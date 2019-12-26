Рецепт от Евгения Крыжановского: «Этого карпа я готовил на Новый год даже в Эмиратах»

«Я играю так, чтобы мне не было стыдно перед мамой»: Михаил Боярский празднует свое 70-летие

В день своего юбилея артист признался, как изменился со времен Д’Артаньяна и почему разочаровался в современном кино и театре, а его дети рассказали, как отец ведет себя в обычной жизни