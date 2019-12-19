Парень из Витебска прошел отбор, чтобы обыгрывать казино, а обыграли на 1200 долларов его самого

25-летний житель Витебска потерял более 1200 долларов. Парень откликнулся на предложение заработать, не вкладывая собственные средства.

- Молодой человек серфил по интернету и наткнулся на всплывающий баннер, предлагающий быстрый заработок. В рекламе было оговорено, что собственные средства вкладывать не придется, - рассказал официальный представитель Первомайского РОВД Андрей Семенихин.

Парень перешел по ссылке. Ему предложили заполнить анкету. Через несколько часов на почту пришло сообщение о том, что его кандидатуру рассмотрели, он прошел отбор и может стать участником игры. С молодым человеком связался некто, представившийся Максимом. Максим объяснил, что он будет спонсором новичка: обучит его уникальной методике обыгрывания казино и предоставит деньги, на которые тот будет играть. Выигрыш предполагалось разделить в определенной пропорции. О вложении денег в случае проигрыша речь не шла - Максим уверял, что методика работает на сто процентов, и они обязательно выиграют. Схема показалась молодому человеку беспроигрышной - если он и проиграет, то ничего не потеряет. А если выиграет, останется с прибылью.

Пару дней он переписывался с Максимом и делал ставки в онлайн-казино, на которое тот его перенаправил. «Обучение» заключалось в том, что парень должен был четко следовать указаниям Максима и делать ставки в то время, в тех суммах и на те числа, которые он определял. Название казино было очень похоже на одно из тех, реклама которых у всех на слуху. Молодой человек следовал указаниям и делал ставки. И действительно выигрывал!

Когда общая сумма выигрыша достигла шести тысяч долларов, Максим сказал, что пора остановиться и немедленно вывести деньги. Когда парень попробовал вывести свою долю выигрыша, ему пришло сообщение, что сперва он должен перевести на счет казино некоторую сумму - налог за транзакцию. Он перевел деньги, но выигрыша не получил.

«Наверное, ты что-то сделал не так, смотри, у меня же все получилось!» - недоумевал Максим и в доказательство сбрасывал скриншоты вывода своей доли денег. Витеблянин попробовал еще раз. Потом еще раз, и еще… Опомнился он, только когда в счет «налога» перевел более 2600 рублей. Попытался связаться со службой безопасности сайта казино и с изумлением увидел, что его аккаунт заблокирован. Тут же исчез со всех радаров и спонсор Максим. А потом и страница онлайн-казино стала недоступной.

Молодой человек обратился в правоохранительные органы.

- В Витебской области это первое подобное дело, - рассказал Андрей Семенихин. - Материалы переданы в Следственный комитет. Не исключено, что жертвами подобной схемы мошенничества могли стать и другие граждане.

БУДЬ В КУРСЕ!

Развод под названием «игра на чужие деньги» - схема не новая. Как правило, человека, откликнувшегося на предложение заработать без вложений, обрабатывают нехитрыми, но действенными методами. Он проходит некую процедуру отбора - заполняет анкеты, приглашается на виртуальное собеседование. В некоторых случаях ему предлагают посмотреть видеоуроки, изучить информацию о методике игры в казино и даже сдать тесты, доказывающие, что он ее хорошо изучил. Неофит создает аккаунт на сайте, который ему указывает спонсор, получает на свой счет некоторую сумму денег и начинает играть. Схема кажется абсолютно безопасной, некоторые даже сами планируют обмануть спонсора и пытаются это сделать.

На самом деле сайт казино, на который направляет игрока спонсор, принадлежит самому спонсору. Это фейк, который создается специально для осуществления подобных мошеннических схем. Как только у жертвы выудят деньги - «налог на транзакцию», «залог за то, что ты не обманешь своего спонсора» и так далее, доступ к сайту ей закрывают.

Существует и слегка видоизмененная схема. После длительного обучения и практикума с крупным выигрышем спонсор отказывается делиться с неофитом прибылью, мотивируя это тем, что и так дал ему знания и ценнейшую методику по обыгрыванию казино. Обиженный неофит решает использовать эту методику (которая, как его убедили, действительно работает), начинает делать ставки за свои деньги и проигрывается в пух и прах.