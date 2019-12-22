«Такого подарка он от меня не ожидал!» Как белорусская теща поздравила зятя из Москвы

С самым волшебным праздником года поздравляет белорусов сеть магазинов «Корона». И для своих постоянных клиентов торговая сеть подготовила немало идей для подарков.

Минчане поздравляют с новым годом.Микита НЕДАВЕРКОВ

Итак, начнем. Бесценным подарком для поклонников доброго, веселого и захватывающего анимационного фильма Disney «Холодное сердце» станет коллекция тематических шармов. О чем еще может мечтать девочка? Конечно, о кусочке сказки, которая будет всегда с ней! Заветная коллекция состоит из 10 шармов, а собрать их можно очень просто: каждый раз, совершая покупку на 15 рублей вы получаете наклейку. В общую сумму покупки не включаются алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво и табачные изделия. Собрав 5 наклеек, можно приобрести шарм по специальной цене - 9,99 рублей. А за 10 наклеек в буклете шарм достанется бесплатно!

А вот подарочный сертификат станет настоящей находкой для тех, кто очень хочет порадовать своих близких, но боится не угадать с подарком. Вся прелесть сертификата в том, что им можно воспользоваться не только в сети магазинов «Корона», но и в магазинах «Модный Молл». А сумма варьируется от 30 до 500 рублей - то есть на любой кошелек. Поэтому обладатель подарочного сертификата точно найдет себе что-то по вкусу.

Не забыли в «Короне» и о приятных шоколадных сюрпризах по суперценам! Сладости могут стать как отличным дополнением к подарку, так и полноценным подарком-комплиментом для коллег. Например, шоколад Merci в специальной новогодней упаковке можно приобрести от 8,46 руб., красочную праздничную коробочку конфет Toffifee от 3,91 руб., а праздничные наборы сладостей - от 6,05.

Но, конечно, одним из самых важных атрибутов праздника остаются добрые слова и пожелания для родных и близких, друзей и коллег. «Комсомолка» решила устроить настоящий калейдоскоп пожеланий в «Короне». А самые смелые посетители торгового центра не боялись делиться свои искренними эмоциями накануне Нового года.

Первой поздравила с наступающим Новым годом Светлана - мама 2-летнего мальчика.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Хочу пожелать чудес, вдохновения, исполнения самых безумных желаний. И чтобы все мечты и планы исполнялись! - слегка смущалась застенчивая Светлана.

Лучезарная блондинка пришла с сыном за покупками: девушка выбирала игрушки на елку:

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Хочу пожелать всем, чтобы жизнь нас радовала своими удачами и радостями. Пусть каждый день приносит много-много улыбок. Конечно, чтобы все были здоровы и счастливы. Хочу, чтобы год Мышки принес много сюрпризов и приключений. Чтобы детки радовали своих родителей, родители - своих детей. Чтобы этот Новый год давал только радость и веру в лучшее будущее!

Дизайнер Инга обворожила нас своими кудряшками и очаровательной улыбкой:

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Пусть наступающий Новый год принесет всем только счастье, положительные эмоции каждый день, которые бы заряжали на творческие начала. И, наверное, чуточку добра в нашем недобром мире.

Одна из постоянных покупательниц «Короны» призналась, что живет в 10 минутах ходьбы от торгового центра и любит приходить сюда на шопинг. Покупательницу радуют большой выбор и продуманная навигация торгового зала.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Желаю всем белорусам, чтобы все их мечты сбылись, чтобы все были здоровы. И самые близкие люди приносили только радость, были рядом. А все самые памятные моменты в жизни запомнились. Чтобы дети были здоровы и счастливы и не забывали своих родителей.

Не заметить красавицу-покупательницу Дарью было невозможно - девушка гуляла по торговому залу в ярко-оранжевой куртке.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Хочу пожелать, чтобы наступающий год был лучше, чем все предыдущие. Чтобы все родные и близкие были здоровы и счастливы, - улыбнулась девушка и отправила всем воздушные поцелуи.

А вот скромность белорусских мужчин нас поразила. Спасибо за смелость покупателю Глебу!

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Всего самого доброго и нежного. Здоровья всем детям крепкого. И благополучия в стране - пусть все будет хорошо. Надеюсь, следующий год будет очень плодотворным, экономически выгодным. И все будут здоровы, - улыбнулся мужчина.

Своим позитивом и красноречием зарядила нас постоянная покупательница ТЦ «Корона» улыбчивая минчанка. Женщина как раз выбирала набор конфет для своего внука.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Прежде всего, хочу поздравить всех белорусов с наступающим Новым годом! Пожелать им здоровья и благополучия. Чтобы все желания, которые они загадывают, в новом году обязательно сбылись. Также хочу пожелать своим родным здоровья: своей любимой дочери, зятю и внуку, которые проживают в Москве. Думаю, мой зять такого подарка от меня не ожидал. Моим любимым сватам пожелать благополучия и здоровья. Всех люблю! Всем-всем-всем моим знакомым любви, счастья и всего самого наилучшего!

Посетитель Виталий подошел к поздравлению философски:

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Самое важное, чтобы каждый из нас знал, что он хочет получить, чего достичь в жизни. Знал, каким способ это сделать - и, соответственно, чтобы все получилось. И в итоге результат был именно таким, каким он хотел его видеть в начале года. И, конечно же, пусть всем сопутствует удача не только в карьерном росте, но и в личной жизни. Счастья, здоровья, всего хорошего!

- Мира прежде всего, ребята! Здоровья, стабильности, - продолжил поздравления улыбчивый покупатель. - Я вхожу в новый год с очень хорошим позитивным настроением и надеюсь, что 2020-й будет годом без потрясения.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Ну а Александр поставил красивую точку:

- Счастья, любви, здоровья! Всей стране - светлого будущего!