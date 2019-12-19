2019-12-20T22:10:10+03:00
Политика
КП Беларусь

«Живем в гостинице, зарплат еще не знаем»: иногородние депутаты обживаются в Минске и планируют перевозить семьи

Им полагается два оплачиваемых помощника и арендная квартира – например, трешка обойдется в 260 рублей
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Состоялось закрытие первой сессии Совета седьмого созыва.Состоялось закрытие первой сессии Совета седьмого созыва.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В четверг, 19 декабря, прошло закрытие первой сессии Палаты представителей седьмого созыва. В этот день окончательно решали, в каких комиссиях будут работать депутаты. Так, 22-летняя депутат Мария Василевич, "Мисс Беларусь-2018", будет трудиться в Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ. Помощницу себе Мария уже нашла.

Депутат Мария Василевич. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Депутат Мария Василевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Два помощника назначаются на платной основе. И также я могу привлечь три помощника на бесплатной основе. То есть всего может быть пять помощников, - говорит Мария. - С одной девушкой я уже определилась. Она не из модельного бизнеса. Это бывший социальный педагог.

- Секретариату Палаты представителей с председателями постоянных комиссий следует решить вопросы, связанные с размещением депутатов в служебных кабинетах, - обратился к депутатам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. - Удостоверения депутатов будут вручаться по приезду из избирательных округов. Каникул у парламента нет, ближайшие месяцы будут напряженными и ответственными. Важно спланировать работу так, чтобы к началу весенней сессии, которая начнется 2 апреля, прийти с весомым багажом подготовленных законопроектов.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Комсомолка" пообщалась с иногородними депутатами, которые рассказали, как их встретил Минск. Сейчас они живут в гостинице "Планета". Арендные квартиры им пока не выделили.

- Мы живём достаточно ограниченно в некоторых возможностях, потому что нет кухни и т.д. Но учитывая, что мы приехали сюда работать, то нормально. Есть, где привести себя в порядок, где отдохнуть, рядом коллеги, - говорит депутат из Гродно Елена Потапова. В прошлом - председатель профкома, замгенерального директора строительно-мебельного объединения "ЗОВ". - У меня есть муж и дочка, которая учится в 11-ом классе. Поэтому приходится жить на два дома. И каждые выходные я езжу домой. Домашние субботние мамины пироги в нашей семье никто не отменял.

Семья Елену поддерживает.

- Я была очень рада приехать домой после первого перерыва и увидеть, что дома чисто. И меня не ждёт гора работы. Статус приходящей домработницы на меня не повесили, - не без юмора отвечает Елена Потапова.

- Вы в зарплате не прогадали?

- Я еще не знаю. У меня никогда не была ключевым критерием зарплата.

- Я пока живу в гостинице. В выходные езжу домой. Там у меня осталась семья - дочке 12 лет, сын учится в Академии МВД, первый курс, - говорит депутат Ирина Полякова из Витебской области. Она работала председателем Витебской районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса. - Дочка скучает, ну ничего. Планирую с мужем и дочкой жить в Минске. Сейчас решается вопрос с жильем. Я написала заявление на получение арендной трёхкомнатной квартиры. Предварительно за ее аренду мы будем платить порядка 260 рублей. Там будет определенный набор мебели. Но если надо что-то дополнительно, то берешь это в аренду. Например, кровать. Все условия, только работай на благо родины!

По словам Ирины, сколько будет составлять ее зарплата, она тоже пока не знает.

- У каждого по-разному. У меня стажа госслужащего нет, а он учитывается.

Депутат Инна Крачек, бывшая заведующая родильным домом в Орше, сейчас тоже живёт в минской гостинице.

Депутат Инна Крачек из Орши. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Депутат Инна Крачек из Орши.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Собираюсь переезжать в Минск с семьей. Моей маме 78 лет, есть большая собака по кличке Дор, который больше всех скучает. Муж у меня тоже акушер-гинеколог - с его работой пока вопрос не решён (в Минске. - Ред.), - говорит депутат. - Я пока ездила каждые выходные в Оршу. Электричка бизнес-класса отличная: 2 часа 15 минут в дороге - и ты дома. Собака очень радостно встречает! Скучает по мне. Когда я приезжаю, он от меня не отходит. Зовут его Дориан, а сокращённо - Дор.

Инна скучает по своей собаке и собирается ее перевезти в Минск. Фото: личный архив

Инна скучает по своей собаке и собирается ее перевезти в Минск. Фото: личный архив

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