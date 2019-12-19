2019-12-19T14:14:56+03:00
Минск
КП Беларусь

Выходные в Минске 21 и 22 декабря: две абсолютно новые ярмарки и дорога в Вифлеем

Предлагаем места, куда можно отправиться бесплатно
Оксана ОСПИЩЕВА
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Новогодние площадки уже принимают гостейНовогодние площадки уже принимают гостейФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В прошедшие выходные открылись городские ярмарки «Калядны кiрмаш» на Октябрьской площади и у Дворца спорта. На днях две абсолютно новые для города новогодние площадки тоже примут гостей.

- Ярмарка возле Комаровского рынка «Метелица» открывается 21 декабря и закроется после встречи Нового года, ранним утром 1 января. Время работы - с 12.00 до 22.00. Организаторы уверяют, что их ярмарка будет не хуже, чем в европейских столицах. Угощать глинтвейном и сбитнем, предлагать уличную еду, подарки и сувениры, а также экопродукты будут продавцы в 24 домиках. Над ярмарочной площадью вечерами небо будет подсвечено лампочками. Днем можно будет прийти с семьями - аниматоры будут занимать детей, а вечером - с друзьями.

Продавцы угощают минчан и гостей глинтвейном и сбитнем, предлагают уличную еду, подарки и сувениры. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Продавцы угощают минчан и гостей глинтвейном и сбитнем, предлагают уличную еду, подарки и сувениры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Новая для Минска и тоже очень современная ярмарка с фуд-кортом и активностями Art Arena торжественно открывается днем 21 декабря по ул. Кальварийская, 21 (напротив ТЦ «Корона). На открытой площадке разместились елка, сцена, смартбоксы для торговли, столики. Здесь же - арт-инсталляции, фотозона, предложение подарков от ремесленников. В планах до Нового года - перформансы и фестивали. Кормить обещают вкусно. Время работы: 12.00 - 23.00.

- Можно заглянуть и в Минский международный образовательный центр (пр. Газеты «Правда», 11), станция метро «Петровщина» рядом. Здесь 22 декабря с 12.00 до 19.00 продолжит работу небольшой, но атмосферный рождественский маркет IBB Weihnachtsterrasse. Сюда нужно приходить с детьми, которые хотят познакомиться с немецким Дедом Морозом. Здесь же сувениры и подарки хендмейд. И не забудьте, что 22 декабря в Минске открываются елочные базары!

- Православный фестиваль «Рождественская радость» открывается 21 декабря во Дворце искусства. Здесь можно будет найти много всего для души, а также подарки для близких - в рождественской ярмарке примут участие более 80 представителей из 11 стран мира. В программе - встречи с интересными людьми, концертные программы, мастер-классы, проекты в «детской гостиной». Фестиваль продлится до 6 января. Время работы - с 10.00 до 20.00, подробная программа на сайте www.festradost.by

Пусть ваши выходные в Минске пройдут под девизом «Новогоднего настроения природа нам не испортит!». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пусть ваши выходные в Минске пройдут под девизом «Новогоднего настроения природа нам не испортит!».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- 20 декабря стартует рождественский грандиозный иммерсивный (создающий эффект присутствия, погружения. - Ред.) шоу-спектакль «Дорога в Вифлеем». Зрители станут непосредственными участниками спектакля и вместе с актерами пройдут путь в Вифлеем через 12 локаций, располагающихся на свежем воздухе. Рождественская развлекательная программа, выступление музыкантов, лаундж-зона, игры для детей, рождественская ярмарка, в которой участвуют талантливые ремесленники с инвалидностью, интернаты, детские дома - после. Выступление будут проходить с 20 по 23 декабря, а потом с 4 по 7 и с 11 и 12 января на площадке по ул. Ковалева, 72 (микрорайон Сухарево-7). Время - с 18.00 до 21.00. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться на сайте doroga-vifleem.by. Тел. для связи: 8 (029) 621-25-01.

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