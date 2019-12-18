«Художественные школы хотят там проводить занятия»: что будет в усадьбе Рейтанов в Грушевке

- Там достаточно много подготовительной работы. Тех денег, что выделил Евросоюз, не хватит на полную реконструкцию. Но их хватит на цокольный этаж в самом усадебном доме, консервацию верхней части дома и консервацию каплицы. А дальше будем искать еще финансы. Сейчас нужно укрепить ее, чтобы она не разрушалась дальше, - говорит координатор проекта восстановления деревянной усадьбы Рейтанов в Грушевке Дмитрий Макарук.

Усадебный дом в Грушевке на фото 1916 года.

Реставрация деревянного усадебного дома конца XIX - начала XX веков в Брестской области вот-вот начнется. Деньги на это выделил Евросоюз по программе трансграничного сотрудничества «Польша - Беларусь - Украина» на 2014-2020 годы. Заявителем с белорусской стороны стал Ляховичский райисполком, партнером в Польше - гмина Пухачув в Люблинском воеводстве. Грант в 2,3 млн евро поделили пополам. Грушевка получила 1 187 500 евро.

Парадный фасад усадьбы на проекте. Фото: "Брестреставрацияпроект"

Согласно проекту, в нижней части усадебного дома разместится общественно-культурный центр. В нем будет небольшая музейная часть, но в целом это будет творческое пространство для работы художников и архитекторов, пленэров, лекций, мастер-классов...

- Уже даже есть инициативная группа среди преподавателей детских художественных школ, которые хотели бы там проводить занятия. В планах - провести волонтерский лагерь, реконструкцию битвы со шведами, совместные выставки творческих клубов из Польши и Беларуси... - перечисляет Дмитрий Макарук.

Документы на реставрацию подготовили архитекторы «Брестреставрацияпроекта». Они опирались на архивные исследования, старые фотографии, рисунки, планы.

Каплица раньше и сейчас. Фото: национальный архив Польши и "Брестреставрация".

- Вы видели, какая там каплица? Она невероятной красоты. Самое главное, на мой взгляд - спасти каплицу, будет беда, если обрушится свод. А в самой усадьбе потрясающая «столярка» - характерная и для Барановичского района. Мы максимально стараемся сохранить все аутентичное. От интерьеров, к сожалению, практически ничего не остались. На территории усадьбы до недавнего времени была свиноферма, представляете? Так обидно… - говорит главный архитектор проекта Светлана Корсунова.

В советское время в здании усадьбы был клуб, а потом оно стояло в запустении и разрушалось под действием сил природы и вандалов. Реставраторам проект предписывает ремонтировать дерево деревом. То есть старое дерево «подлечат» специальными пропитками, а новое нужно будет обрабатывать таким же способом, какой применялся во время строительства в XIX веке, и обязательно восстанавливать первоначальные плотницкие соединения. Крыша усадьбы в оригинале была гонтовая - если найдется дополнительное финансирование, ее такой и сделают, но уже не в рамках этого трансграничного проекта.

Справа - флигель, в котором жил Тадеуш Рейтан. Фото: "Брестреставрацияпроект"

Кроме деревянной усадьбы и псевдоготической часовни, где был похоронен Тадеуш Рейтан, сохранился и кирпичный флигель XVII века постройки. Считается, что там провел последние дни жизни сам Тадеуш Рейтан. Также в усадьбе сохранились старинный парк и хозпостройки столетней давности - гумно, конюшня в стиле промышленной неоготики, винокурня. Их тоже, говорят архитекторы, было бы здорово спасти.

Конюшни в стиле промышленной неоготики - тоже достопримечательность. Фото: "Брестреставрацияпроект"

Проект благоустройства территории тоже есть - по нему диссонирующие постройки советского времени подлежат сносу. А еще неподалеку от деревянной усадьбы есть красивый водоем. Весь этот комплекс может быть интересным для туристов - если только они не поленятся проехать лишние 50 км от Несвижа.

- Туристические автобусы проезжают мимо Грушевки, едут в Мир и Несвиж. А если мы включим Грушевку, то получится треугольник - она очень красиво ложится в этот маршрут. У деревянного усадебного дома большой исторический бэкграунд, а каплица по архитектуре - просто космос. Сама усадьба занимает почти 15 гектаров, там есть озеро, парк… Если территорию развивать, то там может получиться туристический объект очень высокого уровня, - считает Дмитрий Макарук.

В усадьбе сохранился старинный парк. Фото: "Брестреставрацияпроект"

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