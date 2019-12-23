От такого подарка на Новый год ваш ребенок будет просто в восторге, а вам не придется ломать голову, что положить под елку

Вместе с юными экспертами «Комсомолка» протестировала уникальный сборник «Любимые зимние сказки». Этот волшебный подарок под елку к Новому, 2020 году для своих покупателей сделал «Евроопт».

Уникальный сборник «Любимые зимние сказки» лишний раз доказывает: книга по-прежнему - лучший подарок.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Уникальный сборник на более чем 200 страницах в твердой обложке с золотым тиснением можно приобрести по специальной цене - всего за 9,99 рубля. Для этого в период с 9 декабря 2019 года по 12 января 2020 года достаточно собрать всего 5 фишек и вклеить их в специальный флаер-закладку. Одну фишку можно получить за каждые 10 рублей в чеке (без учета алкогольной и табачной продукции). Акция проходит в магазинах «Евроопт», а также онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». Не забудьте предъявить при покупке свою дисконтную карту «Е-плюс»! Подроности акции, а также адреса магазинов «Евроопт», в которых проходит акция, вы найдете на сайте evroopt.by.

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Для маленьких читателей в сборнике «Любимые зимние сказки» - три волшебные новогодние истории: всемирно известные сказки «Снежная королева» и «Щелкунчик и Мышиный король», а также сказка-сюрприз «Новогодние приключения Бонстиков», которые покорили множество детских сердец по всей стране! Кроме того, книга содержит 25 интерактивных игр-иллюстраций с дополненной реальностью. И чудеса для вашего ребенка начинаются прямо с обложки! Чтобы оживить новогодние истории, достаточно скачать на свой смартфон или планшет бесплатное приложение для iOS или Android «Зимние сказки 3D».

Книги можно приобрести в гипермаркетах «Евроопт», а также в онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл».

А для полного погружения в волшебный мир новогодних историй мобильное приложение содержит три аудиокниги, прочитанные профессиональными дикторами под классическую музыку, а также музыкальные композиции отдельно. Если ваш ребенок предпочитает читать сам или слушать сказки из уст взрослых, то классическая музыка поможет глубже погрузиться в истории.

Сборник полон секретов и неожиданностей. Как до них добраться?

В сборнике 25 оживающих иллюстраций. Фото: личный архив.

Загружаем, открываем и… учимся у детей!

Уже 5-6-летний ребенок, осваивающий грамоту, сможет удивить родителей, а тем более бабушек и дедушек тем, как ловко отыщет бесплатное приложение «Зимние сказки 3D» в Play Market (для смартфонов и планшетов на операционной системе Android) или AppStore (для гаджетов на iOS). Что уж говорить о ребятах постарше! Еще один вариант - отсканировать QR-код на обороте обложки. Мы проверили: оба способа дети знают отлично - можно ничего им не объяснять. Почти на все вопросы они говорят: «Да тут все просто, смотрите!»

После автоматической установки приложения на ваше устройство остается только запустить его. Перед загрузкой заранее позаботьтесь, чтобы на гаджете хватало памяти в хранилище, а после открытия «Зимних сказок 3D» разрешите доступ к камере. Последние два пункта - пожалуй, единственное, где стоит подсказать детям.

Скачиваем бесплатное приложение «Зимние сказки 3D» в Play Market (для смартфонов и планшетов на операционной системе Android) или AppStore (для гаджетов на iOS).

А дальше герои сказок о Щелкунчике, Снежной Королеве и Бонстиках оживут на экране! Готовьтесь - вы наверняка услышите что-то в духе: «Мама, давай я тебе покажу, как надо наводить смартфон! Видишь, там, где значок» или «Папа, держи ровнее, чтобы все задание помещалось в экран!»

Кстати, интерактив в «Любимых зимних сказках» позволяет полностью реализовать прекрасное детское стремление самому преодолеть сложности: в некоторых играх книгу можно и нужно крутить, чтобы поскорее выполнить задание на 25 оживающих иллюстрациях.

- Да тут вообще ничего сложного: повращала детали - и туннели для героев готовы! - рассказывает про одну из игр 10-летняя Лиза. - А вот башню строить сложнее - не сразу получается сделать все элементы ровными.

- А мне понравилось, что играть в игры можно долго и даже повторять, если что-то не получилось, - делится впечатлениями 6-летний Богдан. - Я долго справлялся с часами - ловил стрелки, а они убегали! - хохочет мальчишка.

- Мне понравилось, что все задания объясняют вслух, - говорит 7-летняя Даша. - Так точно не запутаешься!

Большой плюс интерактивной книги - задания разных уровней сложности. Только часть из них рассчитана на довольно быстрое решение. Но есть и такие, где ребенок, сам того не заметив, проявит усидчивость и терпение. Ведь ему обязательно захочется, к примеру, вырастить свою оранжерею, поливая и подкармливая росток. Или собрать нужные украшения с новогодней елочки.

Книжку можно не только читать, но и оживить ее персонажей на экране планшета или смартфона.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Лучший вариант - семейное чтение

Книга напечатана на отличной плотной мелованной бумаге - идеальный вариант даже для тех семей, где сказки будут одновременно читать сразу несколько детей. Поверьте, вы давно не видели книгу, которую дети сразу же начнут тянуть каждый к себе! А прекрасные иллюстрации, где действительно есть что рассматривать, так и зовут перелистывать страницы побыстрее.

Кстати, у «Любимых зимних сказок» есть огромный плюс, которым точно не могут похвастаться многие книги на детской книжной полке. Даже если продвинутая малышня сначала потребует пройти все-все задания, ответить на каждый вопрос викторины, потом книга будет все равно интересна.

Во-первых, ее можно внимательно читать с мамами и папами, дедушками и бабушками. А во-вторых, ее можно и послушать, параллельно вообразив себе сказочный мир с помощью картинок. Читают любимые истории профессиональные дикторы под классическую музыку. Кстати, полюбившиеся мелодии потом можно слушать и отдельно - нежные и спокойные, они могут стать любимыми колыбельными вашего малыша.

Коль книга семейная, то вместе с детьми взрослые разберутся, например, кто в сказках самый добрый персонаж, а кто… не очень. В «Любимых зимних сказках» действует извечное правило: «Сказка ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок».

- В «Щелкунчике» добрый сам Щелкунчик. А злой - Мышиный Король, - раскладывает все по полочкам Богдан. - Но мне он все равно нравится - я люблю мышек. А в сказке, конечно, побеждает добро.

Детмя самого разного возраста понравились не только классические сказки о Щелкунчике и Снежной королеве, но и абсолютно новая история - сказка-сюрприз «Новогодние приключения Бонстиков».Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- И я, Даня, - с улыбкой дополняет 3-летний Даник размышления старшего брата.

- Мне понравились все игры из сказки про Бонстиков. Они с планеты Бонитрон-24 и все-все хорошие, - объясняет 4-летняя Алиса.

- Но в «Новогодних приключениях Бонстиков» есть Ледяной лорд, который похитил Волшебную ель! - уточняет Лиза.

Но не будем раскрывать всех секретов «Любимых зимних сказок» - сюрпризов в интерактивной книге очень много!

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