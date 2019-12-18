«Художественные школы хотят там проводить занятия»: что будет в усадьбе Рейтанов в Грушевке
- Там достаточно много подготовительной работы. Тех денег, что выделил Евросоюз, не хватит на полную реконструкцию. Но их хватит на цокольный этаж в самом усадебном доме, консервацию верхней части дома и консервацию каплицы. А дальше будем искать еще финансы. Сейчас нужно укрепить ее, чтобы она не разрушалась дальше, - говорит координатор проекта восстановления деревянной усадьбы Рейтанов в Грушевке Дмитрий Макарук.
Усадебный дом в Грушевке на фото 1916 года.
Реставрация деревянного усадебного дома конца XIX - начала XX веков в Брестской области вот-вот начнется. Деньги на это выделил Евросоюз по программе трансграничного сотрудничества «Польша - Беларусь - Украина» на 2014-2020 годы. Заявителем с белорусской стороны стал Ляховичский райисполком, партнером в Польше - гмина Пухачув в Люблинском воеводстве. Грант в 2,3 млн евро поделили пополам. Грушевка получила 1 187 500 евро.
Парадный фасад усадьбы на проекте. Фото: "Брестреставрацияпроект"
Согласно проекту, в нижней части усадебного дома разместится общественно-культурный центр. В нем будет небольшая музейная часть, но в целом это будет творческое пространство для работы художников и архитекторов, пленэров, лекций, мастер-классов...
- Уже даже есть инициативная группа среди преподавателей детских художественных школ, которые хотели бы там проводить занятия. В планах - провести волонтерский лагерь, реконструкцию битвы со шведами, совместные выставки творческих клубов из Польши и Беларуси... - перечисляет Дмитрий Макарук.
Документы на реставрацию подготовили архитекторы «Брестреставрацияпроекта». Они опирались на архивные исследования, старые фотографии, рисунки, планы.
Каплица раньше и сейчас. Фото: национальный архив Польши и "Брестреставрация".
- Вы видели, какая там каплица? Она невероятной красоты. Самое главное, на мой взгляд - спасти каплицу, будет беда, если обрушится свод. А в самой усадьбе потрясающая «столярка» - характерная и для Барановичского района. Мы максимально стараемся сохранить все аутентичное. От интерьеров, к сожалению, практически ничего не остались. На территории усадьбы до недавнего времени была свиноферма, представляете? Так обидно… - говорит главный архитектор проекта Светлана Корсунова.
В советское время в здании усадьбы был клуб, а потом оно стояло в запустении и разрушалось под действием сил природы и вандалов. Реставраторам проект предписывает ремонтировать дерево деревом. То есть старое дерево «подлечат» специальными пропитками, а новое нужно будет обрабатывать таким же способом, какой применялся во время строительства в XIX веке, и обязательно восстанавливать первоначальные плотницкие соединения. Крыша усадьбы в оригинале была гонтовая - если найдется дополнительное финансирование, ее такой и сделают, но уже не в рамках этого трансграничного проекта.
Справа - флигель, в котором жил Тадеуш Рейтан. Фото: "Брестреставрацияпроект"
Кроме деревянной усадьбы и псевдоготической часовни, где был похоронен Тадеуш Рейтан, сохранился и кирпичный флигель XVII века постройки. Считается, что там провел последние дни жизни сам Тадеуш Рейтан. Также в усадьбе сохранились старинный парк и хозпостройки столетней давности - гумно, конюшня в стиле промышленной неоготики, винокурня. Их тоже, говорят архитекторы, было бы здорово спасти.
Конюшни в стиле промышленной неоготики - тоже достопримечательность. Фото: "Брестреставрацияпроект"
Проект благоустройства территории тоже есть - по нему диссонирующие постройки советского времени подлежат сносу. А еще неподалеку от деревянной усадьбы есть красивый водоем. Весь этот комплекс может быть интересным для туристов - если только они не поленятся проехать лишние 50 км от Несвижа.
- Туристические автобусы проезжают мимо Грушевки, едут в Мир и Несвиж. А если мы включим Грушевку, то получится треугольник - она очень красиво ложится в этот маршрут. У деревянного усадебного дома большой исторический бэкграунд, а каплица по архитектуре - просто космос. Сама усадьба занимает почти 15 гектаров, там есть озеро, парк… Если территорию развивать, то там может получиться туристический объект очень высокого уровня, - считает Дмитрий Макарук.
В усадьбе сохранился старинный парк. Фото: "Брестреставрацияпроект"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Главного оппозиционера Речи Посполитой Тадеуша Рейтана спас от смерти король Понятовский
Героизм Рейтана во время сейма 1773 года вдохновил знаменитого живописца Яна Матейко на полотно (читать далее)
Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»