Передача «Тревожная кнопка» помогла найти мошенников и собрать деньги погорельцу

В эту пятницу выходит 115-й выпуск передачи. За год тележурналисты намотали десятки тысяч километров командировок, в том числе в такие глухие деревни, куда вообще никогда не ступала нога представителей СМИ. Уже в апреле этого года «Тревожная кнопка» вышла в лидеры среди итоговых (пятничных) программ о происшествиях в Беларуси и свои позиции никому не отдавала. С помощью данных пиплметрии (исследование, при котором прибор определяет, что смотрит фокусная группа в данный момент) можно сказать, что передача была одновременно включена практически на каждом третьем телевизоре в Беларуси. Это очень высокий результат!

Ведущий Сергей Лапаницын является еще и актером театра и кино.

Большим подспорьем для оперативности журналистов является эффективная работа с пресс-службами силовых ведомств.

- Сейчас такое время, когда информацией надо делиться. Иначе любые пустоты сразу же заполняются слухами, а пользы от этого никакой, - считает директор дирекции информационного вещания ОНТ Анатолий Занкович. - Понятно, что есть тайна следствия, флажки, за которые журналистам нельзя заходить. Но всегда можно найти человека, который что-то видел, знает, не связан служебным долгом, поэтому может рассказать. Мы всегда стараемся находить таких людей.

Создатели передачи надеются, что в будущем им будут чаще звонить обычные люди, очевидцы происшествий. Пока эта обратная связь работает не так эффективно, как хотелось бы.

Бывали ситуации, когда журналист не мог оставаться безучастным свидетелем событий. Недавно срочно потребовалась помощь человеку, и корреспондент подхватил носилки с потерпевшим. Этот эпизод решили оставить в передаче, но оказалось, что оператор его не снимал. Так что пришлось искать видео с камер наблюдения. Вспоминают коллеги и случай, когда материалы передачи использовали для сбора средств погорельцу в Слуцком районе. А еще были случаи, когда утром в эфир выходил репортаж о мошенниках, а уже через пару часов их задерживали. Бдительные зрители их узнали и не попались на удочку, а наоборот, сообщили в милицию.

Наиболее запомнившийся за год сюжет - интервью с одним из самых дерзких и опасных преступников за всю историю Беларуси Сергеем Богдашовым, он вышел под названием «С приговором согласен». Во время беседы он перед камерой решил покаяться и признался в убийстве.

Ведущая Анастасия Таранко занимается продвижением программы в интернете, обожает бокс и театр

Журналисты признаются, что работа эта довольно сложная психологически.

- Когда говоришь с человеком, который только что потерял близких, нужно соблюдать определенные этические рамки. Мы всегда стараемся работать с людьми очень аккуратно. Следим, чтобы в наших соцсетях не был откровенно негативных комментариев в адрес героев передачи. Ведь люди, которые имеют непосредственное отношение к происшествиям, тоже смотрят и читают нас. Мы не хотим лишний раз задеть их чувства, - говорят они. - Естественно, вся информация перепроверяется. Даже та, что получена из официальных источников.

«Тревожная кнопка» выходит в эфир трижды в неделю, во вторник и четверг - утром, а в пятницу в 16.20 зрители смотрят более развернутый выпуск о том, что произошло за неделю.

ОНТ

«Тревожная кнопка»

Пт / 16.20