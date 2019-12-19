«Заяц? Уши предъявите!» В Витебске за руль троллейбуса села Снегурочка, а кондуктор - Дед Мороз

- Предъявите уши! Если заячьи, можете ехать бесплатно! Нет? Оплачивайте проезд!

От обычного кондуктора пассажиру, может, и удалось бы спрятаться на заднем сиденье в салоне троллейбуса. Но тут кондуктор Дед Мороз! А ушей-то заячьих нет…

В троллейбусе №219, который ходит по двенадцатому маршруту в Витебске, попадаешь в сказку. На окнах - снежинки и забавные новогодние картинки, с поручней свисает мишура, прямо в салоне стоит нарядно украшенная елочка. Билеты продает Дед Мороз, а за рулем троллейбуса - Снегурочка. Так встречают Новый год водитель Ольга Логунова и кондуктор Ирина Хамцова.

Дед Мороз продает билеты, а Снегурочка управляет троллейбусом. Можно ездить и зайцем, если у вас уши соответствующие! Пока таких пассажиров Деду не попадалось. Фото: Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ.

Женщины решили сами украсить троллейбус. Ирина снежинки вырезала. Мишуру и игрушки принесли из дома, что-то одолжили у знакомых. Сказочный троллейбус ходит по Витебску две недели, но никто из пассажиров ни одной игрушки ни стащил, мишуру не порвал. Берегут люди сказку.

- У нас даже выручка увеличилась! - рассказывает кондуктор. - Многие садятся в наш троллейбус, проезжают несколько остановок, чтобы почувствовать праздничную атмосферу, сделать селфи с Дедом Морозом. А потом выходят и пересаживаются на нужный им транспорт.

Эта ёлочка катается в троллейбусе уже недели две. Праздник! Фото: Вконтакте, Витебск City.

От селфи Дед Мороз не отказывается. Маленьких пассажиров частенько угощает конфетками - просто так. Заработать конфету может и взрослый, если стишок прочтет или песенку споет. И поют, и читают!

- Мы на этом троллейбусе каждый день ездим, дети в восторге! - говорит Ольга Шиканова. - А водитель какая приятная, улыбчивая!

Пока троллейбус отдыхает на конечной остановке, можно и со Снегурочкой сфотографироваться! Фото: Вконтакте.

В трамвайно-троллейбусном управлении инициативу необычного экипажа заметили и… решили объявить конкурс на лучший новогодний троллейбус и трамвай. Украшать транспорт можно как угодно. Главное условие - чтобы это было безопасно и для пассажиров, и для самой бригады. Начинается конкурс 20 декабря. Вот и посмотрим, что придумают водители пяти троллейбусов и десяти трамваев, которые решили в нем участвовать.