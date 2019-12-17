Главный новогодний вопрос: разбираемся, наносят ли урон экологии Беларуси срубленные елки и приживутся ли елки из кадок

Правда ли, что вырубка елок к Новому году вредит природе?

Оказывается, здесь не все так просто. И елки, которые продают на елочных базарах,- вовсе не жертвы новогодних праздников. На самом деле они - результат, так скажем, лесной «прополки».

Дело в том, что технология выращивания хвойных деревьев предполагает густое засеивание. Это чем-то похоже на выращивание морковки: семена сначала густо высевают, а потом продергивают. Иначе они или просто не взойдут, или не пойдут в рост.

Так и с хвойными. Первые 8-15 лет лесные красавицы растут густым частоколом, а потом их прореживают. Так вот именно эти излишки и привозят к нам в город на елочные базары.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) подтверждает: покупка натуральной срубленной ели, которую вырастили по всем правилам, ущерба природе не наносит. А доходы, которые получают от продажи новогодних деревьев, лесхозы направляют на развитие и финансирование своего хозяйства. То есть, покупая срубленную елку именно на елочных базарах, вы природе не мешаете, а только помогаете.

Если все же решили остановиться на срубленном варианте сосны или елочки, сохранить дерево зелеными и пушистыми в домашних условиях помогут специальные «коктейли».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Как продлить жизнь срубленному дереву?

Если все же решили остановиться на срубленном варианте сосны или елочки, сохранить дерево зелеными и пушистыми в домашних условиях помогут специальные «коктейли». Их рецепт нам подсказали ботаники.

1. Уксусный. Все, что для него понадобится, - горячая вода (около 50°С) и уксусная кислота (9%) - 2 - 3 ст. ложки на ведро воды. Горячая вода раскроет поры на стволе, а уксус, как известно, отличный консервант. Дерево нужно поставить в этот раствор (не в песок!).2. Глицериновый. Для этого «коктейля» вода должна быть холодной. В 10 л воды разводим 2 - 3 столовые ложки жидкого глицерина. Такой раствор защитит ствол от гниения и законсервирует дерево. Стоять оно должно в растворе.

3. Сахарный. В этом случае хвойное дерево ставят в песок и хорошенько утрамбовывают. А затем поливают «коктейлем», приготовленным по такому рецепту: на 10 л холодной воды 2 ст. ложки сахара и 2 таблетки аспирина.

Можно ли вырастить живую елку дома?

- Идея хорошая, но шансов на успех не так уж и много, - говорит садовник, специалист по хвойным растениям Алексей Ермаков. - Как правило, сосны и ели в квартирных условиях могут прожить всего пару недель. Влажность воздуха в квартире - в среднем 20%, в то время как для нормального роста и существования хвойным растениям нужна влажность порядка 50%. Более того, деревцам необходим холодный период покоя. И дотянуть до весны они смогут разве только стоя на балконе.

Зато такие субтропические хвойные, как кипарис, араукария и криптомерия в наших квартирах чувствуют себя прекрасно. На их родине температура и влажность близки к условиям наших квартир. Их можно вырастить даже из семян, привезенных с юга. И жить в квартире они смогут круглый год. На лето никуда пересаживать их не надо.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) подтверждает: покупка натуральной срубленной ели, которую вырастили по всем правилам, ущерба природе не наносит.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что делать, если вам подарили елку в горшке или кадке?

Скажем так, шансы на выживание у нее будут только в том случае, если сразу же после Нового года вы выселите зеленую красавицу на улицу, а не оставите у себя до весны. В идеале - узнать, когда эту самую елку поместили в кадку. Если весной и в кадке она уже простояли все лето и осень, то и после новогодних праздников, скорее всего, выживет.

- Для этого сразу после праздников пропишите красавицу на балконе и обязательно утеплите ее корни, - комментирует специалист. - Отличный вариант - поместить горшок в ведро с опилками. Главное, чтобы со всех сторон горшка толщина такого утеплителя была не меньше 5 см. В идеале - выбрать для елочки северную сторону и регулярно ее поливать, чтобы земля в горшке была равномерно влажной, не допускать ни пересушки, ни переувлажнения.

