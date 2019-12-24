2020-01-04T22:34:03+03:00
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Рецепт здорового оливье и домашнего майонеза от диетолога Светланы Кашицкой

«Комсомолка» собирает новогодние рецепты белорусских знаменитостей. Читайте и готовьте на здоровье!
Эвика ОТТО
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Здоровое оливье содержит всего 85 килокалорий! Фото: gastronom.ruЗдоровое оливье содержит всего 85 килокалорий! Фото: gastronom.ru
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Известный диетолог и телеведущая Светлана Кашицкая считает, что на Новый год без оливье никуда! Но предлагает сделать здоровую версию салата, которая будет такой же вкусной, но в 5 раз менее калорийной.

- Классический оливье - очень тяжелая пища для нашей поджелудочной железы, а в сочетании с алкоголем это и вовсе холестериновая бомба! В 100 граммах оливье - 500 килокалорий, а в здоровом его варианте - 85, - рассказывает Светлана Кашицкая. - В идеальном варианте «оздоровленного» салата нужно исключить, во-первых, колбасу: она содержим много трансжиров и вредных добавок. Ее лучше заменить курицей или индейкой без кожи, раковыми шейками, креветками, кальмарами - на выбор. В идеале приготовить домашний майонез, который будет таким же калорийным, но 100% натуральным. Если на это времени нет, советую покупать самый жирный майонез (67%) - он максимально приближен к натуральному составу. Все майонезы с пометкой «легкий», «постный», «диетический» содержат опять-таки трансжиры и большое число добавок. Чтобы снизить количество соли, советую заменить соленые огурцы свежими. Если же от этого сложно отказаться, идите на компромисс: 50 на 50. Также стоит заменить маринованный горошек свежезамороженным - в последнем нет вредных консервантов. Если хотите совсем «оздоровить» салат, откажитесь от картофеля в пользу яблока, груши или сельдерея.

Известный диетолог и телеведущая считает, что на Новый год без оливье никуда! Фото: личный архив

Известный диетолог и телеведущая считает, что на Новый год без оливье никуда! Фото: личный архив

Оливье с раковыми шейками

Ингредиенты:

Огурцы свежие - 100 г

Огурцы соленые - 100 г

Сельдерей корневой - 200 г

Морковь - 1 шт.

Яйца перепелиные - 14 шт.

Раковые шейки (креветки, кальмары) - 180 г

Зеленый горошек - 200 г

Домашний майонез - 3 ст. л.

Оливки, каперсы (по желанию)

Как готовить:

Сельдерей, морковь, яйца отварить, остудить, нарезать кубиками одинакового размера. Свежий и соленый огурцы нарезать кубиками. Все продукты перемешать, заправить майонезом и убрать в холодильник на 1 - 2 часа для пропитывания. При желании добавить оливки, каперсы.

Домашний майонез

Ингредиенты:

Желтки яиц - 3 шт.

Горчица - 3 ч. л. (дижонская или обычная)

Оливковое масло - 250 мл

Сок одного лимона или белый (красный) винный уксус - 3 ч. л.

Как готовить:

Перемешать желтки, горчицу и сок лимона. Затем вливать масло тонкой струйкой, постоянно помешивая или взбивая блендером.

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