Ведущий Алексей Холод: «Ведущий как салат «Цезарь». Ингредиенты всегда одинаковые, но попробовать его хочется снова и снова»

«Заказчики знают меня как фотомодель»

В развлекательной сфере работаю уже около 5 лет. Правда, у меня был не совсем привычный вход в профессию. Перед тем как освоиться в роли ведущего, какое-то время работал фотомоделью. Сьемки, новые образы, биллборды с твоим изображением на центральных улицах Минска… В определенный момент мне стало тесно в одном круге и я начал работать еще над дикцией.

Компании, которые знали меня, как фотомодель и лицо их бренда, стали доверять проведению тимбилдингов, семинаров, корпоративных мероприятий. Все получалось, был результат. Так я и пришел в сферу ивентов.

Когда провел уже порядка десяти различных мероприятий, решил, что начну вести их подсчет. Правда, через пару дней от этой идеи отказался. Что-то понял сам, что-то старшие коллеги подсказали и от желания гнаться за количеством проведённых мероприятий отказался, а заменил его на их качество. Тут же главное, чтобы результатом были довольны клиенты. Бывает, что на предварительной встрече с клиентами я четко понимаю, что обсуждаемый формат праздника – не в моей компетенции. Отказываюсь или рекомендую кого-либо из коллег.

Ведущий, он же, как салат «Цезарь». Вроде ингредиенты всегда одинаковые, но попробовать его хочется снова и снова.

Фото: личный архив.

«Я за то, чтобы корпоративные праздники организовывали профессионалы, а не сотрудники компании»

Из своего профессионального опыта отмечу, что за организацией корпоративных мероприятий все же лучше обращаться в ивент-агентства.

При организации корпоративов силами агентства, сотрудникам компании не нужно тратить массу личного времени и сил на бесконечные организационные вопросы. Их задача – выполнять свои трудовые обязанности. А корпоратив – это праздник, где они расслабятся и отдохнут.

Особенно это актуально для крупных компаний, где работают сотни или тысячи человек. Масштабные корпоративы требуют решения множества задач: трансфер, заселение гостей, переговоры с ведущим, развлекательная и банкетная часть и т.д. Обычно этими вопросами занимаются координаторы ивент-агентства. Ведь к каждому корпоративному мероприятию нужен индивидуальный подход.

В составе хорошего агентства всегда есть креативный отдел, который занимается разработкой и концепций мероприятия. Они предлагают массу нестандартных форматов и заказчик может быть уверенными, что мероприятие не превратится в какую-либо «бытовуху».

Хотя, опять же, с уважением отношусь к тем компаниям, которые сами себе готовят новогодние корпоративы: придумывают тематику, своими силами делают шоу, ведут его, развлекают себя. Неважно, будь это танец, песня, миниатюра или просто награждение сотрудников. Скажу честно, что это лучше любого приглашённого артиста.

«В тендере ведущих никогда не участвую»

Многие компании находят ведущего сами (интернет в помощь) или через привлечение ивент-агентства. Если же организация напрямую приглашает ведущего, то это непосредственное общение, в ходе которого точно будет все понятно, ваш или не ваш человек (достаточно первых минут).

Только не приглашайте больше трёх человек и не устраивайте смотрины. Я, когда узнаю, что проводится тендер среди 7-10 ведущих, то даже не приезжаю! Чем больше выбор дается человеку, тем сложнее выбрать,

С Сергеем Зверевым. Фото: личный архив.

Критерии хорошего ведущего от Алексея Холода:

1. Внешний вид

2. Чувство юмора

3. Стиль коммуникации

4. Опыт

5. Клиенты

6. Узнаваемость

7. Отзывы

Ошибки в организации корпоратива от Алексея Холода:

1. Неумение планировать организацию корпоратива;

2. Тайминг;

3. Слабая развлекательная программа.

4. Поздний салют или фаер-шоу.

5. Нехватка еды и напитков.