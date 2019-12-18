«Позвольте выполнить эту приятную миссию»: Виктор Лукашенко вручил Дмитрию Лукашенко приз «Олимпизм в действии»

Уже несколько лет Президентский спортивный клуб вручает именные свидетельства на годовые стипендии. Чтобы их получить, молодые спортсмены (до 25 лет) и тренеры (до 41 года) должны показать высокие результаты на крупнейших соревнованиях. Кандидаты не должны иметь именную стипендию президента Беларуси и ставку/контракт в национальной команде.

Средний размер выплачиваемой стипендии спортсменам от Президентского спортивного клуба составит Br6623 в год.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Именное свидетельство стипендиат Президентского спортивного клуба.Фото: Павел МАРТИНЧИК

У одной спортсменки во время церемонии сломался каблук.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Свидетельства на годовые стипендии в НОК получили 192 спортсмена и 72 тренера. В среднем за год спортсмен получит 6623 рубля (выплачиваться будут ежемесячно с января 2020-го). Самая маленькая годовая стипендия - 2000 рублей, самая большая - 16 800 рублей. Самая юная стипендиантка - Варвара Мацкевич, летом она стала чемпионкой мира по быстрым шахматам среди девочек до 8 лет.

Шахматистка Варвара Мацкевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шахматисты. Ведущий церемонии Денис Курьян пошутил: запомните эти лица, если они предложат поиграть в шахматы на деньги, - не соглашайтесь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Продолжайте идти вперед и реализовывать свои таланты. Не забывайте, инвестиции в спорте - это не только финансовые средства, но и старания тренеров, помощь родных и поддержка болельщиков, - сказал председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

В церемонии вручения именных стипендий приняли участие первый министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, олимпийская чемпионка Марина Лобач, вице-президент НОК Виктор Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Минспорта Сергей Ковальчук отметил, что когда-то такие стипендии получали Надежда Скардино и Ирина Кривко, будущие олимпийские чемпионки.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За особый вклад в развитие олимпийского движения Президентский спортивный клуб был удостоен приза МОК «Олимпизм в действии». Награду во время торжественной церемонии Дмитрию Лукашенко вручил первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко.

- Мы привыкли, что Президентский спортивный клуб награждает, что-то вручает. Позволю себе внести небольшую корректировку в этот процесс и что-то вручить клубу. Позвольте выполнить эту приятную миссию, - сказал Виктор Лукашенко и передал брату статуэтку с олимпийскими кольцами.

Дмитрий и Виктор Лукашенко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среди стипендиатов Президентского спортивного клуба Александра Каллаур (стала двукратной победительницей чемпионата Европы среди юниорок в гребле на каноэ). Представители нового олимпийского вида каратэ Дарья Требка и Дэвид Нгуен (заняли третье место на молодежном чемпионате Европы).

Теннисист Александр Згировский пробился в финал парного разряда юниорского открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Теннисистки Эвелина Ласкевич, Мария Сцецевич, Анна Кубарева (слева направо).Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анна Кубарева в составе сборной Беларуси (также в ней были Виктория Канапацкая, Ксения Ерш и капитан/тренер Дмитрий Клименко) стала победительницей командного чемпионата Европы среди девушек до 18 лет. Также она выиграла несколько коммерческих турниров. Кстати, ее отец – известный футбольный тренер Олег Кубарев.

- Это оценка хороших выступлений в этом году. Многое удалось в личном зачете, а в командном первенстве Европы заняли первое место. За результатами стоит хорошая работа, - сказала Анна.

- Какие ближайшие планы?

- В январе чемпионат Беларуси. Дальше – старт на коммерческих турнирах. Начнем в Тунисе на 15-тысячнике (призовой фонд – KP.BY). Дальше ближе к февралю, возможно, подберемся к 25-тысячникам.

- Стипендия будет приходить на карту. Отмечали, что там хороший кешбэк при покупке спорттоваров. Уже знаете, что купите первым делом?

- Точно надо купить – теннисные ракетки. Впереди новый сезон. Это покупаем сами. Федерация спонсирует участие в турнирах, плюс тренировочный процесс бесплатный, за это большое спасибо. Инвентарь и все остальное покупаем за заработанные деньги и такую стипендию.

- Раньше, знаю, играли в теннис с папой. Сейчас хватает на это времени?

- Папа иногда просит поиграть. Так что периодически выходим на корт. Это больше для веселья.

- Любой вид спорта интеллектуальный. Но теннис – особенно. Папа подсказывает что-то? Или, может, играете с ним в шахматы?

- Иногда подсказывает кое-какие вещи из своего опыта. Но в тренировочный процесс не вмешивается.

Теннисистка Анна Кубарева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета состоялась церемония вручения именных свидетельств стипендиатам Президентского спортивного клуба.Фото: Павел МАРТИНЧИК