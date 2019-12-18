2019-12-18T23:12:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Ржавая вода – это проблема старых труб: пить качественную воду все белорусы смогут только через 5 лет

Сейчас воду хорошего качества в Беларуси могут себе позволить 92,1% населения
Ольга ИВАШЕНКО
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Пить качественную воду все белорусы смогут только через 5 лет.Пить качественную воду все белорусы смогут только через 5 лет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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- Обеспечить всех без исключения белорусов качественной водой планируем к 2025 году, - говорит гендиректор ГПО «Белводоканал» Олег Конон. - Пока что водой надлежащего качества обеспечено 92,1% жителей нашей страны.

Специалист рассказал, что только на строительство станций обезжелезивания в следующем году из госбюджета планируется потратить порядка 50 млн рублей. До 2025 года таких станций по подготовке качественной воды в каждой области планируется построить не меньше 40.

- Качество воды у нас и сегодня очень высокое, - уверяет завотделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Спургяш. - Судите сами: в соответствии с рекомендациями ВОЗ безопасной считается вода, доля нестандартных проб которой не превышает 5%. У нас же на протяжении многих лет этот показатель составляет менее 1%. Основная проблема нашей воды - повышенное содержание железа. Его соединения не оказывают токсического воздействия на организм, но способствуют увеличению мутности и цветности. Тем не менее по результатам лабораторного контроля за последние 15 лет количество проб с высоким содержанием железа снизилось с 22,5 до 15%.

- Если с нашей водой все так хорошо, тогда откуда в некоторых районах столицы мутная вода с запахом хлорки?

- Эта проблема есть только в двух районах столицы - Московском и Фрунзенском, - комментирует специалист. - Туда вода поступает из поверхностных источников. Во всех остальных районах Минска и страны в целом - вода артезианская, то есть из подземных источников. И даже если кто-то рассказывает о ржавой воде - речь не в качестве воды, а в качестве ее транспортировки и ржавых коммуникациях. То есть если водопроводная система в вашем доме не сносилась, пить воду можно без всяких фильтров. Даже если в ней есть запах хлора. Кстати, избавиться от него легко. Экспериментально установлено: для этого достаточно всего лишь пару часов отстоять воду в посуде с широким горлом.

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