«Жадно пили, хватали еду из рук»: ради освобождения щенят из-под бетонных плит в Гродно провели невероятную спасательную операцию

- В группе «Преданное сердце» в соцсети девушка написала, что на заброшенном участке два щенка застряли в бетонной плите, сидят там вторые сутки, - рассказывает Снежана из Гродно. - Я решила помочь.

Щенки застряли в нижней плите. Фото: группа "Преданное сердце" - Бездомные животные, vk.com

Снежана вместе с другими добровольцами пыталась достать щенков своими силами, но не получилось - плита была длиной в несколько метров, щенки находились где-то на середине.

- Я позвонила в «101». Приехали спасатели, сделали подкоп, но собаки сами выйти не могли. Был нужен кран, чтобы снять шесть верхних плит - щенки находились в самой нижней.

Поисками крана занимались одновременно несколько человек, под постом о застрявших щенках в группе «Преданное сердце» появилось больше сотни комментариев - люди спрашивали, чем можно помочь, кому перечислить деньги на оплату подъемника.

Спасатели работали несколько часов. Фото: группа "Преданное сердце" - Бездомные животные, vk.com

- Мы обзвонили много фирм и везде получили отказ - не потому, что люди не хотели помогать, просто техника была занята, на часах было четыре часа вечера, - продолжает Снежана. - Я набрала еще один номер частной фирмы, и там мне тоже отказали. Я не выдержала и разрыдалась - мужчина стал спрашивать, что случилось. После того как я все рассказала, он ответил, что через полчаса будет на месте.

Деньги на оплату работы крановщика неравнодушные гродненцы собрали в течение 40 минут. Мужчина приехал с сыном и аккуратно снял одну за одной шесть плит.

После того как щенки оказались на свободе, их отвезли в ветклинику. Фото: личный архив

- В этот момент щенки стали сильно скулить - наверное, поняли, что помощь все-таки идет. Крановщик, который должен был быть с нами 2 часа по оплаченному времени, остался на четыре часа. Сказал: «Я не могу так просто уехать, неужели у меня сердца нет?» Мы сначала думали, что сможем вытряхнуть щенков оттуда, но они плотно там засели. Тогда снова набрали МЧС.

На поисках крановщика трудности не закончились. Чтобы достать щенков, пришлось еще получить разрешение хозяйки этих плит - она согласилась и написала расписку.

Для собачек волонтеры ищут постоянный дом. Фото: личный архив

- Спасатели сделали аккуратный надрез, разрезали буквально по сантиметру, по квадратикам - действовали очень осторожно, чтобы не навредить щенкам и не сильно повредить плиту.

На весь процесс ушло несколько часов.

- Когда достали первого щенка, он сразу начал жадно воду пить, еду с рук выхватывал - еще бы, несколько дней они просидели там без еды и воды. Второго щенка достать было сложнее - он начал ходить внутри по этой плите. Но в результате освободили и его. Ребята-спасатели доставали щенков в темноте, сделали ювелирную работу.

После того как щенки оказались на свободе, их отвезли в ветклинику, а потом одну из собачек забрала на передержку молодая пара, второго щенка у себя временно приютила волонтер. Сейчас для собак ищут постоянный дом.