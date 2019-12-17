«Приезжай посмотреть, как я играю!» Дети из инклюзив-театра пригласили на спектакль Круза, Бандераса и Харланчука

- Том, я ваш самый большой фанат. Первый ваш фильм, который я увидел, - «Миссия невыполнима». Я тогда понял, что буду очень много работать, чтобы стать таким же невероятным актером, как и вы, - актер инклюзивного театра «i» Максим Лагун написал Тому Крузу. - В театре помогают ребятам с аутизмом научиться понимать себя и людей вокруг. Мне из-за болезни иногда бывает трудно общаться с одноклассниками в школе, но тогда я вспоминаю вас, думаю: «А что бы сделал Том?» и иду учиться дальше.

Максим пришел в инклюзивный театр, когда ему было 9 и занимается здесь уже больше 4 лет. Тогда он почти не говорил и постоянно держался за маму, теперь уже постоянно выходит на сцену, читает стихи, играет главные роли, иронизирует.

- Это будет лучший новогодний подарок не только для меня, но для всех артистов. Очень вас ждем! - пишет в своем послании Крузу Макс.

Артистов в инклюзивном театре около 30. У некоторых ребят аутизм. У кого именно - в театре внимание не акцентируют внимание и постоянно подчеркивают: на сцене вы не поймете, у кого из ребят есть диагноз. Перед новым годом у юных артистов спросили о их желаниях. Оказалось, что многие хотели бы увидеть своих кумиров.

inclusivetheatre Здравствуйте, Том! Меня зовут Максим, фамилия Лагун. Том, я ваш самый большой фанат. Первый ваш фильм, который я увидел, Миссия невыполнима...

«Буду вас ждать в 18:50, в 19:00 уже начало спектакля. Приезжайте, пожалуйста»

Еще один актер инклюзив-театра - десятилетний Андрей - написал испанскому коллеге Антонио Бандерасу.

- Привет, Антонио! Меня зовут Андрей Початин, мне 10 лет, и у меня аутизм. Я тоже актер. Ты такой крутой! Фильм про Зорро - наш самый любимый с родителями! Хочу вырасти и стать таким же сильным, как Зорро. А еще хочу научиться играть как ты! Можно я кое-что попрошу у тебя на Новый год? Приезжай в Беларусь посмотреть, как я играю.

inclusivetheatre Привет, Антонио! Меня зовут Андрей Початин, мне 10 лет, и у меня аутизм. Я тоже актер. Ты такой крутой! Фильм про Зорро наш самый любимый с родителями! Хочу вырасти и стать таким же сильным, как Зорро...

Британскому актеру и писателю Стивену Фраю написал 16-летний Игорь. И попросил приехать за 10 минут до начала спектакля.

inclusivetheatre Мистер Стивен Фрай, хорошего вам дня! Меня зовут Игорь Мацылевич, мне - 16 лет. Я живу в Минске, в Беларуси. Мистер Стивен, я очень люблю смотреть видео с вами...

- Мистер Стивен, я очень люблю смотреть видео с вами. Вы большой профессионал своего дела, очень смешной комик и очень хороший актер. Я учу английский в школе, я уже могу некоторые телепередачи смотреть без перевода. Мистер Стивен, буду вас ждать в 18:50 в ДК МАЗ в Минске, в 19:00 уже начало спектакля. Приезжайте, пожалуйста.

Тихон и Лера пригласили на спектакль комика Андрея Скорохода, уроженца Беларуси.

- Андрей, очень любим смотреть ваши выступления. И я, и Тихон, хотим тоже так уметь изображать эмоции, как и вы! Вы супер-клевый, даже наши мамы так говорят.

Кстати, спектакль, на который ребята приглашают кумиров, «Восемь чувств или рождение человека» как раз об эмоциях и чувствах.

«Сябручок! Я вельмі пастараюся. Абдымаю, пакуль завочна»

Еще одно послание - белорусскому актеру Павлу Харланчуку от десятилетнего Андрея.

- Павел, привет! Я ходил с мамой на спектакль «Ревизор», и мне очень сильно понравилось, как вы играете. Я тоже так скоро научусь. Пока что я еще не все умею. Мне нужно стараться, потому что у меня аутизм. Я пока не очень понимаю, что это значит, но обязательно разберусь. Павел, приходите ко мне на спектакль. «Восемь чувств, или рождение человека» - я там буду играть 17 декабря в ДК МАЗ. Я вас буду ждать.

inclusivetheatre Павел, привет! Я Андрей, мне 10 лет. Я ходил с мамой на спектакль Ревизор , и мне очень сильно понравилось, как вы играете. Я тоже так скоро научусь...

Павел – единственный, кто отреагировал в инстаграме на приглашение.

- Сябручок ты мой даражэнькі! Я вельмі пастараюся. У цябе ўсё яшчэ наперадзе. Ты зможаш! Калі хочаш - зможаш! Наперад. Абдымаю цябе. Пакуль завочна.

Анну Хитрик, раньше актрису Купаловского и певицу, которая сейчас живет в Израиле, приглашает 11-летняя Оля.

- Вы чудесно играете и поете. Я услышала песню «Детидетей» и просто влюбилась в ваш голос! Очень хочу с вами познакомиться лично, а еще было бы очень здорово, если бы у вас получилось заглянуть на спектакль. Вы чудесная, и это было бы лучшим подарком на Новый год.

А вот Яна и Юля зовут в гости Ренату Литвинову и мечтают играть в кино.

- Рената, вы такая невероятная и похожа на волшебницу. А Новый год - самое волшебное время в году. Наши мамы говорят, что в это время случаются чудеса. Будем вас сильно-сильно ждать, волшебница Рената!

inclusivetheatre Рената, здравствуйте! Нас зовут Яна Бочарникова и Юля Зазулинская. Нам - 12 и 10 лет. Мы играем в Семейном инклюзив-театре i , а в будущем хотим, как и вы, играть в кино. Вы такая невероятная и похожа на волшебницу...

Двойняшкам Арине и Алине – 8 лет. Они очень хотят увидеть на спектакле актрису Ирину Горбачеву. Ирина отреагировала на приглашение сердечком в комментариях.

- Ирина, вы всегда такая смешная и веселая, а еще очень хорошо танцуете. Мы тоже любим танцевать. Приезжайте к нам в гости. Ирина, мы очень хотим вырасти и стать как вы. Ждем вас очень-очень-очень сильно.

inclusivetheatre Уважаемая Ирина Горбачева, меня зовут Арина, а мою сестру Алина. Нам 8 лет, а еще мы играем в Семейном инклюзив-театре i . Вместе с нами занимаются ребята с аутизмом. Ирина, вы всегда такая смешная и веселая, а еще очень хорошо танцуете...

И если Том Круз долететь до ДК МАЗ уже вряд ли успеет, то у нас есть возможность посмотреть спектакль 17 декабря, в 19.00. Кстати, перед спектаклем выступит Владимир Пугач, лидер группы J:Морс.