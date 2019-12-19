«Это не щука, а предновогоднее чудо!»: доктор Сайков поймал рыбу весом 13 кило

- У меня выдалось несколько свободных дней, и я решил провести их с пользой у себя на малой родине, в Браславе, - рассказал «Комсомолке» воодушевленный впечатляющим уловом известный психотерапевт и певец Дмитрий Сайков. - Браславский край, конечно, удивительный: живешь в городе и даже не подозреваешь, какие богатства таят в себе глубины его озер! В этот раз вместе с местными рыбаками на моем катере решили отправиться на рыбалку. Сказано - сделано. Все происходило на озере Струсто, недалеко от знаменитой горы Маяк, в прямой видимости от нее этот экземпляр и был пойман. Ловили на дорожку, ничего экстраординарного, все как обычно - спиннинг, поводок, приманка. Когда рыба клюнула и повела, сразу поняли, что добыча крупная, но вытащить такую громадную рыбину, конечно, никто не ожидал.

- Долго ее вытягивали?

- Минут тридцать примерно, по очереди с другими рыбаками сражались с ней. Но наша взяла! Взвесили, прямо ахнули - тринадцать кило! Когда вытянули, сразу вспомнилась сказка «По щучьему велению», думал даже отпустить ее обратно в воду. Но местные сказали, что желания щучка вряд ли исполнит, и уговорили оставить этот трофей на память, ведь поймать такую - большая редкость и удача, почти предновогоднее чудо.

- Что планируете делать с уловом?

- Даже не соображу пока, что с ней делать. Щуке, по оценке знающих людей, лет шестнадцать. Рыбаки говорят, что надо оформить ее огромную голову как трофей, обещают в этом деле помочь, да и щучьи котлетки к новогоднему столу, уверен, придутся как нельзя кстати.