На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?

Накануне очередной встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая, как планируется, состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге, российские СМИ, ссылаясь на неназваные источники, сообщили о выработке схемы компенсации за налоговой маневр. Российское информационное агентство РБК сообщило, что Россия предоставит белорусским НПЗ так называемый отрицательный акциз. Это налоговый вычет, который уже введен для российских НПЗ в рамках компенсации налогового маневра. О такой возможности говорилось и раньше. Так, в ноябре российский вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что наши нефтеперерабатывающие предприятия смогут получать такой же вычет, как и российские, сразу после того, как Беларусь и Россия в рамках интеграционных процессов унифицируют Налоговый кодекс.

Однако в начале декабря белорусский посол в России Владимир Семашко сообщил, что налоговые законодательства двух стран могут быть унифицированы в едином кодексе не ранее 2022 года, а до этого времени Беларусь сможет лишь частично компенсировать свои потери за счет изменения ценообразования на нефть.

Если информация российских СМИ подтвердится и обратный акциз, который уже получают российские нефтяники, будет введен, то можно будет говорить о достижении равных условий для функционирования нефтеперерабатывающих предприятий на рынке двух стран, на чем ранее неоднократно настаивала Беларусь.

Вместе с тем точно определить размер обратного акциза, который могут получить белорусские нефтеперерабатывающие заводы, затруднительно. Сложная формула расчета, уже применяемая в России, содержит несколько переменных: цена на нефть, корзина нефтепродуктов конкретного завода, его удаленность от экспортных рынков.

В среднем отрицательный акциз российского завода составляет 4 тысячи российских рублей на тонну нефти. Если такой же акциз будет распространен и на белорусские заводы (а в 2020 году на них поступит, согласно договоренностям, 24 миллиона тонн нефти), то общая сумма компенсации за налоговый маневр составит 96 миллиардов российских рублей, или 1,5 миллиарда долларов. При этом белорусское правительство оценивает потери от налогового маневра в 2019 - 2024 годах в сумму 10,5 - 11 миллиардов долларов.

В концерне «Белнефтехим» сообщения в российских СМИ и перспективы введения обратного акциза в отношении белорусских НПЗ не комментируют.

В ЧЕМ СУТЬ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА

До этого года в России была актуальна следующая схема: при добыче нефти уплачивался налог на добычу полезных ископаемых, часть добытого черного золота отправлялась на внутреннюю переработку, часть - на экспорт. С каждой проданной за границу тонны нефти уплачивалась пошлина, но на внутрироссийском рынке нефть оставалась дешевле, чем на внешнем.

С 1 января 2019 года Россия начала снижать экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. К 2024 году пошлины будут полностью отменены. Своим нефтеперерабатывающим предприятиям Россия компенсирует этот налоговый маневр. Беларусь также рассчитывает на компенсацию со стороны России, поскольку для Беларуси цена на российскую нефть станет мировой, что сделает продукцию белорусских НПЗ неконкурентоспособной, в том числе и на едином рынке ЕАЭС. Этот аспект является камнем преткновения на переговорах самого высокого уровня. Нефтеперерабатывающая отрасль является критически важной для государственного бюджета Беларуси, поскольку ее продукция занимает более 25% в структуре белорусского экспорта. По оценкам МВФ, если Россия откажется компенсировать Беларуси потери от налогового маневра, то отечественную экономику может ждать рецессия.