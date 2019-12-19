Анатолий Юницкий - белорусский изобретатель инновационных транспортных систем

Мы уже рассказали о Борисе Ките, на ракетном топливе которого полетели в космос «Аполлоны» и «Шаттлы», об Андрее Власенко, который изобрел первый в мире зерноуборочный комбайн, о Михаиле Высоцком - создателе белорусской школы грузового автомобилестроения, о Дэвиде Шенберге - первооткрывателе в области сверхпроводимости металлов, о могилевском изобретателе и часовщике Генрихе Соне, об Исааке Бруке, стоявшем у истоков создания первого советского компьютера, Александре Воинове - одном из создателей гигантского Дворца Советов в Москве. А еще - о Борисе Галёркине, который из политического заключенного превратился в светило советской инженерной науки, о Николае Зарембо-Владычанском - инженере, который изобрел автоматическую железнодорожную стрелку. Сегодня мы поговорим о нашем современнике - Анатолии Юницком, уроженце белорусского Полесья, авторе струнных транспортных систем и более чем 140 изобретений, реализованных в народном хозяйстве СССР.

Анатолий Юницкий. Автор струнных транспортных систем и более чем 140 изобретений, реализованных в народном хозяйстве СССР.

Становление изобретателя

Анатолий Юницкий родился 16 апреля 1949 года в городе Комарин Комаринского района Полесской области (в настоящее время - Гомельская область Республики Беларусь). Часть своего детства провел в деревне Крюки Комаринского района Белорусской ССР, а затем переехал с семьей в г. Никольский (Казахстан).

Тяга к изобретениям у будущего инженера проявилась довольно рано: учась в школе №3 г. Никольский, который находится недалеко от космодрома Байконур, он начал увлекаться ракетным моделированием. Юный Анатолий из доступных материалов конструировал действующие модели трехступенчатых ракет и запускал их в степи. Например, в качестве топлива использовал дымный порох. В ходе тестовых запусков иногда задействовал живого «космонавта» - полевую мышь, которая после отделения третьей ступени благополучно приземлялась живой и невредимой на миниатюрном парашюте.

За это изобретение в 10-м классе Анатолий получил от директора школы похвальную грамоту, а позже - грамоту от областного РОНО за 1-е место на выставке детского технического и изобразительного творчества учащихся за действующую модель ракетодрома.

Грамота от областного РОНО за 1-е место на выставке детского технического и изобразительного творчества учащихся за действующую модель ракетодрома.

Примерно в это время юный изобретатель начинает знакомиться с трудами основоположника современной космонавтики - Константина Эдуардовича Циолковского. Наблюдая за изменениями погоды после каждого успешного ракетного старта с Байконура, он начинает прослеживать четкую связь между этими событиями.

После завершения учебы в средней школе в 1966 году Анатолий Юницкий непродолжительное время работает в составе геофизической экспедиции на закрытой территории рядом с Байконуром. Здесь он видит огромное количество обломков ракет, блоков и даже целых корпусов - останков первых ступеней ракет, которые после запуска падали на землю. Также он узнает, что ракетное топливо - гептил - обладает чрезвычайной токсичностью и негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей.

Именно тогда он начинает задумываться об альтернативном способе доставки грузов на околоземную орбиту, без использования ракет. Эта мысль положила начало разработке будущим изобретателем концепции Общепланетарного транспортного средства (ОТС).

Формирование идеи

В 1973 году Анатолий Юницкий получает высшее образование в Белорусском политехническом институте Минска с присвоением квалификации инженера путей сообщения. Примерно с 1977 года его идея о безопасном и эффективном способе доставки грузов в космос начинает получать свое развитие: изобретатель начинает проектно-конструкторскую проработку первых вариантов ОТС - астроинженерной транспортной системы, способной доставлять в ближний космос миллионы тонн полезного груза. При помощи ОТС Юницкий предлагает вынести всю вредную промышленность околоземную орбиту, тем самым избавив планету от всего вредного производства.

На сегодняшний день изобретатель продолжает трудиться над проектом ОТС.

ОТС в самых общих чертах представляет собой кольцо, охватывающее планету по экватору. Внутри кольца находятся два изолированных друг от друга вакуумных канала, в которых расположены линейные (ленточные) роторы-маховики. При помощи внешнего источника питания на ленточный ротор подается электроэнергия, приводя его в действие. После того как ротор начинает раскручиваться внутри канала, а скорость его вращения начинает превышать первую космическую, возникает центробежная сила, которая обеспечивает конструкции подъемную силу. Благодаря телескопическим сегментам корпуса, а также возможности расширения ленточного ротора, ОТС может увеличиваться диаметре, тем самым становиться возможным его выход за пределы земной атмосферы.

В 1981 г. Анатолий Юницкий выступает с докладом на XVI Циолковских чтениях, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. В своем докладе «Проблемы индустриализации космоса и общепланетное транспортное средство» рассказывает о своей идее.

В 1982 г. одно из старейших научных изданий СССР - журнал «Изобретатель и рационализатор» - публикует статью Анатолия Юницкого «Пересадочная, космическая, кольцевая», в которой инженер знакомит научное сообщество со своим проектом.

Несмотря на всю кажущуюся сверхграндиозность проекта, а также доводы скептиков о невозможности его практической реализации на текущем этапе развития технологий, Анатолий Юницкий доказывает обратное: он публикует научные работы, в которых доказывает не только корректность работы ОТС с точки зрения законов физики, но и приводит исчерпывающие аргументы о том, что для создания такой транспортной системы имеются все необходимые ресурсы.

