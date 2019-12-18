Средний чек - 127 рублей. Что покупали белорусы в интернете в 2019 году?

Всего за неполный год белорусы сделали 719 тысяч заказов в белорусских интернет-магазинах, средняя сумма одной покупки - 127 рублей, подсчитал deal.by. В прошлом году средний чек был больше - 141 рубль.

- Снижение среднего чека связано с тем, что белорусы стали чаще покупать у местных продавцов недорогие товары, которые до этого ждали из Китая. Так, например, количество заказов зарядных устройств выросло на 162%, аккумуляторов для телефонов - на 90%, а кабелей для электроники - на 46%, -рассказал руководитель Deal.by Максим Маринич.

Удивительно, но самыми востребованными были не одежда и косметика, а товары для дома и сада. На втором месте - техника и электроника, на третьем - товары для детей. Еще один интересный факт: одежду белорусы предпочитают покупать на зарубежных сайтах.

Сильнее всего за год выросли покупки продуктов через интернет (+28%). Чаще всего покупатели заказывали доставку с курьером на дом (27%) , чуть реже (26%) забирали заказ в отделении службы доставки, на «Белпочте» забирали заказы 24% (обычно иногородние), а 23% людей предпочли самовывоз.

В момент доставки расплачивались 78% покупателей, а на сайте - только 22%. И в этом нет ничего хорошего, считают авторы исследования:

- Многие продавцы сотрудничают со сторонними курьерскими службами, которые переводят оплату спустя несколько дней после доставки, из-за чего у продавцов формируется кассовый разрыв. Также магазины несут убытки, если покупатель не забрал посылку. Это одна из причин, по которой у интернет-магазинов часто просто не остается свободных средств, чтобы инвестировать в развитие бизнеса. Из-за этого страдает ассортимент и сервис.

Повысить популярность онлайн-платежей поможет так называемая безопасная сделка, когда покупатель оплачивает товар в момент заказа, но не продавцу, а торговой площадке в интернете. Последняя переводит деньги продавцу сразу после того, как клиент подтвердит, что с товаром все в порядке. В итоге покупатель не переживает за свои деньги - их вернут, если с товаром будет что-то не так. А продавец получает оплату сразу же после доставки и не беспокоится, что посылку не заберут. Это станет возможным уже в 2020 году, до этого наше законодательство не предполагало таких условий.

КСТАТИ

Летом этого года «Белпочта» обрабатывала более 30 тысяч посылок в день, весомая их часть - мелкие покупки с китайских сайтов.