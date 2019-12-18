Новогодний эксперимент от Минздрава: получить водительскую справку можно за один день

Министерство здравоохранения страны с 23 декабря запускает пилотный проект. Действующие водители и те, кто только собираются ими стать, смогут получить справку о состоянии здоровья всего за один день. При этом людям больше не нужно будет самостоятельно брать выписки из амбулаторных карт в своих поликлиниках, как это было раньше.

Алгоритм действий по новой схеме прост: нужно зарегистрироваться на сайте соответствующего медицинского учреждения, в личном кабинете дать согласие на запрос информации, которая составляет врачебную тайну.

Дальше уже сами специалисты учреждения, в котором зарегистрировался гражданин, запрашивают и получают выписки из медицинских учреждений (по месту жительства, пребывания, работы, учебы и пр.) о состоянии его здоровья, а также данные об отсутствии (наличии) психиатрического и наркологического учета.

По результатам анализа полученных данных принимается решение о допуске гражданина к управлению автомобилем. В случае положительного решения человек, предоставив паспорт (военный билет) и две стандартные фотографии, получает медицинскую справку. К слову, на сайтах участвующих в эксперименте учреждений, можно будет предварительно записаться на обязательное медицинское освидетельствование и выбрать удобное вам время, правда, не ранее пяти дней до подходящей даты.

Пока пилотный проект будет действовать на базе только трех медицинских учреждений страны - 24-й поликлиники Минска, 7-й поликлиники Гомеля, а также Столбцовской центральной районной больницы. Первое время нововведение будет доступно только тем, кто не менее пяти лет проживает в районе обслуживания одного из трех выше названных учреждений здравоохранения. Как отметили в Минздраве, в случае, если проект окажется эффективным, через 6 месяцев он будет распространен на все регионы страны.