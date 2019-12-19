«Комсомолка» устроила предновогодний праздник с раздачей 600 килограммов оливье под песни цыган и Александра Солодухи

Салат оливье, который сто лет назад подавали в легендарном московском ресторане «Эрмитаж», похоже, готовился по принципу «все лучшее и сразу». Чего в нем только не было: рябчик, телячий язык, отварные раки, омар, каперсы, паюсная икра. Где-то в дорогущих ресторанах его можно и сейчас отведать. Кто пробовал, говорят: на любителя. А вот упрощенная версия, знакомая всем, с вареной колбаской и горошком, настолько пришлась всем по вкусу, что без такого салата уже и Новый год не Новый год.

Чтобы салат был вкуснее, колбасу режут кубиками. А для разнообразия добавляют и яблочко, и лучок

«Комсомолка» всеобщую любовь к народному салату поддерживает, поэтому в честь него устроила целый праздник в торговом центре «Столица» в Минске - «Оливье-шоу». И приготовила оливье даже не тазик, а 600 килограммов, чтобы угостить им всех желающих. Салатик, упакованный в контейнеры по 200 граммов, расходился молниеносно. Но никто не спешил уходить - ведь праздник только начинался. Как заводной носился среди гостей огромный медведь - танцевал, демонстрировал смешные трюки, охотно фотографировался с гостями.

Свежий и вкусный салатик разбирают очень быстро!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие успевают продегустировать наш оливье, нахваливают - свеженький, мол, правильный. Приготовлен он по традиционному рецепту: вареная колбаса, картофель, горошек, морковь, огурец, майонез. Опросила человек 15 на нашем празднике - все в основном придерживаются именно такой рецептуры!

Первым, кто позволяет себе вольности в выборе ингредиентов, оказался Сергей, который работает водителем и любит вкусно поесть:

- Я сам готовлю. В оливье еще добавляю яблочко и лучок репчатый и называю его оливье пикантный. Огурец - только соленый. Потому что изначально же в рецепте каперсы были. Я считаю, что это не только новогоднее блюдо, но и праздничное - по любым праздникам уместно.

Если соленый огурец вполне может заместить каперсы, то «Докторская на сливках» колбаса Брестского мясокомбината успешно заменит весь тот мясо-раково-икорный коктейль, который был в изначальном рецепте. Теперь классический рецепт оливье - с докторской колбасой. А она у брестчан отменная - что значит, из натурального мяса!

Оливье от «Комсомолки» пришелся по вкусу и взрослым, и детям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Используя ее в салате оливье, не прогадаешь - он будет в меру сытным, с нежным вкусом и тонким ароматом. Чтобы лучше почувствовать вкус «Докторской на сливках», надо порезать колбаску небольшими кубиками.

Хорошую вареную колбасу у нас, кстати, любят и просто так, как самостоятельное блюдо. Поэтому Брестский мясокомбинат предлагает на выбор разные ее виды: «Докторская», «Мортаделла», «Советская», «Сливочная», «Языковая», «Молочная», «Эстонская» и др. И в тот же салат оливье можно покрошить любую из них, с учетом своих вкусов и интересов. Хочется, чтобы блюдо было более диетическим? Используем нежную «Вареную с индейкой» или «Филейную». Хочется чуточку ярче вкус? Добавляем «Колобок с сыром» или «Докторскую ароматную». Не прогадаете в любом случае. Ведь рецептура колбас Брестского мясокомбината - это тоже в определенном смысле классика. Вареные колбасы имеют определенные пропорции свинины и говядины, свой набор приправ и специй.

Кстати, кому-то на «Оливье-шоу» колбаска от Брестского мясокомбината досталась не только в салате! У нас было много конкурсов, и в некоторых победители получали ее в качестве приза. Удачный праздник для смелых и активных!

Для праздничного оливье мы выбрали только проверенные качественные продукты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Если оливье по классическому рецепту, то и майонез должен быть настоящий, классический»

Основная программа нашего шоу началась лихо - с цыганами, их песнями и плясками. Выступление цыганского шоу «Аллюр» добавило праздничного настроения. Когда артисты запели «В лесу родилась елочка» в цыганской аранжировке и завели хоровод, к ним охотно подключились дети и взрослые. Всем известная песня в таком исполнении звучала необычно и задорно. Да, можно и так! Это вам не классическая рецептура оливье, в которой большинство белорусов не позволяют себе вольностей!

С появлением цыганского шоу «Аллюр» на нашем «Оливье-шоу» начался настоящий праздник.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я, как истинный перфекционист, готовлю салат по классическому рецепту. Поэтому у меня и майонез классический. Если чем-то другим заправлять, оливье теряет свой истинный вкус, - считает Ирина.

Эталон настоящего майонеза, по мнению Ирины, - это «КАМАКО», который она готова есть с салатом вприкуску.

