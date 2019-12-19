«Больше похоже на апрель!»: в декабре в Беларуси температура до +10, а снега не будет до конца года

Огромные сугробы в декабре, мороз и солнце, дети на санках… Это все, кажется, в прошлом. Сейчас за окном не то декабрь, не то апрель. Зимой с плюсом на градуснике нас уже не удивишь. А вот подснежниками и колокольчиками, которые распускаются в декабре, еще можно. Температурные рекорды, что держались десятилетиями, обновились несколько раз за месяц. Последние были побиты 18 декабря.

- Среднесуточная температура по республике 18 декабря составила от 3 до 8 градусов тепла, - приводят цифры в Белгидромете. - Это на 8 - 10 градусов выше климатической нормы. Погода аномально теплая, соответствует началу апреля!

Немудрено, что в такую теплую зиму обновились температурные рекорды во всех областных центрах (см. таблицу). Максимум был зафиксирован в Бресте: 12 градусов в декабре в Беларуси до сих пор еще не видели! Холоднее всего было в Могилеве - 6 градусов тепла. Но это тоже рекорд. Прошлый был установлен почти 50 лет назад!

Апрель в декабре продолжается. В выходные и в начале недели теплая погода сохранится

- О зиме мечтать пока не приходится, - говорят в Белгидромете. - По температуре это снова будет или осень, или весна. В субботу местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура по юго-западу - до +10 градусов. А в воскресенье ночью температура ночью от 0 до +7 градусов, а днем от +3 до +10 градусов.

Вечный вопрос, дождемся ли мы снега с морозом в новогоднюю ночь, пока остается открытым. В Белгидромете таких далеких прогнозов не дают. Но вот по данным сайта AccuWeather, до конца года снега мы практически не увидим. Есть небольшая вероятность только 26 декабря. В новогоднюю ночь обещают до -6, но 1 января вместо снега будет солнце.