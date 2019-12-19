Дневник канадского школьника, часть 2: «Рыси и койоты живут в парках, канадцы носят шорты в -20, а хоккейное безумие накрывает даже в школе»

Белорусско-канадский школьник Леша продолжает рассказ о том, как три года назад, в 15 лет переехал с родителями в Канаду и пошел в местную школу после минской.

Первую часть можно прочитать тут.

«Из диких животных кормить можно только сусликов»

После первой недели в Канаде количество новых впечатлений и необычных вещей просто зашкаливало!

Уже в первые дни в Канаде мы познакомились с местной природой. Нас повезли в парк кормить сусликов. Сразу предупредили, что диких животных тут подкармливать запрещено, но за сусликов никто не наказывает.

Водительские права я получил в 14 лет - как и все канадцы. И уже через месяц уверенно чувствовал себя за рулем.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Парк меня не просто удивил, он меня шокировал. Вот представьте себе непролазную чащу, где ни разу не убирали поваленные деревья. А теперь представьте, что кто-то проложил через эту чащу несколько ровных и удобных тропинок. Вот так выглядит большинство парков Калгари. Это, скорее, заповедники в городе. Тут живут бобры, олени, рыси и койоты. Люди сюда приходят к ним в гости насладиться естественной природой.

А на выходных мы впервые выехали в горы. Стоило отъехать от Калгари на 50 километров - и впечатляющие виды начали открываться за каждым поворотом. Нам пришлось раз за разом останавливаться, чтобы сфотографировать горную речушку с кристально чистой бурлящей водой, дорожный знак, оленя или очередной фантастический горный вид. Часовая дорога в результате заняла часа три. Мои родители после той поездки буквально заболели горами и ездят на кемпинги, хайки или просто погулять по горам, как только получается. Мне это уже порядком надоело, но первые впечатления от Скалистых гор были потрясающими. Они мощные и суровые в своей красоте…

В Калгари полиция передвигается не только на машинах, но и на велосипедах и лошадях.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

«Билет на автобус – 3 доллара. Сдачи водитель не дает!»

После нашего компактного Минска было очень трудно передвигаться по бескрайнему Калгари без машины. Первое знакомство с общественным транспортом оказалось не очень приятным. Нужный автобус ходил раз в 40 минут, и, не зная этого, мы надолго застряли на остановке. Дальше - больше. Чтобы заплатить за проезд на автобусе, нужно заплатить водителю точную сумму мелкими монетками. Если мелочи нет, то придется переплачивать - водитель сдачи не дает. Один билет стоит около 3 долларов (примерно столько же стоит кружка кофе) - и это большой минус. Плюс - он действителен на все виды транспорта в течение следующих полутора часов, можно делать пересадки. Школьникам и студентам немного дешевле, но все же не бесплатно.

Озера и горы Канады впечатляют.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Я сам не ожидал, насколько привык к троллейбусам и трамваям - тут их нет. И, оказывается, без их паутины проводов город кажется голым. Кроме автобусов тут существует довольно быстрая и тихая (в отличие от минского метро) городская электричка. Поезда ходят каждые 10 минут, а в час пик - каждые 5 минут. Обычно они строго следуют расписанию, в отличие от автобусов, многие из которых ходят раз в час и почти никогда не приходят вовремя. Вывод дня: общественный транспорт здесь дорогой и неторопливый. Поэтому пользуются им в основном бедные и школьники. Все остальные пользуются машинами - их в семьях, как правило, две.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В Канаде водительские права - это главное удостоверение личности. Если надо предъявить документ, подтверждающий личность, все достают именно их. А паспорт с собой никто не носит - его используют только для путешествий.

Мои родители буквально заболели горами Канады.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

«Не привык я, что кассир может завести разговор о погоде или вчерашнем хоккейном матче»

А еще нас не переставало удивлять отношение к нам незнакомых людей. Конечно, Канада известна своим хорошим отношением и гостеприимностью, но такого искреннего добродушия и сердечности я точно не ожидал. Все очень открыты и терпеливы. Окружающие буквально горят желанием понять мой ломаный школьный английский и помочь. Стоило незнакомому человеку услышать мой акцент, он сразу начинал спрашивать, откуда я, или пытался угадать страну, интересовался, нравится ли нам здесь, как я тут оказался, и, конечно же, произносил непременное «Добро пожаловать в Канаду!».