Здесь мы полностью согласны с нашей гостьей. Майонез от КАМАКО «Провансаль Столичный», который использовался в приготовлении нашего оливье, - это настоящая классика майонеза. Это не только знакомый и так любимый многими из нас вкус, но и высокое качество, которое с годами неизменно. Любой майонез «КАМАКО» отличает идеальная консистенция и ровный сбалансированный вкус. Какое бы количество салата ни заправил этим майонезом - хоть маленькую салатницу, хоть полтонны, как это получилось у нас, - с этим майонезом он надолго сохраняет отличный вкус и презентабельный вид. Не расслаивается, не растекается, не становится водянистым - мечта любой хозяйки!

Свежего и вкусного салата хватило всем желающим!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Я подхожу к компании подростков. Неужели и поколению Z, которое питается бургерами, наггетсами и роллами, не чужд вкус майонеза и салатика оливье?

- Оливье - это жизнь! - дружно отзываются на мой вопрос ребята.

- Я считаю, что это действительно важная часть жизни каждого из нас, - уже серьезно рассуждает Вероника, одна из девочек в этой компании. - У нас обычно его готовит мама, но если есть время, я всегда помогаю ей. Лет с восьми мне доверяют и яйца чистить для салата, и нарезать. Можно сказать, оливье - это наша семейная традиция. А рецепт как у всех: колбаса, соленые огурцы, яйца, картошка, майонез... И у «Комсомолки» вкусный салат получился, спасибо!

Без селфи в наше время никуда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Так хотелось в Италии драников и оливье! Уже ради этого стоило возвращаться в Беларусь»

У американцев есть индекс бигмака, а «Комсомолка» в конце года подсчитывает индекс оливье. В последние два года он изменился ненамного, и традиционный набор продуктов для тазика салата был в пределах 13,5 рубля. В этом году есть шанс на снижение индекса. По крайней мере, если брать в расчет свежие огурцы, выращенные на Минской овощной фабрике. Это они добавили нотку свежести и хруста в оливье от «Комсомолки».

- Огурцы в наших теплицах выращиваем круглый год. Затраты на это очень большие из-за стоимости электроэнергии, которая используется для освещения. Но в этом году мы немного снизили затраты на производство огурца, что позволило снизить отпускную цену, - рассказала нам главный экономист Минской овощной фабрики Инна Грибовская. - В это время года лучше урожайность длинноплодных сортов, которые можно сейчас найти в магазинах, а ближе к марту созреют и короткоплодные. Спрос на нашу продукцию большой - сегодня, например, в магазины Минска поставили 12 тонн огурцов. Будем стараться вместе с коллегами из других тепличных хозяйств обеспечить покупателей белорусскими огурчиками.

Говорят, наступающий год Крысы встречать лучше с минимумом спиртного, а то и без него. Советуем обратить внимание на разнообразные фиточаи Минской овощной фабрики. Во время «Оливье-шоу» производитель устроил их дегустацию, так что многие уже нашли себе чай по вкусу - ягодный, травяной, на основе черного или зеленого.

Мы за здоровый образ жизни! Поэтому запивать оливье рекомендуем полезными фиточаями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто-то дегустирует салат, кто-то чай, а кто-то клюет по одной горошинке из стаканчика. Это не от голода, не думайте, просто конкурс у нас такой был - кто быстрее съест горошек вот таким образом. Кстати, участники говорят, что благодаря такому необычному состязанию распробовали и открыли для себя горошек Гродненского консервного завода. А это, между прочим, один из крупнейших в Беларуси производителей плодоовощных, фруктовых и ягодных консервов. И консервированный зеленый горошек ТМ «Фруктов» этого предприятия мы выбрали не зря. Вкус горошка очень сильно зависит от рецептуры маринада, степени зрелости горошка и технологии консервирования. Именно горошек «Фруктов» в немалой степени позволил добиться гармонии вкуса салата оливье от «Комсомолки» - как говорится, ни прибавить, ни убавить!

- Знаете, как я скучал по оливье, - признается Владислав, укладывая в рюкзак контейнеры с нашим салатом, которых остается все меньше. - Я только приехал из Италии - был там по работе три месяца. Да, у них праздники чуть не каждый день - итальянцы любят веселиться. Но едят они в основном пасту. А так хотелось драников и оливье! Уже ради этого стоило возвращаться в Беларусь!

«Курица вместо колбасы, ананас для пикантности, а в остальном - все стандартно»

Кстати, о драниках. Как известно, чтобы они удались, картошка должна быть очень хорошая. Как в крестьянском хозяйстве Михаила Шруба, которое специализируется в том числе и на выращивании отборного картофеля. Продукция отличная. Мы в этом убедились, используя в приготовлении нашего оливье морковку и картофель от Михаила Шруба. Один из наших гостей удивился, что на салат у нас ушло 200 килограммов картошки, как выяснилось в одном из конкурсов. А мы, как истинные белорусы, считаем, что хорошей бульбы много не бывает! И сочетается она с чем угодно, даже с ананасами.

Конкурс на самую длинную бороду из пены - почувствуй себя Дедом Морозом!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я готовлю на Новый год оливье обязательно. Но у меня курица вместо колбасы, и немножко ананаса добавляю для пикантности, все остальные стандартные ингредиенты, - рассказала о своем рецепте Жанна, которая давно не выходила на светские мероприятия и специально зашла в ТЦ «Столица» попробовать, каким будет оливье от «Комсомолки».

Классический салат оливье, как выяснилось, готовят не только у нас. Студенты из Туркменистана рассказали, что у них дома это тоже атрибут новогоднего праздника и ингредиенты такие же.

Ребята не только захватили оливье на ужин, но и попробовали свои силы в караоке. Кто-то из зрителей заметил, что, если бы знал о том, что можно будет петь, подготовился бы заранее - репетировал бы и пил сырые яйца. Удивительно, что до сих пор еще жив в памяти этот дедовский способ поддержки голоса. Но, кстати, яйца, которые мы варили для салата, не грех использовать в любом виде. Ведь это знаменитые «Кобринские». На Кобринской птицефабрике куры получают сбалансированный комбикорм, состоящий только из натуральных компонентов, в том числе кукурузы и рапса. Поэтому яйца «Кобринские» всегда радуют покупателей ярким желтком и являются при этом абсолютно натуральным продуктом.

И поели вкусно, и подарки получили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У тех, кто не решился выйти к микрофону, был шанс проявить себя в других конкурсах. Например, на самую длинную бороду из пены для бритья. Супруги Александр и Татьяна, победившие в этом конкурсе, тоже обожают оливье и готовят его по традиционному рецепту.

- На Новый год будем обязательно его готовить! - говорит Татьяна. - Кроме оливье будет мимоза, шуба - все как всегда. Традиции же должны быть!

Праздник удался на славу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«За месяц до Нового года стараемся превратить оливье в праздничное блюдо - не готовим его»

А Наталья, которая пришла с восьмилетним ребенком, призналась - она настолько часто готовит оливье, что надо принимать временные меры:

- За месяц до Нового года стараемся превратить его в праздничное блюдо - не готовим его. А на новогоднем столе будет обязательно. Как говорит мой брат, настоящий Новый год - это только когда есть оливье на столе. Знаете, сегодня такой праздник замечательный у вас! Мы переехали в Минск из Могилева месяц назад и впервые в жизни попали на такое мероприятие. Не знаем - то ли оливье кушать, то ли танцевать!

Вкусно поели, повеселились и подарки получили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Можно еще и поучаствовать в конкурсе. Вот Алексей, взрослый человек, служивший в ВДВ, рискнул - очень удачно изобразил крысу в игре крокодил и выиграл подарок от «Комсомолки»!

- Я оливье люблю и сам его готовлю, - рассказал он о том, почему заглянул на наше «Оливье-шоу». - Все по-простому: горошек, колбаска, яйцо, огурец, майонез. Очень приятное у вас мероприятие, спасибо!

Супруги Елена и Сергей заранее знали про «Оливье-шоу».

- Пришли прогуляться, настроением праздничным зарядиться - пятница же, 13-е. И оливье любим. Сами часто его готовим, по классическому рецепту, - делится Елена.

- Праздник - класс! - поддерживает супругу Сергей. - Мы стараемся такие мероприятия не пропускать. Настроение поднимает.

Тамара, которая назвала себя самой активной пенсионеркой Минска, часто бывает на разных городских тусовках. Она даже немного покритиковала нас:

- Чего-то мне не хватило в салате. Может, соленого огурчика. Сама я не готовлю оливье. Вообще не готовлю. Я очень активный товарищ, мне некогда. Солодуха сегодня будет выступать, вот его жду. Я не первый раз вижу его выступления, с удовольствием посмотрю еще раз. Мне нравится его искренность.

А вот и он, Александр Солодуха, с появлением которого публика еще больше повеселела и начала дружно снимать артиста на телефоны еще до того, как он начал петь.

- Рядом с елкой «Комсомолка», - шуточно начал свое приветствие Солодуха, прибывший, как он сказал, с корабля на бал - с одного мероприятия на другое.

Александр Солодуха украсил шоу своим выступлением.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это не помешало ему выступить так, как будто этот концерт был сегодня единственным - задорно, подбадривая и раскачивая публику так, как умеет только он. Поклонники, среди которых были и пенсионеры, и подростки, не дали ему уйти сразу после выступления - выстроились в огромную очередь для селфи со звездой. Александр позировал так же артистично, как и выступал. Мы не могли не спросить его про оливье.

- Самый любимый салат!

- У вас есть свой рецепт оливье?

- Это Наташе (жена певца. - Ред.) надо задавать вопрос.

- Но на новогоднем столе он у вас будет?

- Всегда!

Как видите, оливье - это салат, который объединяет людей разных поколений, разного статуса и убеждений. Кто-то еще сомневается, что он должен присутствовать на новогоднем столе?!

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