2019-12-17T16:11:25+03:00
Экономика
КП Беларусь

МТС предложил комплексные решения для бизнеса на базе облачных платформ

МТС выходит на рынок облачных услуг и предлагает комплексные решения для бизнеса на базе трех облачных платформ VMware, Huawei и RedHat, построенных на оборудовании ведущих производителей — Cisco и Huawei
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Облачная инфраструктура оператора за счет использования мультиплатформенного подхода отличается широким функционалом, позволяя эффективнее реализовывать потребности клиентов, обладает высокой отказоустойчивостью и безопасностью.

«Мы видим себя универсальным облачным провайдером, который способен решать задачи любой сложности: от размещения данных в облачных платформах до автоматизации процессов и предоставления неограниченных вычислительных мощностей. Ставка делается на индивидуальный подход и использование нескольких дата-центров для большей надежности», — отметил Артем Максименко, начальник управления инновационных решений компании МТС

В использовании облачных сервисов заинтересованы крупные компании страны, а также средний и малый бизнес: банки, торговые сети, грузовые перевозчики, промышленные и другие компании.

Основным направлением облачных услуг МТС является предоставление виртуальной инфраструктуры как сервиса — IaaS (Infrastructure as a Service). Этот сервис популярен как в Беларуси, так и в странах СНГ.

МТС реализует проекты для своих клиентов с использованием собственной телекоммуникационной сети и размещает ресурсы в дата-центре класса Tier3 с гарантированным уровнем доступности 99,98% и круглосуточной технической поддержкой.

Пользователям предоставляются комбинированные решения на базе облачных и коммуникационных услуг проводного и беспроводного доступа, одновременно обеспечивая размещение IТ-ресурсов в облаке и доступ к ним.

По прогнозам специалистов, через три-четыре года большинство белорусских компаний перенесут свои данные в «облака». Чтобы минимизировать затраты, сосредоточиться на производстве и стать лидерами в своей отрасли, бизнес уже отказывается от внутренних серверов и переходит на cloud-платформы. А МТС упрощает этот процесс за счет комплексных и доступных решений.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

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