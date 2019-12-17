Белорус Николай Поболь выиграл миллион евро в финале Европейского покерного тура

В Праге завершился Европейский покерный тура (European Poker Tour - EPT). Его победителем стал белорус Николай Поболь. Кроме чемпионского титула он выиграл 1,005,600 евро. И это еще не все. Он стал вторым в истории EPT двукратным победителем. Впервые он добился победы в 2012 году в Барселоне.

- Как говорит один профессиональный игрок в покер, если играешь один день, то это 99% удачи. А если играешь 100 дней, то только 1% удачи. Сто дней везти не может! Если ты не понимаешь стратегию игры, оппонентов, принимаешь неправильные решения, то на одной удаче далеко не уедешь. На дистанциях всегда побеждает сильнейший, - рассказывал тогда «Комсомолке» Николай.

Николай Поболь, выигравший в покер миллион евро: «За время турнира похудел на пять кило»

В Праге за Николая болела его семья. После победы его спросили, что для него важнее: миллион евро или второй титул победителя?

- И то, и то. Вторая победа – это здорово. Но и миллион евро, знаете ли, неплохо, - улыбнулся Николай Поболь.