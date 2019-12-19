2019-12-19T19:15:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Гомельчанин рассказал Путину о своем дедушке-герое и пригласил его в Беларусь

Иван Афанасьев - завкафедрой университета и внучатый племянник героя Советского Союза Александра Лизюкова
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельчанин пригласил Путина в Беларусь. Скриншот видео rus24.tvГомельчанин пригласил Путина в Беларусь. Скриншот видео rus24.tv
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В пресс-конференции президента России неожиданным стало участие гомельчанина. Иван Афанасьев попал на мероприятие от отраслевой газеты предприятия «Гомсельмаш». Пользуясь предоставленным правом на вопрос, белорус рассказал Владимиру Путину о своем дедушке. Иван Николаевич - внучатый племянник героя Советского Союза, командира пятой танковой армии Александра Лизюкова, уроженца Гомеля.

- Позвольте, прежде всего, поблагодарить вас за то историческое решение, которое вы приняли в феврале 2018 года. Вы подписали указ о посмертном награждении полководческим орденом Жукова Александра Лизюкова, командующего пятой танковой армией, это мой дедушка, - сказал гомельчанин.

Белорус рассказал Путину об Александре Лизюкове Фото: Архив "КП"

Белорус рассказал Путину об Александре ЛизюковеФото: Архив "КП"

В этом году братьям Лизюковым открыли памятник в Гомеле. Поэтому Иван Афанасьев пригласил президента РФ приехать в Гомель, чтобы провести здесь встречу руководителей регионов России и Беларуси, и посетить мемориал:

- Я надеюсь, что вы с Александром Григорьевичем найдете возможность поклониться трем братьям-героям, отдавшим свою жизнь. Эта идея поддержана руководством Гомельской области.

Путин сказал гомельчанину в ответ, что у него «хорошие гены» и поблагодарил за приглашение.

Иван Афанасьев на самом деле - заведующий кафедрой русской и мировой литературы Гомельского госуниверситета имени Скорины. Он много публикуется в периодических изданиях, стал редактором-составителем сборников: «Великая Отечественная война в судьбе литературы и культуры», «Война в славянской литературе».

«КП» уже не раз рассказывала об Иване Николаевиче. Именно к нему заходил в гости лидер «ДДТ» Юрий Шевчук - музыкант подружился с гомельчанином после того, как он нашел в архивах наградные листы отца Шевчука. Благодаря Афанасьеву Юрий Шевчук посещал университет в Гомеле, а раньше здесь была с мастер-классом журналистка Фекла Толстая. По предложению Ивана Афанасьева Гомель и Воронеж (где погиб Александр Лизюков) стали городами-побратимами.

Посмертную награду героя передали гомельчану в Воронеже Фото: Архив "КП"

Посмертную награду героя передали гомельчану в ВоронежеФото: Архив "КП"

В результате усилий заведующего кафедрой в Гомеле появился памятник братьям-героям. В конце концов именно благодаря потомку генерала все его заслуги получили документальное подтверждение и, как следствие, - награды. После первых опубликованных сведений о Лизюкове, в 2013 году, общественность Воронежа выступила с инициативой о посмертном награждении генерала.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

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