Изобретатель постоянно ищет пути для оптимизации материальных затрат на строительство ОТС. Работая над конструкцией взлетно-посадочной эстакады для Общепланетарного транспортного средства, он изобретает струнный рельс, который позже ляжет в основу еще одного не менее амбициозного проекта - струнного транспорта, или SkyWay.

В апреле 2015 года создается инжиниронговая компания ЗАО "Струнные технологии", занимающаяся разработкой и строительством струнных транспортных систем.

Изобретай и действуй

С 1979 г. Анатолий Юницкий работает в Институте механики металлополимерных систем Академии наук БССР, сначала старшим инженером, затем ведущим инженером, а впоследствии - руководителем патентно-лицензионной службы. За это время он самостоятельно и в соавторстве с другими инженерами разработал свыше 140 изобретений (более 50 из них - служебные), 30 из которых были реализованы в народном хозяйстве СССР с суммарным экономическим эффектом, превышающим 100 млн советских рублей.

В 1986 г. в результате аварии на Чернобыльской АЭС родная деревня Юницкого Крюки оказалась сильно заражена радиацией и расселена. Потеря малой родины утвердила Юницкого в мысли о необходимости переноса индустрии за пределы биосферы. В противном случае человечество ждет глобальная экологическая катастрофа, последствия которой будут попросту фатальны.

В апреле 1988 г. Анатолий Юницкий при поддержке Федерации космонавтики СССР организовал и провел Первую научно-техническую конференцию «Безракетная индустриализация космоса: проблемы, идеи, проекты», в рамках которой выступил с критикой современной космонавтики и обосновал необходимость создания альтернативных систем доставки грузов в ближний космос. Всего на конференции концепции безракетной индустриализации космоса были посвящены 30 докладов и около 100 выступлений специалистов из различных областей науки и техники, космонавтов, экспертов по вопросам международных отношений, экономистов, философов, социологов и т. д.

Участники Первой научно-технической конференции «Безракетная индустриализация космоса проблемы, идеи, проекты», которую организовал Анатолий Юницкий при поддержке Федерации космонавтики СССР.

В 1988 г. Анатолий Юницкий становится руководителем Центра научно-технического творчества молодежи «Звездный мир», который был создан по ходатайству Федерации космонавтики СССР. Уже через год после создания Центра в его портфеле было более 100 заключенных договоров на научно-технические разработки общей суммой более 5 миллионов рублей, что дало прибыль более 2 млн. руб., или около 3 млн. долларов США в эквиваленте. Примерно с этого момента изобретатель полностью погружается в работу над двумя основными проектами - струнным транспортом и ОТС.

От слов к делу

После развала СССР в 1991 г. Анатолий Юницкий понимает, что лишился поддержки на государственном уровне. Советский Союз исчез с мировой карты, а идеи его ученых и энтузиастов оказались никому не нужны в новых экономических реалиях. Тогда изобретатель принимает решение о необходимости создания струнного транспорта, прибыль от практической реализации которого позволила бы ему продолжать работу над проектом ОТС. Струнный транспорт, или SkyWay, позиционируется инженером как максимально эффективный, автономный, безопасный и экологически чистый. Он идеально подходит для организации всех видов грузопассажирских перевозок на любые расстояния и способен работать в любых климатических условиях.

Через три года он разрабатывает проект тестового участка струнной транспортной системы, а в 1998 году получает первый грант от ООН на выполнение работ по проекту №FS-RUS-98-S01 «Устойчивое развитие населенных пунктов и улучшение их коммуникационной инфраструктуры с использованием струнной транспортной системы».

В 2001 г. компанией Юницкого в подмосковном городе Озеры создается первый действующий 150-метровый стенд струнной транспортной системы. Эксплуатация тестового полигона подтвердила соответствие расчетных характеристик струнных систем SkyWay реальным, а сам транспорт на практике доказал свою работоспособность и перспективность.

В 2002 году проект А.Э. Юницкого «Обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и защита городской окружающей среды с использованием струнной транспортной системы» №FS-RUS-02-S03 получил от ООН второй грант. За счет гранта была проведена международная экспертиза, по результатам которой транспорт SkyWay получил рекомендации для практического применения на международном рынке транспортных услуг.

В апреле 2015 года Анатолием Юницким создается инжиниринговая компания ЗАО «Струнные технологии», занимающаяся разработкой и строительством струнных транспортных систем 4-го поколения.

В сентябре 2016 года ЗАО «Струнные технологии» в рамках международной выставки InnoTrans 2016 в Берлине презентует широкой публике первые промышленные образцы подвижного состава SkyWay - юнибус U4210 и юнибайк U4621. В ноябре этого же года стартуют ходовые испытания юнибайка.

В апреле 2019 года технология Анатолия Юницкого была официально включена в инфраструктурный план развития Дубая.

На начало 2019 г. компанией Анатолия Юницкого ЗАО «Струнные технологии» разработан широкий модельный ряд подвижного состава SkyWay, а также построены несколько типов различных трасс на испытательном полигоне компании в Марьиной Горке. Кроме того, компанией ведутся работы по строительству научно-исследовательского центра технологии SkyWay в г. Шарджа (ОАЭ). В апреле 2019 года технология Анатолия Юницкого была официально включена в инфраструктурный план развития Дубая.

На сегодняшний день изобретатель продолжает трудиться над проектом ОТС: в июне 2019 года в Марьиной Горке состоялась Вторая конференция по вопросам безракетной индустриализации космоса. В ней приняли участие изобретатели, представители научных кругов и общественных организаций из Беларуси и ряда стран зарубежья. Также инженером Юницким предпринимаются первые шаги на пути к практической реализации этого масштабного проекта. Поэтому не исключено, что совсем скоро идея о безракетном освоении ближнего космоса начнет воплощаться в жизнь.

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