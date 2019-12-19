«Они не могли встать на лед и застряли»: под Гродно участковый спас лебедей из плена на середине озера

Старший участковый Гродненского РОВД Андрей Музычко в Гожском сельсовете работает уже 13 лет, но просьба спасти лебедей ему поступила впервые:

- Позвонила женщина из агрогородка Новая Гожа, и говорит, мол, лебеди застряли на середине озера Танковое – не могут ни плыть, ни лететь, надо спасать. Я немного удивился просьбе – не совсем обычное обращение в милицию. Женщина находилась там уже около двух часов, гуляла около озера, наблюдала за лебедями и распереживалась за них. В тот день она пришла покормить их в очередной раз – она живет недалеко и часто приходит. Пришлось проявить смекалку и решить, как оперативно выйти из этой ситуации.

Милиционер попросил у дачника лодку и подплыл к птицам. Фото: личный архив Андрея Музычко

Андрей Николаевич вспомнил, что недалеко от озера живет дачник, который занимается охотой и рыбалкой – и предположил, что у него есть лодка.

- И я не ошибся, у Николая действительно оказалась лодка. Мы надули эту лодку, принесли ее к берегу и спустили на воду. На всякий случай привязали страховочную веревку. Навыки у меня есть, я сам рыбак. Единственное, чего боялся – порезать лодку о лед. Но мне повезло - лодка была не резиновой, а из плотного материала ПВХ.

Участковый рассказывает, что лебеди пытались встать на лед, но тонкая наледь сразу ломалась под весом птиц.

Участковым Андрей Музычко работает уже 13 лет. Фото: личный архив

- Поэтому они как будто буксовали на месте. Я доплыл до них, впереди себя веслом разбивая лед, прорубил им дорожку шириной в 5 метров, чтобы они могли свободно передвигаться. Женщина была счастлива, благодарила. На следующий день позвонила и рассказала, что снова пришла их кормить, с птицами все хорошо.

Об участковом и лебедях написала Гродненская региональная газета «Перспектива», материал перепечатали и областные, и крупные республиканские СМИ. Андрей Музычко такому вниманию к этой истории удивлен:

- Я вспомнил случай – примерно год назад в Гродно я задержал преступника, который убил женщину чуть ли не среди бела дня на глазах у людей. Тогда такого ажиотажа не было, как сейчас с этими лебедями. У людей столько радости, эмоций, много комментариев пишут – а тогда как-то все незаметно прошло: ну задержал убийцу, спасибо, твоя работа. Я даже не думал, что такой будет ажиотаж – все к этому относятся так сердобольно.

КСТАТИ

Стоит ли переживать за птиц?

В «Ахове птушак Бацькаўшчыны» говорят, что не стоит паниковать, если вы увидели лебедя на замерзающем водоеме.

Если у птицы нет видимых травм, то беспокоить ее не нужно. Лебедь может разогнаться по льду и улететь. Если вы видите внешние травмы (выдранные перья, следы крови, вывернутое крыло), можно сообщить об этом в Минприроды, МЧС или милицию. В Беларуси крайне редко встречаются случаи, когда лебедь действительно вмерзает в лед и не может улететь. Чтобы экономить энергию, птицы могут долго сидеть на льду - попробуйте ее спугнуть, бросив легкий предмет или корм.

Многие считают своим долгом подкармливать лебедей – но и это не всегда нужно. Птицы привыкают к искусственной подкормке, у них пропадает стимул улетать, а в сильные морозы, когда люди перестанут выходить на озеро, лебеди, привыкшие к легкой еде, останутся без корма. Подкормить их стоит, только если 2 недели температура держится на уровне 15 градусов мороза.