Хоккей - это стиль жизни канадцев.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

До сих пор одно из моих любимых развлечений - это наблюдать реакцию канадцев, когда они узнают, что я из Беларуси. Кто-то крутит слово на языке: «Бе-ла-русс? Это в России?» Кто-то смеется и извиняется за то, что без понятия, где это, а в редких случаях у человека просветляется лицо: «А я знаю эту страну! Вы играете в хоккей!» Но и те, кто не знает, что такое Беларусь и где она находится, скорее всего, забросают тебя вопросами о ней и о том, что тебе больше или меньше нравится в Канаде.

Зайцы и белки тут бегают по улицам, как у нас коты и собаки. Если заяц стал серым, значит, зима точно уже наступила. И наоборот.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Так что первое время в Канаде я проходил через настоящий культурный шок от того, какие здесь необычно открытые к незнакомцам люди. Это иногда даже нервировало. Вот не привык я, что кассир в супермаркете может завести разговор о погоде или вчерашнем матче домашней хоккейной команды. Из-за неожиданности и своего слабого английского я терялся и не мог поддержать разговор. Но к концу первой недели я начал к этому привыкать и не проходил мимо с потерянным угрюмым лицом, а пытался как мог поддержать беседу.

Кстати, о хоккее: за первую неделю в Канаде я посетил больше хоккейных игр, чем за всю жизнь до этого! Почти каждый день знакомые водили нас на юниорские матчи. Казалось бы, рядовые игры девятиклассников, но почти всегда небольшая хоккейная арена была заполнена людьми. И вопреки невысоким ожиданиям, очень даже было на что посмотреть. Тут хоккей - это даже не национальный вид спорта, а национальное помешательство. Почти у каждого настоящего канадца в шкафу висит майка его любимой команды, которую он надевает на игру на стадион.

Рядом с Калгари находится самый известный заповедник Канады - Банф. Скалистые горы, озера и всего пару небольших городков, состоящих из отелей и жилья сотрудников. Номер в отеле обойдется вам минимум в сто долларов.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Что хоккеисты, что зрители - хоккейная эпидемия здесь распространяется на всех. Несколько раз в неделю вечером город оживает, тысячи людей в фанатской одежде стягиваются к главной арене на игру Calgary Flames - домашней НХЛ команды. Поэтому после переезда, хотел бы я этого или нет, пришлось втянуться в игру и разобраться, когда своих хвалить, а когда ругать.

В горном городке Банф все улицы названы в честь животных, которых там можно встретить.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Кроме этого, было очень много обыденных мелочей, которые вдруг оказались очень необычными и устроенными по-другому:

- все собачники обязательно ходят с пластиковыми пакетиками, чтобы убрать за питомцем;

- унитазы очень странные - они всегда наполовину наполнены водой. А при смывании создается настоящий водоворот;

- светофоры для пешеходов тоже необычные - с белым человеком и красной рукой.

Еще поражает количество дикой природы в городе - каждый день встречаются зайцы и белки, нетрудно увидеть и оленей, диких гусей, енотов, койотов да сусликов. Иногда покопаться в мусоре приходят скунсы. Во всех парках и заповедниках развешаны предупреждающие таблички о том, что нельзя кормить и убегать от медведей. Все мусорные баки - на специальных антимедвежьих замках.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Даже в 20-градусный мороз легко встретить стайки укутанных в шарфы велосипедистов на зимних шинах или прогуливающегося вдоль дороги канадца в майке и шортах. Несмотря на очень суровые и долгие зимы, у многих нет зимних ботинок и пуховиков: канадцы - народ очень закаленный.

«Внимание: зона медведей» - такие знаки на природе можно увидеть часто.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Если вы едете по трассе и вдруг увидели кучу машин на обочине, то значит где-то тут гуляет мишка.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Наткнуться в лесу на череп оленя - обычное дело. Пару раз видел, как на обочине шакалы обедали оленем.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Ну и живых оленей мы тоже встречали.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Пляжи Тихого океана Канады тоже суровые, как и вся природа. Канадцы очень ценят естественную красоту и специально их не чистят.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Любимое развлечение канадцев – горячие источники.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Все мусорки в парках – антимедвежьи.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Любовь к мишкам – у канадцев это национальное. Вы не поверите, но этих гигантских мишек раскупили в магазине очень быстро!Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Магия канадской природы.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Соборная роща на острове Ванкувер - одно из самых впечатляющих мест в Канаде. Это реликтовый лес, которому более тысячи лет. Чувствуешь благоговение, когда бродишь между деревьями высотой с Пизанскую башню.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