Хаос, политизация, человеческий фактор и не оплачивают переработку: почему белорусы теряют интерес к госслужбе

Количество госслужащих в Беларуси сокращается. Так, по последним данным, только с 2013 по 2017 год количество чиновников снизилось на 30% - с 54 до 37 тысяч человек. Где-то виной оптимизация, которую провели для того, чтобы поднять зарплаты в сфере и усилить ответственность служащих. А где-то - снижение престижа госслужбы, ведь, по данным опросов, туда идут работать, чтобы сделать страну лучше. Причины падающего интереса выяснили у слуг народа эксперты белорусского института Bipart.

Политизация

Согласно предварительным результатам исследования, одна из главных причин - политизация госслужбы.

- Госслужба не свободна от влияния основного публичного политика страны. У нас госслужащий ничем и никем не защищен. Система полностью зависит от колебаний главной линии. В мировых тенденциях - независимость, есть работа, зависимая от плана, от целей, но нет зависимости от прихотей первых лиц, - отметила в комментарии Thinktanks.by директор Sympa/Bipart Наталья Рябова.

Отсутствие ведомственной преемственности

Например, у нас часто меняют руководителей ведомств, а за ними - всех подчиненных.

- Приходит новый человек, его худо-бедно воспитывают, образовывают, он узнает работу системы, растет до состояния качественного выполнения своей работы - и уходит. Это нормально до определенного момента, но когда количество людей, которых вот так приходится постоянно готовить и переобучать, вырастет значительно - сама система несет ущерб, - считает Наталья Рябова.

Непредсказуемость

Сейчас в государственных органах уже нет неких правил игры или правил продвижения по карьерной лестнице, а это неблагоприятно сказывается на мотивации работников.

- Когда приходишь на государственную службу, нет понимания, что произойдет с тобой через 3 года или 5 лет, если ты выполняешь свои обязанности как должно, повышаешь квалификацию и т. д. Все хаотично и зависит от человеческого фактора. Часто и наоборот - человек не ожидает, а его куда-то там повышают, - добавляет приглашенный эксперт BIPART Инна Ромашевская.

Зарплата не повышается из-за переработок

Еще одна частая причина ухода с госслужбы – зарплата не повышается от переработок, в довесок - ограничения на проведение свободного времени. Ненормированное рабочее время принимается как данность, пока за него не начинают платить меньше или не меняются жизненные приоритеты.