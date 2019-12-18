Председателем Союза художников стал автор памятнику сгущенке Глеб Отчик

У Союза белорусских художников новый председатель. Вместо Рыгора Ситницы, который руководил с 2013 года, пришел 36-летний Глеб Отчик. Он стал самым молодым председателем творческой организации. До этого Глеб занимал место зама.

- Нормальный возраст, мне кажется, - улыбается Глеб. - Главное - результат показать за эти три года. Когда председателем становишься в 60 лет, работать уже не хочется.

Глеб Отчик - лауреат множества премий и участник республиканских и международных выставок. Автор памятнику сгущенке в Рогачеве. Но особенно запомнился широкой общественности своими картинами, которые несколько лет назад рисовал майонезом.

- Это была провокация, чтобы взбудоражить народ и привлечь к искусству. Общество устало от стандартных выставок, - объясняет Глеб. - У меня осталось две работы (на память). Остальные купили: сейчас они в частных коллекциях в Беларуси, Болгарии и Чехии.

Фото: facebook.com/otchyk

За нового председателя проголосовали 154 человек из 307.

- Саюз павінен стаць не толькі месцам, дзе раздаюць майстэрні, а стартавай пляцоўкай для творчасці: выстаў міжнароднага маштабу, заказаў для буйных аб’ектаў, - говорится в предвыборной программе Глеба Отчика.

Среди проблем художественной сферы, о которых говорит Глеб, проблема коммуникации с потенциальными покупателями работ. Кстати, Отчик со своими картинами несколько лет участвовал в “Осеннем салоне” - выставке-продаже, о которой организаторы говорят, что она формирует рынок. Глеб предлагает оцифровать работы художников и сделать интернет-галерею, а за спонсорские средства создать постоянную экспозицию в Минске.

Говорит Глеб и о планировании бюджета в союзе.

- Это поможет в том числе и дать художникам пенсии, - объясняет председатель Союза белорусских художников. - Чтобы те, кто достиг 80 лет или находились в союзе больше 40 лет, имели компенсацию за то, что исправно платили взносы и участвовали в жизни союза.

В планах у нового руководителя - организовать выставку работ на тему IT.

- В советское время как было? Говорили художникам: про спорт - все пишут про спорт, природа - пишут природу… И здесь интересно, как тему раскроет каждый художник: народный, только окончивший академию или неформальный. Это будет интересно не только нашему зрителю, но и зарубежному. Мы же позиционируемся как ІТ-страна. Будут выбраны лучшие эскизы, и художники получат деньги на реализацию.