда не предполагал, что к нему кто-то придет и принесет взятку, тем более неоднократно и в крупном размере.
Первую явку с повинной Томчин написал 21 августа 2018-го - и именно из этой явки, считает адвокат, следователям стало известно о том, что Томчин передавал деньги.
- Других людей освободили от уголовной ответственности при написании явок с повинной при аналогичных обстоятельствах, а Томчина - нет, - продолжает адвокат.
Обвиняемый не согласен с общей суммой взяток - размер был определен по показаниям Гнития, которые несколько раз менялись. Защитник считает, что взятки рассчитаны в максимальном размере, что трактуется не в пользу обвиняемого.
Защита считает, что преступный сговор Томчина с Альтшулером не доказан, обвинение ничем не подтверждено.
- Объединение всех действий единым умыслом - это уловка следствия, которое не смогло установить точное время передачи взятки.
В конце своей речи адвокат кратко остановился на характеристике Леонида Томчина.
- У него имеются такие редкие человеческие качества, как милосердие и благотворительность - он помогал бедным, больным, детям.
И для Альтшулера, и для Томчина прокуроры накануне запросили по 5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Суд продолжается. После того как выступят все адвокаты, суд заслушает последнее слово обвиняемых. Следующее заседание назначено на 19 декабря.
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