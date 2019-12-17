2019-12-17T17:17:21+03:00
Минск
КП Беларусь

Жилой комплекс «Монтерей»: авторская архитектура, высокие потолки, «Двор без машин»

«ТАПАС» представил новый клубный дом премиум-класса в Минске
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Комплекс расположится в границах ул. Ратомская - Мястровская - Ржавецкая и будет состоять из трех шестиэтажных строений. «Монтерей» рассчитан на 90 квартир площадью от 43 до 168 кв. м. Вокруг - закрытая охраняемая территория, водоем, в шаговой доступности - школы и детские сады, магазины и торговые центры, кафе и рестораны, спортивный комплекс «Олимпик Арена» (с ледовыми площадками, бассейном, тренажерным залом и SPA). Все это вместе с авторской архитектурой подчеркивает премиум-класс комплекса.

Название клубного дома «Монтерей» связано с одноименным калифорнийским городом на побережье Тихого океана.

Название клубного дома «Монтерей» связано с одноименным калифорнийским городом на побережье Тихого океана.

Название клубного дома «Монтерей» связано с одноименным калифорнийским городом на побережье Тихого океана (не путать с мексиканским Монтерреем), где солнце светит чуть ли не 365 дней в году. Архитекторы постарались, чтобы было светло и в белорусском «Монтерее». В квартирах применяется увеличенное остекление (ширина окон от 1,5 до 4,5 м, высота - 2,1 м). Поэтому каждый квадратный метр квартиры будет насыщен естественным светом. Высота потолков - 3 м (на шестых этажах - 3,3 м).

В «Монтерей» высота окон до 2,1 м.

В «Монтерей» высота окон до 2,1 м.

Еще одна фишка «Монтерея» - концепция «Двор без машин», которая успешно была применена в еще одном проекте компании «ТАПАС» «Олимпик парк». Места для машин разместят на наружных стоянках, во дворе будет детская площадка и зоны отдыха. Для владельцев автомобилей предусмотрен также закрытый паркинг на 17 машино-мест с возможностью использовать зарядные станции для электромобилей. Всего запланировано 60 парковочных мест. Для любителей активного отдыха предусмотрена велопарковка.

«Монтерей» рассчитан на 90 квартир площадью от 43 до 168 кв.м.

«Монтерей» рассчитан на 90 квартир площадью от 43 до 168 кв.м.

- Ограниченная закрытая территория и малоэтажные дома - это главное отличие этого комплекса, - отмечает заместитель управляющего группы компаний «ТАПАС» по строительству Николай Требенок. - Сейчас не каждый застройщик может предложить жилой комплекс такого плана. Мы увидели, что «Олимпик парк» нашел своего покупателя. «Монтерей» - его логическое продолжение. Он выдержан в клубном типе. То есть семьи, которые разместятся в 90 квартирах, могут рассчитывать на максимальную приватность, уединенность. Тут применены все лучшие наработки и технологии строительства, которые зарекомендовали себя в жилых комплекса «Олимпик парк», «Аквамарин».

Николай Требенок рассказал об особенностях жилого комплекса «Монтерей». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай Требенок рассказал об особенностях жилого комплекса «Монтерей».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стоимость 1 квадратного метра в клубном доме будет варьироваться, сейчас она составляет от $1420 до $1820 в эквиваленте. Потенциальным покупателям предлагают разные варианты оплаты: на условиях беспроцентной рассрочки сроком от 12 месяцев, кредит на специальных условиях до 20 лет, в лизинг сроком до 20 лет, а также по программе Trade-in (прием вашей квартиры в зачет покупаемой).

В клубном доме «Монтерей» будет реализована концепция «Двор без машин».

В клубном доме «Монтерей» будет реализована концепция «Двор без машин».

Многих уже заинтересовало это предложение.

- Как раз искал варианты в плане нового жилья - дочка растет, скоро пойдет в школу, - рассказывает телеведущий ОНТ, шоумен, Евгений Булка. - Больше всего меня зацепил тот факт, что комплекс «Монтерей» отдален от городской суеты (хотя до центра легко добраться), находится рядом с водоемом - почему-то этого очень хотелось. Еще достаточно выгодные условия для покупки, например Trade In, как раз только что говорили об этом с представителем агентства, которое занимается продажей. Нравится, что в квартирах высокие потолки. Идея «Двор без машин» сначала мне показалась странной, да и количество машино-мест на паркинге не совпадало с количеством квартир в комплексе. Но потом понимаешь, что есть еще один паркинг в минуте ходьбы от дома. В итоге минус становится плюсом - нет чужих мешающих машин, нет проблемы выезда и въезда.

Евгения Булку в комплексе «Монтерей» привлекли уединенность и расположение возле водоема. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгения Булку в комплексе «Монтерей» привлекли уединенность и расположение возле водоема.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ожидается, что строительство ЖК «Монтерей» будет завершено через 16 месяцев.

Застройщики отмечают транспортную доступность комплекса и близость таких крупных магистралей, как пр-т. Победителей, МКАД и ул. Тимирязева.

Застройщики отмечают транспортную доступность комплекса и близость таких крупных магистралей, как пр-т. Победителей, МКАД и ул. Тимирязева.

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