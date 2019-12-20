2019-12-20T10:52:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Санврача в Минске взяли под стражу: дело в просроченных продуктах в магазине

Женщина не отреагировала на заявление о просрочке, получив материальные ценности
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Перед покупкой продуктов в магазине лучше проверить сроки годности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВАПеред покупкой продуктов в магазине лучше проверить сроки годности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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31-летнюю заведующую отделением гигиены питания - врача Центра гигиены и эпидемиологии Заводского района Минска обвиняют в коррупционном преступлении. В каком именно, не уточняется. Но можно догадаться, что речь идет о взятке.

Так, в декабре этого года обвиняемая приняла для себя материальные ценности «за благоприятное решение вопроса, входящего в ее компетенцию». Она не прибыла на место и не провела проверку после заявления, в котором говорилось, что в одном из продуктовых магазинов есть просроченные продукты. Она также не привлекла должностных лиц магазина к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщает УСК по Минску.

Женщина заключена под стражу. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась. При этом следователи полагают, что этот случай не единичный, и просят людей, которые владеют такими сведениями, сообщить об этом по телефону: 8 (017) 389-55-55 или 8 (029) 241-78-58.

Кстати, в 2017 году Комитет госконтроля сообщал, что выявлены случаи, когда при питании школьников использовались просроченные продукты. Так, в буфете столовой минской школы на момент проверки в реализации находилась 11 наименований кулинарной продукции (салаты, бутерброды, желе) с истекшим сроком годности, в столовой столичной гимназии было выявлено 27 порций каши рисовой в замороженном виде с истекшим сроком годности. А на пищеблоке средней школы в Борисове хранились просроченные мясо, птица, дрожжи.

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