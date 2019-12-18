Какой сыр выбрать для новогодних закусок, сытного завтрака и легкого ужина?

Одним из обязательных блюд новогоднего стола нынче будет сыр. В любом виде - в нарезке, бутербродах, горячих блюдах. Чтобы выбрать исключительно вкусный и качественный сыр, надо обратить внимание на производителя, на рейтинги его продукции. Туровский молочный комбинат впечатляет своими успехами, которых в уходящем году было немало.

И профессионалы, и простые потребители единодушны в своем выборе

В 2019 году комбинат удостоился многих почетных наград. Особенно ценной для предприятия стала Премия Правительства Республики Беларусь, которая была вручена по итогам 2018 года за достижение значимых результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента.

Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, директор Туровского молочного комбината Ольга Луцко и заместитель директора по производству Вадим Колядич на вручении премии Правительства Республики Беларусь.

Высокая награда международного уровня - полученные впервые золотые звезды международной премии Superior Taste Award за превосходные вкусовые свойства сливочных сыров Cream Cheese CooKing и Cremolle Bonfesto. Эти награды присуждает авторитетное профессиональное жюри, состоящее из 100 именитых шеф-поваров из разных стран мира. Туровский комбинат отличился - его продукция получила награды с первого раза и за принципиально новую продукцию, выпуск которой был освоен на новой линии, запущенной в эксплуатацию в 2018 году.

Огромную ценность для всего коллектива предприятия представляют и награды, которые ОАО «Туровский молочный комбинат» получает не первый год, подтверждая высокое качество продукции, ее востребованность и популярность при высокой конкуренции на рынке. Так, в декабре 2019 года Туровский молочный комбинат в четвертый раз стал обладателем премии «Народная Марка» в номинации «Производитель сыров мягких и полутвердых». Свой выбор в пользу Туровских сыров сделали и потребители.

Заместитель директора по развитию и маркетингу Наталья Черник.

Сливочно-творожный сыр с вялеными томатами, грибами, солеными огурцами и другие новинки

В 2019 году количество рынков сбыта продукции выросло до 16, среди них Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Грузия, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Туркменистан, Сингапур, Иордания, Гонконг, Молдова, Китай, Япония, Украина.

Наличие международного сертификата Халяль способствует успешному старту продаж на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

ОАО «Туровский молочный комбинат» очень внимательно относится к потребительским предпочтениям и быстро реагирует на запросы покупателей.

Так, в 2019 году предприятие вывело на рынок европейские виды сыров эдам, гауда и грузинский сыр сулугуни под брендом «Басни о сыре». Новая торговая марка ориентирована на рынки стран СНГ как своеобразный мост между разными культурами питания и национальными традициями кулинарии.

Ассортиментная линейка бренда CooKing пополнилась мягкой моцареллой и кремчизом в консистенции соуса Maestro la Crema. Расширился ассортимент ТМ Bonfesto в категории сыра Cremolle. Сливочно-творожный сыр стал выпускаться с наполнителями «Вяленые томаты», «Лесные грибы» и «Соленые огурцы», которые уже успели полюбиться покупателям своей нежной консистенцией и насыщенными, яркими вкусами.

ОАО "Туровский молочный комбинат" на выставке PIR EXPO 2019 в Москве.

Около 80% продукции комбината идет на экспорт. Ее конкурентоспособность складывается из множества факторов, но качественная составляющая туровских сыров - один из главных критериев популярности сыра среди потребителей. Поэтому неизменно одной из приоритетных задач является повышение качества за счет совершенствования производственно-технологических процессов, методов лабораторного контроля.

В сентябре 2019 года производственная лаборатория комбината получила право применения комбинированного знака ILAC MRA, что говорит о признании результатов испытаний производственной лаборатории на международном уровне. Результаты деятельности лаборатории предприятия признаются в странах - подписантах соглашения ILAC.

Одной из важных стратегических задач на ближайшие пять лет является обеспечение комбината собственным сырьем на 51% к 2022 году. В планах предприятия строительство двух современных молочно-товарных комплексов на 2400 голов дойного стада каждый - в Житковичском районе Гомельской области и Докшицком районе Витебской области. На данный момент собственная сырьевая база предприятия включает 8 хозяйств: ОАО «Приозерское-Агро», ОАО «Дяковичи», КСУП «Урожайный», государственное предприятие «Колпень-Агро», ОАО «Торгуны», коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Гнездилово-Агро», ОАО «Новая Вилия», ОАО «Долгиново».

Как коммерчески успешное предприятие, ОАО «Туровский молочный комбинат» уделяет самое серьезное внимание социальной политике и принимает участие в проектах, направленных на решение важнейших социальных вопросов в регионе и в стране в целом. Так, в 2018 году стартовал национальный проект «Bonfesto - детям». В рамках реализации проекта предусмотрено строительство полей с искусственным покрытием для мини-футбола в разных населенных пунктах Беларуси с целью создания необходимой инфраструктуры для развития детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни. По программе «Bonfesto - детям» в 2018 году открыли 9 новых полей по мини-футболу. В 2019 году было введено в эксплуатацию еще 12 современных футбольных площадок. Всего за период 2018 - 2022 гг. будет построено и введено в эксплуатацию 78 объектов.

Открытие поля по мини-футболу в Бешенковичах.

В ближайшей перспективе предприятие ставит перед собой амбициозные цели: дальнейшее развитие самой категории мягких и полутвердых сыров на рынке, и, как следствие, изменение гастрономических и кулинарных предпочтений потребителей в сторону принципов правильного питания.