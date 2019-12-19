2019-12-19T13:18:06+03:00
Спорт
КП Беларусь

Главный тренер БАТЭ, сравнивавший победу над «Арсеналом» с сексом, ушел из клуба

Польские СМИ сватают Алексея Багу в «Ягеллонию»
Захар ПЛАТОНОВ
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Алексей Бага как тренер в БАТЭ работал с 2011 года. Как футболист играл за клуб с 1998 по 2006 года.Алексей Бага как тренер в БАТЭ работал с 2011 года. Как футболист играл за клуб с 1998 по 2006 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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О том, что Алексей Бага покинет БАТЭ говорили еще раньше. Сегодня об этом клуб сообщил официально: срок контракта с тренеро истек и руководство не стало его продлевать.

Алексей Бага в качестве тренера работал в БАТЭ с 2011 года: входил в штабы Виктора Гончаренко, Александра Ермаковича, Олега Дулуба. В июне 2018-го сменил Дулуба на посту главного тренера и привел команду к очередному чемпионскому титулу в Беларуси, а также вывел «желто-синих» группу Лиги Европы, а затем – в 1/16 финала. Там БАТЭ сенсационно обыграл в первом матче лондонский «Арсенал» - 1:0 на «Борисов-Арене». Ту победу Алексей Бага сравнил с сексом.

Алексей Бага о победе над «Арсеналом»: Это круче, чем секс!

В ответной игре «канониры» не оставили шансов на выход в следующий раунд, но все будут помнить ту победу над английским клубом.

Алексей Бага зарекомендовал себя как яркий спикер на пресс-конференциях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Бага зарекомендовал себя как яркий спикер на пресс-конференциях.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот дальше что-то пошло не так. БАТЭ проиграл в Суперкубке Беларуси, Кубке Беларуси, не вышел в групповую стадию Лиги Европы, в чемпионате Беларуси впервые с 2006 года не смог занять первое место (набрали 70 очков, в другие годы этого хватило бы для чемпионства, но у брестского «Динамо» на финише было 75 баллов).

- Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой, много лет посвятившим Борисову и как игрок. Тем не менее выбор сделан - и, надеемся, станет правильным для обеих сторон. Не сомневаемся, что Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям. Ну а БАТЭ вместе с преданными болельщиками вступает в новый этап развития, совершает определенную перезагрузку и с уверенностью, оптимизмом смотрит вперед, - говорится на официальном сайте БАТЭ.

Ожидается, что новым главным тренером станет Кирилл Альшевский, который в этом году возглавлял дублирующий (молодежный) состав БАТЭ. Польские СМИ сообщают, что Алексей Бага встречался с руководством «Ягеллонии» и высока вероятность, что он перейдет в клуб из Белостока.

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