2019-12-17T23:55:55+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорус Николай Поболь выиграл миллион евро в финале Европейского покерного тура

Он стал вторым в истории двукратным победителем этого турнира
Владимир КРИУЛИН
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Николай Поболь - двукратный победитель Европейского покерного тура. Фото:Nail Stoddart/pokernews.comНиколай Поболь - двукратный победитель Европейского покерного тура. Фото:Nail Stoddart/pokernews.com
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В Праге завершился Европейский покерный тура (European Poker Tour - EPT). Его победителем стал белорус Николай Поболь. Кроме чемпионского титула он выиграл 1,005,600 евро. И это еще не все. Он стал вторым в истории EPT двукратным победителем. Впервые он добился победы в 2012 году в Барселоне.

- Как говорит один профессиональный игрок в покер, если играешь один день, то это 99% удачи. А если играешь 100 дней, то только 1% удачи. Сто дней везти не может! Если ты не понимаешь стратегию игры, оппонентов, принимаешь неправильные решения, то на одной удаче далеко не уедешь. На дистанциях всегда побеждает сильнейший, - рассказывал тогда «Комсомолке» Николай.

Николай Поболь, выигравший в покер миллион евро: «За время турнира похудел на пять кило»

В Праге за Николая болела его семья. После победы его спросили, что для него важнее: миллион евро или второй титул победителя?

- И то, и то. Вторая победа – это здорово. Но и миллион евро, знаете ли, неплохо, - улыбнулся Николай Поболь.

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