«Для яблочек - прямые силуэты, а мини-платья - перевернутым треугольникам». Наряды на любой тип фигуры советует минский стилист

- Мода сейчас настолько демократична, что вечерним можно сделать практически любой наряд, просто дополнив его необходимыми яркими акцентами: бижутерией, сумочкой, макияжем, обувью. Если же задача стоит выбрать по-настоящему запоминающийся наряд для празднования Нового года, обращайте внимание на кружево, бархат и пайетки. Учитывая, что грядет год под знаком Белой Металлической Крысы, блеск в наряде особо приветствуется. Не выбирайте актуальный для сезона звериный принт - символу года, это может не понравиться, - улыбается стилист. - Но не забывайте о том, что фактурные и блестящие ткани придают объем, потому грамотно обыгрывайте наряд, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства.

О секретах в выборе наряда, которые помогут обладательницам разного типа фигур блистать в новогоднюю ночь, рассказала «Комсомолке» столичный стилист Мария Тишкевич. Фото: личный архив.

Песочные часы

- Обладательницы этого типа фигуры могут похвастаться ярко выраженной талией - даже при наличии лишних сантиметров - пышными грудью и бедрами. Именно благодаря гармоничному соотношению пропорций песочные часы способны носить все, что угодно, и выглядеть при этом великолепно. Почему бы не воспользоваться этим и не блеснуть в прямом смысле слова в облегающем платье в пайетки, если встреча Нового года запланирована в модном ресторане? - советует Мария Тишкевич. - Празднуя дома, в кругу гостей, можно ограничиться хорошо сидящим по фигуре брючным костюмом, а шик и блеск придадут макияж, украшения и обувь. Еще один совет: наряжаясь даже на домашнюю вечеринку, не забудьте о вечерней обуви. Она задаст вам нужный праздничный настрой - а тапочки оставьте для будней. Выбирайте фактурные мюли или акцентные лодочки kitten heel: такая обувь удобна, и в то же время нарядна.

Учитывая, что грядет год под знаком Белой Металлической Крысы, блеск в наряде особо приветствуется. Фото: tsn.ua

Перевернутый треугольник

- В таком типе фигуры плечи значительно шире бедер. Чтобы выглядеть эффектнее, обладательницы таких форм могут выбрать наряд, создающий объем в нижней части и вытягивающий верхнюю, или сделать акцент на достоинствах, как правило, это стройные ноги. В качестве наряда для клуба отлично подойдет блестящее мини-платье трапециевидного или прямого силуэта. Талия и бедра скрываются кроем, а козырь в виде красивых ног привлекает всеобщее внимание! - говорит стилист. - Для домашней вечеринки наденьте что-нибудь стильное и удобное. Например, костюм из блузы с V-образным вырезом и брюк на высокой талии с защипами. Декольте сужает линию плеча, а высокая талия брюк и защипы создают округлые формы бедра и линию талии. Штрих красной помады и нарядные туфли на небольшом каблуке дополнят неформальный нарядный образ.

Камерон Диаз - перевернутый треугольник. Фото: marieclaire.ru

В качестве наряда для клуба отлично подойдет блестящее мини-платье трапециевидного или прямого силуэта. Фото: wday.ru

Прямоугольник

- Такая фигура отличается тем, что талия и бедра слабо выражены и практически равны по ширине плечам. Поэтому задача одежды - сделать силуэт более женственным, прибавить изгибов. Такого эффекта можно добиться благодаря вечернему платью с контрастной вставкой на талии. Отличный вариант для корпоратива! Быть нарядной без перебора для празднования в семейном кругу вам позволит фактурная юбка силуэта нью-лук и вправленная в нее лаконичная блуза свободного кроя. Помните Одри Хепберн в «Римских каникулах»? В этом случае пышность верха и низа достигается с помощью силуэта вещей и в сочетании с подчеркнутой линией талии делает фигуру эталонными песочными часами, - рекомендует Мария.

Актриса Анна Чурина обладает фигурой типа прямоугольник. Фото: hellomagazine.com.

В этом случае пышность верха и низа достигается с помощью силуэта вещей и в сочетании с подчеркнутой линией талии делает фигуру эталонными песочными часами. Фото: aroma.ru

Груша

- Такой тип фигуры отличается том, что бедра значительно шире плеч и ноги склонны к полноте, но при этом талия ярко выражена, а грудь небольшая и аккуратная. Несмотря на то, что долгое время такой силуэт считался неидеальным, в последние годы наблюдается тенденция не скрывать свои пышные формы, а демонстрировать миру. Так что если вы, как Дженнифер Лопес, гордитесь своими природными данными, смело надевайте обтягивающее яркое платье в пайетки для новогоднего образа на выход, - уверена эксперт моды. - Но обратите внимание на фасон платья: французская длина вытягивает силуэт, а накладные плечи и фантазийные рукава слегка расширяют верхнюю часть фигуры, уравновешивая пропорции. Берите на заметку эти приемы!

У голливудской актрисы тип фигуры - груша. Но если вы, как Дженнифер Лопес, гордитесь своими природными данными, смело надевайте обтягивающее яркое платье в пайетки. Фото: cosmo.ru

Встретить Новый год в домашней обстановке, но во всеоружии поможет комплект из зауженных брюк на высокой талии с небольшими защипами и вправленной нарядной летящей блузы - цвет может быть любым! Объемный верх компенсирует объемы нижней части фигуры, талия при этом красиво подчеркнута. Осталось добавить элегантную укладку и акцент на глаза в макияже.

Встретить Новый год в домашней обстановке, но во всеоружии поможет комплект из зауженных брюк на высокой талии с небольшими защипами и вправленной нарядной летящей блузы. Фото: pinterest.com

Яблоко

- Этому типу фигуры весьма польстят V-образные декольте, завышенная линия талии и прямые силуэты платьев. Особенностями яблочек являются пышная грудь, объемный живот и при этом узкие бедра. Поэтому задача наряда - вытянуть верхнюю часть фигуры и скрыть живот. Вечернее платье с вырезом, прикрытой линией плеча и завышенной талией сделают из вас звезду самого роскошного светского новогоднего празднования, - рассказывает Мария Тишкевич. - Советую также отправиться на праздник сразу в нарядных туфлях в такси. По правилам этикета это хороший тон. Встречая Новый год дома, отдайте предпочтение стильному комфортному прямому платью-комбинации с V-образным вырезом и длиной, открывающей тонкую щиколотку, а расстегнутый прямой удлиненный жакет набросьте сверху. Он создаст необходимую для вашего типа фигуры вертикаль и вытянет силуэт, сделав стройнее.