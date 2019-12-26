2019-12-26T22:04:01+03:00
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КП Беларусь

Рецепт от Евгения Крыжановского: «Этого карпа я готовил на Новый год даже в Эмиратах»

Известный юморист каждый год и только зимний праздник готовит запеченного карпа [рецепт]
Эвика ОТТО
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Известный юморист поддерживает семейные традиции. Фото: личный архив.Известный юморист поддерживает семейные традиции. Фото: личный архив.
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- Этот рецепт передается по наследству третье поколение в нашей семье. Даже когда мы отмечали Новый год в Арабских Эмиратах, везли карпа и приправы для него с собой в самолете из Минска! - смеется Евгений Анатольевич.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: chefmarket.ru

Фото носит иллюстративный характер. Фото: chefmarket.ru

Ингредиенты:

Карп - 800 - 1000 г

Майонез - 2 ст. л.

Чеснок - средняя головка

Укроп - пучок

Как готовить:

Чистим и солим рыбу, затем набиваем ее укропом и чесноком. Делаем прорези в тушке и закладываем туда чеснок. Обмазывает карпа майонезом или сметаной. Смазываем противень сливочным маслом и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, за полчаса до курантов. И в полночь съедаем!

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