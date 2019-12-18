2019-12-18T19:04:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Даже с выходным 2 января отдохнем меньше, чем в этом году: посчитали, сколько гуляем в 2020-м

А все из-за того, что 8 марта и 7 ноября выпадают на выходные
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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2 января мы будем отдыхать без отработки.2 января мы будем отдыхать без отработки.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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О том, что мы будем отдыхать 2 января без отработки, мы уже писали. Напомним, впереди нас ждет несколько выходных. За выходной 6 января мы будем работать 4-го января.

Мы подсчитали, что в уходящем году у белорусов получилось 113 выходных, а вот в 2020-м году мы будем отдыхать на пару дней меньше - 111. Почему так?

Международный женский день, 8 Марта, в следующем году мы будем праздновать в воскресенье. А революционное 7 ноября - в субботу. Зато некоторые праздники попадают на пятницу, например, 3 июля, 25 декабря. Неплохо - сразу три дня выходных.

Глядя на календарь, кажется, что на майские мы будет гулять меньше, чем обычно. Но это не так.

В будущем мае будет 11 выходных, как и в минувшем. Просто в этом году за длинные майские выходные мы расплатились двумя рабочими субботами.

В конце апреля и в начале мая несколько дней подряд выходные: с 25 по 28 апреля, и с 1 по 3 мая. Так что тем, у кого есть возможность взять отгулы или отпуск на 29 и 30 апреля, можно гулять всю неделю! Вполне себе весенние каникулы.

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