В апреле елочку можно высадить в сад. Размер ямы должен быть чуть больше горшка, в котором елочка зимовала. Ни в коем случае не удаляйте с корней «магазинный» субстрат. В противном случае растение может погибнуть. Дело в том, что его корневая система живет в симбиозе с особыми грибами. Без них никак.

Высадив в открытый грунт, растение нужно хорошенько полить, а потом еще примерно месяц притенять его от прямых солнечных лучей.

Как выбрать хвойное дерево в магазине?

Для начала проверьте, живое ли растение. У хвойных есть особенность: после гибели они еще 2 - 4 недели сохраняют свой первоначальный облик. То есть могут казаться живыми, хотя на самом деле уже погибли.

Определить, живое дерево или нет, довольно просто.

Потрогайте веточки пальцами. Если они ломаются - это явный признак того, что растение уже погибло. Если есть возможность увидеть корни (деревья, как правило, легко вынуть из кадки.- Ред.), обратите внимание на их цвет. У живых хвойных растений они обычно белые, слегка желтоватые и обязательно сочные.

И еще: не покупайте хвойные с сухим грунтом. При полном пересыхании земляного кома в елочке происходят необратимые изменения.

Не хотите елку или сосну, можно присмотреть и садовые хвойные растения. В таком случае для квартиры могут подойти туи, тисы и туевики. Но имейте в виду: в домашних условиях они довольно капризны. У них есть период покоя, который нужно соблюдать. В противном случае растения погибнут. В холодное время года их нужно содержать при температуре 6 - 12°С. Лучший вариант - утепленная лоджия или балкон. Там они должны провести всю зиму. А украсить комнату ими можно на неделю, не больше. Ну, или украсить сразу на балконе.

Елочные базары начнут работать 20 декабря.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Можно ли наломать веток в лесу?

Многим подходит и вариант хвойного букета из веток елочки или сосны. Не проблема, найти их тоже можно на том же елочном базаре. Но не в лесу. И на это есть сразу несколько причин.

Когда вы срезаете нижние ветки, вы не вредите дереву, а помогаете ему избавиться от лишнего! Это как с яблонями: хотите, чтобы они были здоровы, - чаще обрезайте! Но вряд ли ведь вы хотите нижние и не очень красивые ветки. И вряд ли вы будете спиливать их по технологии.

Имейте в виду: обламывать ветви, тем более верхние, нельзя! Да и по закону обламывание веток - преступление. Если вас словят за этим занятием либо же за спиливанием дерева, будет худо.

Как рассказали в Министерстве лесного хозяйства Беларуси, в лесничествах по всей стране уже установлено 756 камер фото - и видеофиксации. И место их установки постоянно меняют. Камеры работают в режиме онлайн. Захотите побраконьерствовать- попадете на серьезные деньги. Штраф за подобное преступление - от 5 до 50 базовых величин (127,5 - 1275 рублей. - Ред.).

Где и почем купить живую красавицу?

Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко, в этом году лесхозы подготовили для продажи 160 тыс. новогодних деревьев, в том числе порядка 2,5 тысячи хвойных деревьев в кадках, горшках и ящиках.

Елочные базары начнут работать 20 декабря. Всего 1100 - во всех областных и райцентрах. Елочки высотой до метра будут стоить от 9 руб. и дороже. От метра до двух - от 11 руб., от двух до трех - от 16 руб. Дешевле купить лесную красавицу прямо в лесничествах. В таком случае хвойные деревья обойдутся вам в 7, 8, 12 руб. соответственно.

Важная поправка: цены Министерство лесного хозяйства озвучило без учета торговой надбавки. Это значит, что частники смогут накрутить их по своему усмотрению. Причина: высокая аренда торговых площадей и практически отсутствие конкуренции со стороны лесхозов.