Жилой комплекс «Монтерей»: авторская архитектура, высокие потолки, «Двор без машин»

Комплекс расположится в границах ул. Ратомская - Мястровская - Ржавецкая и будет состоять из трех шестиэтажных строений. «Монтерей» рассчитан на 90 квартир площадью от 43 до 168 кв. м. Вокруг - закрытая охраняемая территория, водоем, в шаговой доступности - школы и детские сады, магазины и торговые центры, кафе и рестораны, спортивный комплекс «Олимпик Арена» (с ледовыми площадками, бассейном, тренажерным залом и SPA). Все это вместе с авторской архитектурой подчеркивает премиум-класс комплекса.

Название клубного дома «Монтерей» связано с одноименным калифорнийским городом на побережье Тихого океана.

Название клубного дома «Монтерей» связано с одноименным калифорнийским городом на побережье Тихого океана (не путать с мексиканским Монтерреем), где солнце светит чуть ли не 365 дней в году. Архитекторы постарались, чтобы было светло и в белорусском «Монтерее». В квартирах применяется увеличенное остекление (ширина окон от 1,5 до 4,5 м, высота - 2,1 м). Поэтому каждый квадратный метр квартиры будет насыщен естественным светом. Высота потолков - 3 м (на шестых этажах - 3,3 м).

В «Монтерей» высота окон до 2,1 м.

Еще одна фишка «Монтерея» - концепция «Двор без машин», которая успешно была применена в еще одном проекте компании «ТАПАС» «Олимпик парк». Места для машин разместят на наружных стоянках, во дворе будет детская площадка и зоны отдыха. Для владельцев автомобилей предусмотрен также закрытый паркинг на 17 машино-мест с возможностью использовать зарядные станции для электромобилей. Всего запланировано 60 парковочных мест. Для любителей активного отдыха предусмотрена велопарковка.

«Монтерей» рассчитан на 90 квартир площадью от 43 до 168 кв.м.

- Ограниченная закрытая территория и малоэтажные дома - это главное отличие этого комплекса, - отмечает заместитель управляющего группы компаний «ТАПАС» по строительству Николай Требенок. - Сейчас не каждый застройщик может предложить жилой комплекс такого плана. Мы увидели, что «Олимпик парк» нашел своего покупателя. «Монтерей» - его логическое продолжение. Он выдержан в клубном типе. То есть семьи, которые разместятся в 90 квартирах, могут рассчитывать на максимальную приватность, уединенность. Тут применены все лучшие наработки и технологии строительства, которые зарекомендовали себя в жилых комплекса «Олимпик парк», «Аквамарин».

Николай Требенок рассказал об особенностях жилого комплекса «Монтерей».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стоимость 1 квадратного метра в клубном доме будет варьироваться, сейчас она составляет от $1420 до $1820 в эквиваленте. Потенциальным покупателям предлагают разные варианты оплаты: на условиях беспроцентной рассрочки сроком от 12 месяцев, кредит на специальных условиях до 20 лет, в лизинг сроком до 20 лет, а также по программе Trade-in (прием вашей квартиры в зачет покупаемой).

В клубном доме «Монтерей» будет реализована концепция «Двор без машин».

Многих уже заинтересовало это предложение.

- Как раз искал варианты в плане нового жилья - дочка растет, скоро пойдет в школу, - рассказывает телеведущий ОНТ, шоумен, Евгений Булка. - Больше всего меня зацепил тот факт, что комплекс «Монтерей» отдален от городской суеты (хотя до центра легко добраться), находится рядом с водоемом - почему-то этого очень хотелось. Еще достаточно выгодные условия для покупки, например Trade In, как раз только что говорили об этом с представителем агентства, которое занимается продажей. Нравится, что в квартирах высокие потолки. Идея «Двор без машин» сначала мне показалась странной, да и количество машино-мест на паркинге не совпадало с количеством квартир в комплексе. Но потом понимаешь, что есть еще один паркинг в минуте ходьбы от дома. В итоге минус становится плюсом - нет чужих мешающих машин, нет проблемы выезда и въезда.

Евгения Булку в комплексе «Монтерей» привлекли уединенность и расположение возле водоема.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ожидается, что строительство ЖК «Монтерей» будет завершено через 16 месяцев.