Александр Лукашенко: Существующий план обороны нашего государства подлежит переработке

20 декабря Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Планируется и встреча с Владимиром Путиным, на которой продолжится обсуждение интеграции в рамках Союзного государства.

А накануне, 19 декабря, президент провел заседание Совета безопасности, где обсудил вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.

По словам президента, в течение года под руководством Генштаба перерабатывался план обороны Беларуси в свете нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки, сообщает БелТА. Рассматривались новые формы и способы ведения военных действий. Особое внимание президент попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства.

- Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные силы. Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации, - сказал Александр Лукашенко.

На заседании речь шла о развитии систем вооружения, обсуждались вопросы о составе ВС и их финансово-экономическом обеспечении.

- Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам, - подчеркнул президент.

Рассуждая о военно-политической обстановке, президент отметил:

- Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса.