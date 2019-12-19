2019-12-19T14:22:24+03:00
Общество
КП Беларусь

«Они не могли встать на лед и застряли»: под Гродно участковый спас лебедей из плена на середине озера

Милиционер Андрей Музычко попросил у дачника лодку и разбивал лед веслом
Алеся ДОБЫШ
Поделиться:
За лебедей переживала местная жительница - она и позвонила участковому. Фото: личный архив Андрея МузычкоЗа лебедей переживала местная жительница - она и позвонила участковому. Фото: личный архив Андрея Музычко
Изменить размер текста:

Старший участковый Гродненского РОВД Андрей Музычко в Гожском сельсовете работает уже 13 лет, но просьба спасти лебедей ему поступила впервые:

- Позвонила женщина из агрогородка Новая Гожа, и говорит, мол, лебеди застряли на середине озера Танковое – не могут ни плыть, ни лететь, надо спасать. Я немного удивился просьбе – не совсем обычное обращение в милицию. Женщина находилась там уже около двух часов, гуляла около озера, наблюдала за лебедями и распереживалась за них. В тот день она пришла покормить их в очередной раз – она живет недалеко и часто приходит. Пришлось проявить смекалку и решить, как оперативно выйти из этой ситуации.

Милиционер попросил у дачника лодку и подплыл к птицам. Фото: личный архив Андрея Музычко

Милиционер попросил у дачника лодку и подплыл к птицам. Фото: личный архив Андрея Музычко

Андрей Николаевич вспомнил, что недалеко от озера живет дачник, который занимается охотой и рыбалкой – и предположил, что у него есть лодка.

- И я не ошибся, у Николая действительно оказалась лодка. Мы надули эту лодку, принесли ее к берегу и спустили на воду. На всякий случай привязали страховочную веревку. Навыки у меня есть, я сам рыбак. Единственное, чего боялся – порезать лодку о лед. Но мне повезло - лодка была не резиновой, а из плотного материала ПВХ.

Участковый рассказывает, что лебеди пытались встать на лед, но тонкая наледь сразу ломалась под весом птиц.

Участковым Андрей Музычко работает уже 13 лет. Фото: личный архив

Участковым Андрей Музычко работает уже 13 лет. Фото: личный архив

- Поэтому они как будто буксовали на месте. Я доплыл до них, впереди себя веслом разбивая лед, прорубил им дорожку шириной в 5 метров, чтобы они могли свободно передвигаться. Женщина была счастлива, благодарила. На следующий день позвонила и рассказала, что снова пришла их кормить, с птицами все хорошо.

Об участковом и лебедях написала Гродненская региональная газета «Перспектива», материал перепечатали и областные, и крупные республиканские СМИ. Андрей Музычко такому вниманию к этой истории удивлен:

- Я вспомнил случай – примерно год назад в Гродно я задержал преступника, который убил женщину чуть ли не среди бела дня на глазах у людей. Тогда такого ажиотажа не было, как сейчас с этими лебедями. У людей столько радости, эмоций, много комментариев пишут – а тогда как-то все незаметно прошло: ну задержал убийцу, спасибо, твоя работа. Я даже не думал, что такой будет ажиотаж – все к этому относятся так сердобольно.

КСТАТИ

Стоит ли переживать за птиц?

В «Ахове птушак Бацькаўшчыны» говорят, что не стоит паниковать, если вы увидели лебедя на замерзающем водоеме.

Если у птицы нет видимых травм, то беспокоить ее не нужно. Лебедь может разогнаться по льду и улететь. Если вы видите внешние травмы (выдранные перья, следы крови, вывернутое крыло), можно сообщить об этом в Минприроды, МЧС или милицию. В Беларуси крайне редко встречаются случаи, когда лебедь действительно вмерзает в лед и не может улететь. Чтобы экономить энергию, птицы могут долго сидеть на льду - попробуйте ее спугнуть, бросив легкий предмет или корм.

Многие считают своим долгом подкармливать лебедей – но и это не всегда нужно. Птицы привыкают к искусственной подкормке, у них пропадает стимул улетать, а в сильные морозы, когда люди перестанут выходить на озеро, лебеди, привыкшие к легкой еде, останутся без корма. Подкормить их стоит, только если 2 недели температура держится на уровне 15 градусов мороза.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Люди видят шест и думают о стриптизе»: как исследовательница икон из Беларуси стала чемпионкой по танцам на пилоне
«Комсомолка» расспросила искусствоведа Галину Фликоп-Свито, часто ли из-за своего увлечения ловит косые взгляды и сталкивается со стереотипами [фото и видео]
«Жадно пили, хватали еду из рук»: ради освобождения щенят из-под бетонных плит в Гродно провели невероятную спасательную операцию
В ловушке малыши провели несколько суток! Неравнодушные люди договорились с МЧС и хозяйкой плит, собрали за 40 минут деньги на подъемник
Новости 24
За взрыв в Дрогичине возбуждено уголовное дело, работники фирмы до сих пор в тяжелом состоянии
«Акцент на предотвращение дестабилизации в стране». Лукашенко утвердил новый план обороны
В Могилеве ОМОН провел спецоперацию по захвату психбольного пенсионера
В Минске снова ищут 10-летнего Сашу Кушнера - он уже не первый раз убегает из дома
«По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь». Лукашенко проводит заседание Совбеза
Школьный автобус столкнулся с грузовиком под Слуцком
Лукашенко и Путин проведут переговоры 20 декабря на саммитах ЕАЭС и СНГ
Фотофакт: российскую сгущенку в Гомеле продают на рубль дешевле белорусской
Минтранс о забастовке перевозчиков: «Все разрешения распределяются на открытых и прозрачных условиях»
В Беларусь к Рождеству доставят Вифлеемский огонь
Минское «Динамо» в КХЛ проиграло в восьмой раз подряд
ДТП после смерти в Минске: в ГАИ сообщили, что мужчине стало плохо за рулем
В Минске ищут парня, который защитил от 28-летней женщины подростка
На границе с Литвой остановили москвичку с дуэльным пистолетом: сказала - «театралка»
Подозреваемого в убийстве женщины в Минске узнали горожане и позвонили в милицию: он уже был судим за жестокое убийство
«Напился и метал булыжники в дома и окна»: в Свислочи задержали дебошира
Болельщики «Динамо-Минск» изобразили на ледовой арене танк… из ковров. Что бы это значило?
Видеофакт. Ford не уступил дорогу Peugeot, а после столкновения отлетел и сбил девушку-пешехода
«Автобус тронулся, и на пол упал обрез». Пенсионер хранил оружие 30 лет в деревне, а потом решил привезти его в городскую квартиру
Милиционер-ледокол: глядите, каких красавцев он спас в Гродненском районе!
Сколько Дедов Морозов помещается на фасаде корпуса детской больницы? Витебские спасатели знают!
Белорусские таможенники - россиянам: «Везите бананы обратно, в них может быть горбатка!»
Сначала обокрал, а потом просто попросил. Как минский игроман решал свои финансовые проблемы за счет подруги
Милиционеры и спасатели шли по деревне Бурмаки и услышали запах спирта. Вот что они обнаружили, когда пошли на запах
В Витебске разработали новый дизайн одежды для телят. А зачем им вообще одежда?