2019-12-18T17:40:25+03:00
Экономика
КП Беларусь

Минск не резиновый? Квартиры для минчан-очередников будут давать далеко за МКАД

А вот многодетные, как и было обещано, будут стоять в очереди на жилье не больше года
Таисия ЧЕРНУХО
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Минчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут построить жилье с господдержкой в городах-спутниках столицы.Минчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут построить жилье с господдержкой в городах-спутниках столицы.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Рано или поздно каждая столица сталкивается с нехваткой жилплощади. Вот и в Минске становится тесновато, поэтому темпы застройки постепенно падают. Но власти нашли решение: 18 декабря президент подписал два соответствующих указа, сообщает его пресс-служба. В соответствии с первым указом (№466), минчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут построить жилье с господдержкой в городах-спутниках столицы.

Началось все с эксперимента в городе-спутнике Смолевичи весной этого года. Экспериментальным дом назвали потому, что, во-первых, раньше очередникам Минска жилье за пределами столицы не предлагали. А во-вторых, чтобы построиться в этом доме, неважно, сколько лет человек стоял в очереди на жилье, это имело значение только при избытке желающих. В случае большого спроса преимущество было у тех, кто дольше ждал. Спрос был немаленький: на 192 квартиры по цене около 615 долларов за квадратный метр претендовало 1,5 тысячи человек.

Отныне на аналогичных условиях будут строить дома и в других городах-спутниках - Заславле, Фаниполе, Дзержинске, Логойске и Руденске. Вступить в строительство могут и очередники из этих городов-спутников, и минчане. «Строительство жилых домов осуществляется долевым способом с включением их в график финансирования жилых домов по Минской области, которые возводятся с государственной поддержкой. Формирование списка дольщиков из обратившихся граждан производится с учетом даты их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Независимо от даты постановки на учет дольщикам предоставляется государственная поддержка при строительстве этого жилья», - говорится в комментарии к указу.

В соответствии со вторым подписанным указом (№465), с 2021 года для многодетных семей в Минске жилье будут строить в течение года с момента, когда они встали на учет нуждающихся. В ближайший год для многодетных возведут многоквартирные жилые дома в Лошице, Чижовке и Сухарево, а также таунхаусы в микрорайонах Сокол, Чижовка и в районе деревни Зацень. В первую очередь жилье получат многодетные семьи с детьми-инвалидами и те, у кого больше четырех детей.

СВЕДЕМ СЧЕТЫ

Почему жилье для многодетных?

Стоимость квадратного метра льготного жилья обычно определяется в начале года и меняется раз в квартал. Так, с января по март 2019 года средняя цена квадрата для нуждающихся составляла 924 рубля, во втором квартале - 966 рублей, в третьем - 993, а в конце года - 1020 рублей. Ориентир цены квадрата для льготников - она не должна превышать среднюю зарплату по стране. На строительство жилья многодетным дают льготный кредит или субсидию.

КСТАТИ

В 2020 году в Беларуси планируется построить 1,2 млн кв. м для нуждающихся в улучшении жилищных условий и 1,1 млн кв. м - для многодетных семей. Это больше половины от всего строящегося жилья.

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